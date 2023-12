Przegląd regałów magazynowych – dlaczego warto przeprowadzać go regularnie?

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:00 pm• Ciekawostki

Kiedy posiadamy swój magazyn zależy nam, aby regały pochodziły nie tylko od sprawdzonego producenta, ale również ich montaż był profesjonalnie wykonany. Należy jednak pamiętać, że te czynniki nie dają nam gwarancji bezpieczeństwa na zawsze. Z biegiem czasu każda konstrukcja ulega uszkodzeniom. Warto więc dokonywać regularnych przeglądów regałów magazynowych. Dlaczego? Tego dowiesz się z tekstu poniżej.

Bezpieczeństwo to podstawa

Czy wiedziałeś, że w Polsce dochodzi nawet do kilkuset wypadków rocznie podczas pracy w magazynie? Bardzo często są one spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów BHP, awariami urządzeń, maszyn i regałów magazynowych. Dzięki regularnie przeprowadzanym przeglądom tych konstrukcji możliwe jest wykrycie wszelkich usterek, które zagrażają bezpieczeństwu pracowników, a następnie je wyeliminować. Zminimalizuje to ryzyko wypadków w czasie pracy.

Regały magazynowe wystarczą na długie lata

W przypadku kiedy regały magazynowe są intensywnie używane to mogą one wymagać wymiany bądź kompleksowej renowacji po pewnym czasie. Niesie to za sobą dość spore koszty. Z tego względu warto regularnie przeprowadzać przeglądy regałów magazynowych co pozwoli na eliminację drobnych usterek na ich wczesnym etapie i ich czasowe usunięcie.

Większy komfort pracy

Regały magazynowe, które są sprawne to fundament komfortowej pracy każdego pracownika. Przegląd polega na sprawdzeniu m.in. poprawności montażu, obciążenia pól czy stabilności, jednocześnie pozwalając pracownikom w pełni wykorzystywać potencjał konstrukcji, a tym samym szybciej i efektywniej pracować.

Niezapowiedziana kontrola? Nie ma się czym martwić!

Najczęściej przeglądy regałów magazynowych są zgłaszane przez przedsiębiorców, którzy spodziewają się kontroli organów nadzorujących warunki pracy pod kątem BHP. Regały posiadające swoje lata mogą mieć różne defekty, a pracownicy je zgłaszają. Istnieje więc dość wysokie ryzyko zakwestionowania ich stanu technicznego. Jeżeli więc nie chcesz doświadczyć nieprzyjemności wynikających z dodatkowych kosztów czy nawet wyłączenia magazynu z użytkowania, to zleć regularne przeglądy swoich regałów magazynowych.

Regularny przegląd regałów magazynowych = uniknięcie dodatkowych kosztów

Kiedy po przeprowadzonym przeglądzie okaże się, że regały magazynowe posiadają jakieś defekty, czy istnieją błędy montażowe, to zaoszczędzisz pieniądze, które wydałbyś na remont bądź wymianę całej konstrukcji. W takim wypadku najczęściej wystarczą drobne naprawy i przeszkolenie pracowników z odpowiedniego użytkowania regałów magazynowych.

Termopol Ice – regały do Twojego magazynu!

Termopol Ice – regały do Twojego magazynu!

Posiadasz swój magazyn i zależy Ci na sprawdzonych regałach? A może jesteś po przeglądzie i okazało się, że musisz wymienić stare konstrukcje na nowe? Nieważne jaki jest powód, Termopol Ice posiada w swojej ofercie rozwiązania dla Ciebie! U nich znajdziesz szeroki wybór regałów magazynowych – paletowych, wjezdnych, przesuwnych, wspornikowych i wiele innych!

