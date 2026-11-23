Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:11 pm• Ciekawostki

Do Bożego Narodzenia pozostał niecały miesiąc, ale na świąteczne zakupy wcale nie trzeba czekać do grudnia. Listopadowe promocje, zbliżający się Black Friday i coraz większy wybór prezentów to dobra okazja, żeby rozpocząć przygotowania wcześniej i uniknąć przedświątecznego pośpiechu. Zakupy można również połączyć z rodzinnym wyjściem, szczególnie jeśli w jednym miejscu dostępne są sklepy z różnych kategorii oraz atrakcje dla dzieci.

Końcówka listopada to czas, kiedy świąteczne przygotowania nabierają tempa. Sklepowe półki już od kilku tygodni wypełniają dekoracje bożonarodzeniowe, a teraz dołączają do nich kolekcje prezentowe i sezonowe promocje. To dobry moment, żeby rozejrzeć się za upominkami, porównać oferty i zaplanować większe wydatki. Szczególnie warto wcześniej pomyśleć o prezentach, które wymagają sprawdzenia rozmiaru, porównania kilku modeli czy obejrzenia produktu na żywo. Dzięki temu można spokojniej dokonać wyboru i uniknąć poszukiwania konkretnych produktów na ostatnią chwilę.

Black Friday to nie tylko elektronika

Jeszcze kilka lat temu Black Friday kojarzył się przede wszystkim z zakupem telewizorów, laptopów i smartfonów. Dziś listopadowe akcje promocyjne obejmują znacznie więcej kategorii produktów. Dla osób planujących świąteczne prezenty to okazja, by przyjrzeć się ofertom sklepów z zabawkami, artykułami sportowymi, odzieżą, wyposażeniem wnętrz czy akcesoriami do domu.

Tegoroczny Black Friday przypada 27 listopada, ale wiele sklepów rozpoczyna promocje wcześniej, rozkładając je na kilka dni lub tygodni. Daje to więcej czasu na przemyślany wybór upominków i rozłożenie świątecznych wydatków.

W przypadku prezentów dla dzieci szczególne znaczenie ma możliwość przyjrzenia się zabawkom, grom i zestawom kreatywnym przed zakupem. Z kolei wybierając odzież, obuwie lub akcesoria sportowe, łatwiej podjąć decyzję, gdy można porównać kilka modeli podczas jednej wizyty. Wśród pomysłów na prezenty pojawiają się również przedmioty użytkowe: elementy wyposażenia wnętrz, drobna elektronika, akcesoria do hobby czy produkty związane z aktywnym spędzaniem czasu.

Nie oznacza to jednak, że każda promocja jest okazją. Przed zakupem warto sprawdzić wcześniejszą cenę produktu, w tym najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, i zastanowić się, czy rzeczywiście odpowiada potrzebom osoby, którą chcemy obdarować.

Zakupy z dziećmi? Można połączyć je z rozrywką

Przedświąteczne zakupy z dziećmi wymagają nieco innej organizacji. O ile dorośli mogą spędzić dłuższy czas na porównywaniu produktów i odwiedzaniu kolejnych sklepów, dla najmłodszych nie zawsze jest to interesujący sposób spędzania weekendu.

Dlatego praktycznym rozwiązaniem może być planowanie wyjazdów do miejsc, w których zakupy można połączyć z rodzinną rozrywką. Gdy jedno z rodziców zajmuje się wybieraniem prezentów, drugie może spędzić czas z dziećmi na wspólnej zabawie. To również sposób na zachowanie prezentowych niespodzianek, bez konieczności organizowania osobnego wyjazdu.

Taką możliwość daje m.in. Europa Centralna w Gliwicach, gdzie obok sklepów działają trzy duże przestrzenie rozrywkowe. House of Air oferuje ponad 3000 mkw. przestrzeni do aktywności ruchowej, w tym strefy przeznaczone dla najmłodszych. W Kolejkowo można odkrywać rozbudowany świat miniatur, pociągów i charakterystycznych miejsc związanych z Górnym Śląskiem, natomiast Funzeum, odświeżone jesienią tego roku, łączy interaktywne instalacje, zabawę światłem i kolorami oraz kreatywne doświadczenia.

Co ważne, każda z tych atrakcji odpowiada na nieco inne potrzeby. Jedne dzieci wolą aktywność fizyczną, inne poznawanie nowych rzeczy czy twórczą zabawę. Dzięki temu wspólny wyjazd można zaplanować tak, aby nie ograniczał się wyłącznie do odwiedzania sklepów. Atrakcje funkcjonują również w niedziele niehandlowe, co pozwala zorganizować rodzinne wyjście niezależnie od planów zakupowych.

Jeden wyjazd zamiast kilku osobnych

Świąteczne prezenty nie muszą pochodzić wyłącznie ze sklepów z zabawkami. Akcesoria sportowe, elektronika, odzież, wyposażenie wnętrz czy produkty związane z zainteresowaniami bliskich to tylko część możliwości. W Europie Centralnej w Gliwicach można znaleźć sklepy reprezentujące wszystkie te kategorie, co pozwala porównać różne pomysły na upominki i załatwić kilka spraw podczas jednej wizyty. Dla mieszkańców Gliwic i okolic oznacza to mniej przejazdów między sklepami, mniej czasu spędzonego na szukaniu parkingu i większą swobodę w planowaniu przedświątecznych zakupów.

Tegoroczny sezon świąteczny przypada również na okres zmian w parku handlowym. W ostatnich miesiącach pojawiły się nowe elewacje i nowoczesne witryny sklepowe, a oferta handlowa jest stopniowo rozbudowywana o kolejne marki. Mimo trwającej modernizacji działające sklepy, punkty usługowe i atrakcje pozostają dostępne dla odwiedzających. To ważne szczególnie teraz, gdy wiele osób chce połączyć poszukiwanie prezentów z codziennymi zakupami lub rodzinnym wyjściem.

– Przed świętami szczególnie doceniamy miejsca, w których możemy załatwić kilka spraw podczas jednej wizyty. Dlatego zależy nam na różnorodności oferty, od mody i elektroniki, przez artykuły dla dzieci, po wyposażenie domu i rozrywkę. Europa Centralna przechodzi duże zmiany, ale już dziś mieszkańcy mogą korzystać z szerokiego wyboru sklepów i atrakcji, a w kolejnych miesiącach będą dołączać następne marki. Chcemy, żeby była to przestrzeń odpowiadająca nie tylko na potrzeby zakupowe, ale również na sposób, w jaki rodziny spędzają wspólnie czas – mówi Katarzyna Lenartowicz, dyrektorka Europy Centralnej.

Przedświąteczny sezon w zmieniającej się Europie Centralnej

Tegoroczny sezon przedświąteczny przypada na okres modernizacji gliwickiego parku handlowego. Prace prowadzone są etapami, przy zachowaniu dostępu do działających sklepów, punktów usługowych i atrakcji. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2027 rok.

W Europie Centralnej przy ul. Pszczyńskiej 315 w Gliwicach działają m.in. Castorama, Funzeum, JULA, House of Air, SMYK, Sports Direct, Kolejkowo, JYSK, Martes Sport, Sinsay, RTV EURO AGD, New Yorker, ACTION, Media Expert, TEDi, Outlet Nexterio, Bel-Pol, McDonald’s, Flügger Farby, Studio Mebli Kuchennych, myjnia samochodowa, Kakadu, Pan Materac i nowy koncept Mebi.pl, Kołacz na Okrągło oraz biura podróży TUI, ITAKA i Wakacje.pl.

Ważną datą dla parku handlowego będzie otwarcie supermarketu Biedronka, zaplanowane na połowę grudnia. Nowy sklep poszerzy ofertę kompleksu o zakupy spożywcze i produkty codziennego użytku.

W kolejnych etapach do grona najemców dołączy również HalfPrice, CCC i ShockPrice, wzbogacając ofertę o marki modowe i obuwnicze.

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