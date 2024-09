Pozycjonowanie stron – od czego zacząć i jak postępować?

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:19 am• Ciekawostki

Pozycjonowanie strony to dziś konieczność, jeśli chcesz efektywnie konkurować na każdym poziomie: lokalnym, krajowym i globalnym. Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, SEO pozwala Ci dotrzeć do Twoich potencjalnych klientów, budować zaufanie i zdobywać nowych odbiorców, a co najważniejsze – rozwijać firmę w długim okresie.

Pozycjonowanie stron — Mysłowice, Polska, świat

Konsumenci coraz częściej szukają produktów i usług online, zanim podejmą decyzję zakupową. Według badań ponad 90% użytkowników klika w jedne z pierwszych wyników wyszukiwania, a strony, które nie są dobrze zoptymalizowane, mogą zostać pominięte. Jeśli chcesz konkurować w świecie e-commerce lub skuteczniej docierać do odbiorców produktów i usług realizowanych stacjonarnie, budować autorytet marki, pozycjonowanie strony internetowej to jedno z ważniejszych zadań.

Dobrze zaplanowana strategia SEO pozwala firmie skutecznie pozycjonować się na różnych rynkach. Pozycjonowanie lokalne powala ci docierać do klientów w swojej okolicy. Na przykład, jeśli prowadzisz lokalny biznes (np. restaurację, sklep stacjonarny), optymalizacja pod kątem fraz lokalnych (np. „barber Mysłowice”) przyciąga klientów szukających usług w konkretnym miejscu. Od widoczności strony internetowej zależy oczywiście także zasięg ogólnopolski. Firmy, które oferują produkty lub usługi w całym kraju, przez strony internetowe mogą targetować szerokie, ogólne frazy kluczowe, które przyciągną klientów z różnych miast. SEO nie zna jednak granic – z odpowiednią optymalizacją można przyciągać klientów z całego świata. Wystarczy wdrożenie międzynarodowej strategii SEO, aby strona była widoczna w wyszukiwarce Google w różnych językach i regionach.

Pozycjonowanie stron internetowych — od czego to wszystko się zaczyna?

Walkę o dobrą pozycję w wynikach wyszukiwania Google trzeba rozłożyć na etapy. Pozycjonowanie to złożony proces, który obejmuje szereg działań mających na celu poprawę widoczności strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Kluczowym elementem całego procesu jest audyt SEO, który pomaga określić mocne i słabe strony danej strony internetowej. Warto zainwestować w tego rodzaju przygotowanie, bo jest ono w stanie wskazać konkretne obszary, w których trzeba i można pracować.

W następnej kolejności, na podstawie wyników audytu, należy przeprowadzić techniczną optymalizację strony. Obejmować ona może (w zależności od punktu wyjścia): poprawę szybkości ładowania strony, udoskonalenie nawigacji, która ułatwia robotom wyszukiwarek indeksowanie strony oraz poprawia doświadczenie użytkowników, zoptymalizowanie strony pod kątem urządzeń mobilnych, naprawę błędów indeksacji (w tym z błędami 404, przekierowaniami czy blokowaniem robotów wyszukiwarek).

Kiedy już ten techniczny aspekt mamy za sobą, warto przejść do słów kluczowych. Chodzi o identyfikację fraz, które klienci wpisują do wyszukiwarki, analizę działań konkurencji oraz — w wyniku tych dwóch poprzednich działań — stworzenie strategii słów kluczowych.

Jeśli mamy te podstawy, przechodzimy do tworzenia i optymalizacji treści z dostosowaniem do potrzeb użytkowników, sytuacji rynku, przyjętej strategii. Wartościowy content w procesie optymalizacji jest bezcenny, natomiast trzeba go dobrze „opakować”, aby był rozpoznawany przez roboty. Nie warto zapominać także o sile link buildingu, tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Pozycjonowanie stron internetowych Mysłowice — znajdź swojego partnera

Jeśli nie dysponujesz odpowiednim zespołem, aby pozycjonowanie przeprowadzać samodzielnie, warto skorzystać z pomocy doświadczonej agencji SEO. Nawet jeśli masz na pokładzie copywriterów, specjalistów SEO czy świetnych specjalistów ds. marketingu online, audyt zewnętrzny zawsze jest dobrym i wartościowym rozwiązaniem, które pokaże, gdzie zacząć.

