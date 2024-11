Prezydentka Zabrza Agnieszka Rupniewska Uhonorowana Nagrodą Złotego Lajka

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:16 am• Ważne w mieście

Prezydentka Zabrza, Agnieszka Rupniewska, została wyróżniona prestiżową nagrodą Złotego Lajka w kategorii „Osobowość” za prowadzenie jednego z najlepszych profili prezydentów miast w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas kongresu Local SoMe’24 we Wrocławiu, gdzie doceniono jej zaangażowanie i profesjonalizm w komunikacji z mieszkańcami.

Kongres Local SoMe’24 – Nowoczesna Komunikacja w Samorządzie

Kongres Local SoMe’24, zorganizowany 26 listopada we Wrocławiu, to wydarzenie poświęcone nowoczesnym metodom komunikacji w samorządach. Organizatorami kongresu są Rada Programowa Local SoMe’24 oraz Związek Miast Polskich. Celem spotkania jest promowanie efektywnej komunikacji między władzami lokalnymi a mieszkańcami, z wykorzystaniem mediów społecznościowych jako narzędzia dialogu i budowania relacji.

Złote Lajki – Uznanie dla Najlepszych w Mediach Społecznościowych

Nagrody Złotego Lajka przyznawane są osobom i instytucjom wyróżniającym się w obszarze komunikacji w mediach społecznościowych. W kategorii „Osobowość” nagradzane są profile prezydentów miast, które w sposób profesjonalny i angażujący prowadzą dialog z mieszkańcami, informując o bieżących sprawach i inicjatywach lokalnych.

Sukces Prezydentki Zabrza – Agnieszki Rupniewskiej

Agnieszka Rupniewska, pełniąca funkcję prezydentki Zabrza od maja 2024 roku, została uhonorowana Złotym Lajkiem za budowanie zaangażowanej społeczności internetowej miasta. Jej profil w mediach społecznościowych stał się platformą aktywnego dialogu z mieszkańcami, gdzie regularnie informuje o działaniach władz miasta, planowanych inwestycjach oraz odpowiada na pytania i sugestie zabrzan.

W swoim wpisie po otrzymaniu nagrody prezydentka Rupniewska podkreśliła: „Serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie w budowanie internetowej społeczności Zabrza, bo bez Was nie byłoby tego sukcesu! Dziękuję za wsparcie, dialog i nasz kontakt.”

Wyróżnienia dla Regionu – Prezydentka Gliwic Również z Nagrodą

Warto zaznaczyć, że obok prezydentki Zabrza, nagrodę Złotego Lajka w kategorii „Osobowość” otrzymała również prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka. Obie laureatki zostały docenione za skuteczną, nowoczesną i otwartą komunikację z mieszkańcami swoich miast.

Znaczenie Nowoczesnej Komunikacji w Samorządzie

Współczesne media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami. Umożliwiają szybkie przekazywanie informacji, reagowanie na potrzeby społeczności oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu i transparentności. Nagrody takie jak Złote Lajki promują najlepsze praktyki w tym zakresie, inspirując innych do podnoszenia standardów komunikacji.

Nagroda Złotego Lajka dla prezydentki Zabrza

Nagroda Złotego Lajka dla prezydentki Zabrza, Agnieszki Rupniewskiej, jest wyrazem uznania dla jej zaangażowania w nowoczesną i efektywną komunikację z mieszkańcami. Jej działania pokazują, jak ważne jest wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania silnej i zaangażowanej społeczności lokalnej. To wyróżnienie stanowi również motywację dla innych samorządowców do podążania tą ścieżką, promując otwartość i dialog w relacjach z obywatelami.

Źródło i foto: UM Zabrze

