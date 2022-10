Przygotowanie przed wyjazdem do pracy w opiece w Niemczech

Podpisałaś umowę z agencja i czekasz na wyjazd? W takim razie zapewne – jeśli to nie jest praca opiekunki w Niemczech od zaraz – masz do dyspozycji jeszcze trochę czasu. Zwykle od zaakceptowania oferty do wyjazdu mija kilka lub kilkanaście dni. Warto więc wykorzystać ten czas na przygotowanie psychiczne i merytoryczne do pracy. Dzięki temu na sztelę pojedziesz pewna siebie i rozpoczniesz pracę bez przeszkód.

Praca w niemieckiej opiece a znajomość języka

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim to kluczowe wymaganie w pracy opiekunki w Niemczech. Przed wyjazdem dobrze jest więc powtórzyć najważniejsze słówka i wyrażenia. Nawet jeśli dobrze znasz język, to w sytuacji stresowej bywa różnie. Można nawet zapomnieć zwrotu, który przed pięcioma minutami powtarzałaś w busie. Oprócz podstawowego słownictwa warto przyswoić sobie kilka specjalistycznych określeń. Podczas pracy w Niemczech opiekunka rozmawia bowiem nie tylko z seniorem, ale także z jego rodziną, z lekarzem czy pielęgniarką. Trzeba więc znać słownictwo dotyczące chorób czy dolegliwości, którego nie używa się w codziennych dialogach. Co więc najlepiej powtórzyć? Zwroty grzecznościowe (w Niemczech zwracamy się do podopiecznego na Pan/Pani), zdania dotyczące codziennych czynności, higieny, obowiązków domowych, części ciała, chorób, lekarstw, produktów spożywczych, potraw. Przećwicz także proste wyrażenie używane w rozmowach telefonicznych i przy wzywaniu lekarza lub pogotowia.

Stan zdrowia przyszłego podopiecznego

W ogłoszeniu powinny znajdować się dane dotyczące stanu zdrowia seniora. Zwykle są jednak niepełne, więc dobrze jest dopytać o szczegóły – chociażby koordynatora z agencji. Jeżeli dotąd nie miałaś do czynienia z chorobami, na które cierpi senior, będziesz się mogła przygotować. Znając jego schorzenia, możesz wyszukać informacje na temat dolegliwości, ich leczenia, zapobiegania nawrotom czy pogorszeniu stanu zdrowia. Pamiętaj, że inaczej wygląda opieka nad seniorem chorym na cukrzycę, a inaczej w przypadku osoby cierpiącej na demencję. W pierwszym przypadku najważniejsza będzie odpowiednia dieta i planowanie posiłków, a w drugim karmienie, ruch i aktywizacja umysłowa.

Pierwsza pomoc w opiece w Niemczech

Przed wyjazdem do pracy w niemieckiej opiece dobrze jest utrwalić sobie praktyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Będziesz bowiem zajmować się osobą w podeszłym wieku, być może poważnie chorą. W każdej chwili może dojść do pogłębienia objawów czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Bądź na to przygotowana – przypomnij sobie, jak należy postępować w takich sytuacjach i zapisz wcześniej po niemiecku informacje, które w razie potrzeby przekażesz lekarzowi.

Opiekunka pracująca w Niemczech i jej obowiązki

Jeszcze przed podpisaniem umowy zapoznaj się z listą Twoich przyszłych obowiązków. W ten sposób unikniesz wielu niezręcznych sytuacji. Czasami zdarza się, że rodzina wymaga od opiekunki wykonania zadań, których nie ma w umowie. A niekiedy sama opiekunka z dobrej woli bądź z przyzwyczajenia zrobi coś, czego się od niej nie wymaga. Obowiązki domowe to jedno – zupełnie inaczej jest z czynnościami medycznymi. Opiekunka pracująca w Niemczech nie może wykonywać takich prac, jak zmiana opatrunków albo rozdzielanie i podawanie leków. To zadanie pielęgniarki Pflegedienst, która zwykle odwiedza seniora w domu. Opiekunka może jedynie przygotować osobę starszą do wizyty czy przypomnieć o zażyciu przepisanej dawki lekarstw.

Szukasz pracy w opiece w Niemczech? Wejdź na SenioPort i wybierz ofertę, która najbardziej odpowiada Twoim wymaganiom: https://www.senioport.pl/oferty-pracy-opieka