Prawo jazdy w Zabrzu w 2026 roku – od 17 lat i już na nowych Skodach Fabiach. Co warto wiedzieć przed zapisem na kurs?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:08 pm• Ciekawostki

Rok 2026 przynosi przyszłym kierowcom z Zabrza dwie naprawdę istotne zmiany. Pierwsza dotyczy przepisów – od 3 marca 2026 roku po polskich drogach mogą jeździć już 17-latkowie. Druga dotyczy WORD-ów, które stopniowo wymieniają samochody egzaminacyjne – wieloletnie Toyoty Yaris zastępują nowe Skody Fabie. Dla osób, które planują kurs w najbliższych miesiącach, obie sprawy mogą mieć całkiem konkretny wpływ na to, jak i kiedy najlepiej zacząć. Co warto wiedzieć, zanim podpiszesz umowę z ośrodkiem szkolenia kierowców?

Prawo jazdy od 17 lat – ale uwaga, tylko kategoria B

Pierwsza ważna informacja, którą trzeba postawić od razu – nowe przepisy nie obejmują wszystkich kategorii. Możliwość zdania egzaminu i prowadzenia auta od 17. roku życia odnosi się wyłącznie do kategorii B, czyli samochodów osobowych. Wiek kandydatów na kategorie motocyklowe (AM, A1, A2, A) pozostaje bez zmian i wynika z dotychczasowych przepisów. Jeżeli więc 17-latek marzy o motocyklu, na razie musi nadal trzymać się dotychczasowych progów.

Sam kurs kategorii B można rozpocząć jeszcze wcześniej – już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. To pozwala spokojnie przejść całe szkolenie i być gotowym do egzaminu w okolicach 17. urodzin.

Trzeba jednak pamiętać o jednym – 17-letni kierowca nie ma takich samych uprawnień jak osoba pełnoletnia. Do ukończenia 18 lat obowiązują dwa istotne ograniczenia:

jazda możliwa jest wyłącznie na terenie Polski – żadnych wakacyjnych wypadów za granicę za kierownicą;

– żadnych wakacyjnych wypadów za granicę za kierownicą; przez pierwsze 6 miesięcy (jednak nie dłużej niż do 18. urodzin) obok kierowcy musi siedzieć uprawniony opiekun.

Opiekunem nie może być przypadkowa osoba. Musi mieć ukończone 25 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat i nie może mieć orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w ciągu ostatnich 5 lat. W praktyce najczęściej będzie to rodzic, starsze rodzeństwo lub inna zaufana osoba z rodziny.

Warto też wiedzieć, że 17-latek z prawem jazdy nie może wykonywać przewozu osób (np. jako taksówkarz) ani transportu drogowego rzeczy – odpada więc dorywcza praca jako kurier. Pełną swobodę zawodową daje dopiero pełnoletniość.

Egzamin? Dokładnie taki sam jak dla dorosłych

To informacja, którą warto powtórzyć, bo bywa źródłem nieporozumień. Mimo niższego wieku 17-latek przechodzi dokładnie ten sam egzamin co osoba dorosła. Te same badania lekarskie, ten sam PKK, ten sam zakres teorii i praktyki, ten sam egzamin państwowy w WORD-zie. Żadnej skróconej ścieżki, żadnej taryfy ulgowej.

To dobra wiadomość, bo oznacza, że obniżenie wieku nie obniża jakości kierowcy. Sam wiek niczego nie załatwia – liczy się przygotowanie. I dlatego druga zmiana z 2026 roku jest tak istotna.

Koniec ery Toyoty Yaris – Skody Fabie wjeżdżają do WORD-ów

W drugiej połowie 2025 roku WORD-y w regionie rozpoczęły proces wymiany floty egzaminacyjnej. Wieloletnie Toyoty Yaris, na których przez lata egzaminowali się kandydaci z Zabrza i okolic, są stopniowo zastępowane przez Skody Fabie Essence 1.0 MPI z manualną skrzynią biegów.

Zmiana wprowadzana jest etapami i obejmuje kolejno różne ośrodki egzaminacyjne. Oznacza to, że spora część osób zdających egzamin w 2026 roku z dużym prawdopodobieństwem usiądzie za kierownicą Skody, nie Toyoty.

Czy to ma znaczenie? Dla doświadczonego kierowcy – niewielkie. Dla kursanta – całkiem spore. Każde auto ma własną charakterystykę:

inne ustawienie fotela i kierownicy,

inny skok sprzęgła i pedału hamulca,

inna widoczność z lusterek i przez tylną szybę,

inne reakcje na delikatne ruchy pedałami,

inny dźwięk silnika, który podpowiada moment zmiany biegu.

Te szczegóły wydają się drobne, ale na egzaminie, w stresie, potrafią się złożyć w jedną dużą różnicę. Kursant, który całe szkolenie odbył na jednym modelu, a egzamin zdaje na innym, w dniu egzaminu musi się dodatkowo “przestawić”. A to nie jest moment, w którym chce się walczyć z nowym sprzęgłem.

Dlatego nauka w samochodzie identycznym z egzaminacyjnym jest po prostu praktyczna. I dlatego warto sprawdzić, jakim taborem dysponuje ośrodek, do którego się zapisujesz.

Jaką szkołę jazdy wybrać w 2026 roku?

Wybór ośrodka to decyzja, która rzutuje na całe miesiące kursu, a często na lata późniejszej jazdy. Dobra szkoła jazdy Zabrze w 2026 roku powinna spełniać kilka warunków, które jeszcze rok temu nie były aż tak oczywiste:

1. Aktualna flota dopasowana do egzaminu. Jeżeli kursant uczy się jeździć na innym modelu niż egzaminacyjny, w dniu egzaminu czeka go dodatkowy stres adaptacyjny. Ośrodki, które już mają Skody Fabie, dają kursantom istotną przewagę – pierwsze podejście do egzaminu odbywa się na znajomej skrzyni biegów i sprzęgle.

2. Doświadczenie z młodymi kursantami. 17 lat to nie 25. Inaczej działa koncentracja, inaczej radzi się ze stresem, inaczej przyswaja informacje. Instruktor, który pracował już z najmłodszymi kursantami, wie, jak ich prowadzić – bez nadmiernej presji, ale też bez taryfy ulgowej. Spokojny ton, jasne tłumaczenie, cierpliwość przy powtarzaniu manewrów – to robi różnicę.

3. Transparentny cennik. W kursach prawa jazdy diabeł tkwi w szczegółach umowy. Sprawdź dokładnie, ile godzin teorii i praktyki obejmuje cena podstawowa, jak rozliczane są jazdy doszkalające, czy są dopłaty za auta automatyczne, materiały czy badania. Solidny ośrodek nie ma niczego do ukrycia.

4. Jazdy w warunkach zbliżonych do egzaminu. Trasy egzaminacyjne w Zabrzu i okolicach to nie tajemnica, ale ich znajomość daje spokój. Dobre ośrodki uwzględniają je w trakcie kursu, żeby kursant w dniu egzaminu nie poruszał się po zupełnie nowym terenie.

5. Wsparcie po egzaminie. Zdany egzamin to nie koniec drogi, tylko jej początek. Pierwsze tygodnie samodzielnej jazdy bywają najtrudniejsze — szczególnie dla świeżo upieczonych 17-letnich kierowców, którzy muszą jeszcze przez kilka miesięcy jeździć z opiekunem. Warto wybrać miejsce, które oferuje jazdy doszkalające również po egzaminie.

Co to wszystko oznacza w praktyce?

Jeżeli planujesz prawo jazdy Zabrze w 2026 roku – szczególnie jako 17-latek albo rodzic 17-latka – kilka rzeczy warto przemyśleć:

Nie czekaj na ostatnią chwilę. Zainteresowanie kursami w 2026 roku będzie większe niż w poprzednich latach – efekt nowej grupy kursantów plus wymiana aut w WORD-ach. Im wcześniej zapis, tym spokojniejszy grafik jazd i większa szansa na komfortowe terminy.

Zainteresowanie kursami w 2026 roku będzie większe niż w poprzednich latach – efekt nowej grupy kursantów plus wymiana aut w WORD-ach. Im wcześniej zapis, tym spokojniejszy grafik jazd i większa szansa na komfortowe terminy. Sprawdź flotę szkoły. Pytanie “czy macie już Skody Fabie?” powinno być jednym z pierwszych przy zapisie. Jeżeli usłyszysz, że “jeszcze nie, ale planujemy” – to sygnał, żeby porównać tę ofertę z innymi ośrodkami.

Pytanie “czy macie już Skody Fabie?” powinno być jednym z pierwszych przy zapisie. Jeżeli usłyszysz, że “jeszcze nie, ale planujemy” – to sygnał, żeby porównać tę ofertę z innymi ośrodkami. Przemyśl wybór opiekuna. Jeśli 17-latek będzie jeździł z opiekunem, ta osoba musi spełniać formalne warunki – i być spokojna, doświadczona, gotowa do roli mentora, a nie domowego krytyka. Złe relacje za kierownicą potrafią skutecznie zniechęcić młodego kierowcę do jazdy.

Jeśli 17-latek będzie jeździł z opiekunem, ta osoba musi spełniać formalne warunki – i być spokojna, doświadczona, gotowa do roli mentora, a nie domowego krytyka. Złe relacje za kierownicą potrafią skutecznie zniechęcić młodego kierowcę do jazdy. Nie traktuj wcześniejszego prawa jazdy jako “skrótu”. Egzamin jest taki sam, odpowiedzialność też. Wcześniejszy start daje przewagę tylko wtedy, gdy idzie w parze z dobrym przygotowaniem. Inaczej młody kierowca po prostu szybciej wsiada za kierownicę bez wystarczających umiejętności – a tego nikt nie chce.

Podsumowanie – 2026 to dobry rok, żeby zacząć kurs

Rok 2026 jest pod wieloma względami ciekawy dla każdego, kto myśli o prawie jazdy w Zabrzu. Z jednej strony niższy próg wieku dla kategorii B otwiera drzwi nowej grupie kursantów. Z drugiej nowa flota Skody Fabie w ośrodkach egzaminacyjnych zmienia warunki egzaminu i wymaga od szkół szybkiej adaptacji. To nie są drobiazgi – to zmiany, które realnie wpływają na to, jak wygląda nauka jazdy Zabrze w nadchodzących miesiącach.

Dobre przygotowanie do egzaminu w 2026 roku to dziś nie tylko godziny za kierownicą. To także świadomy wybór ośrodka – takiego, który nadąża za zmianami, ma odpowiednie auta egzaminacyjne w swojej flocie i instruktorów potrafiących pracować zarówno z najmłodszymi, jak i ze starszymi kursantami. Wśród ośrodków, które już wprowadziły do floty Skody Fabie i są przygotowane na nową rzeczywistość, jest OSK Rzewucki – z pełnym zakresem kategorii (B, B+, A, A1, A2, AM), doświadczonym zespołem instruktorów i transparentnym podejściem do kosztów kursu.

Zmiany same w sobie niczego nie załatwią. Ale jeśli wykorzystasz je mądrze, mogą sprawić, że twoja ścieżka do prawa jazdy będzie spokojniejsza, krótsza i lepiej przygotuje cię do tego, co najważniejsze – bezpiecznej, samodzielnej jazdy przez następne lata.

