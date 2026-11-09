Refundacja NFZ w Zabrzu – jak zaopatrzyć się w wyroby medyczne stacjonarnie i przez internet?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:50 am• Ciekawostki

Zakup wyrobów medycznych z refundacją NFZ nie zawsze wymaga osobistej wizyty w sklepie. Mieszkańcy Zabrza mogą korzystać ze stacjonarnych punktów zaopatrzenia medycznego, a w przypadku wybranych wyrobów także ze zdalnej realizacji zlecenia i dostawy do domu. Dostępność takiej formy zależy od rodzaju zaopatrzenia oraz obowiązujących przepisów. Przed wizytą lub zamówieniem warto sprawdzić, jakie dane będą potrzebne, czy przysługuje refundacja i czy konieczna będzie dopłata.

Kto może skorzystać z refundacji NFZ na wyroby medyczne?

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje w całości lub częściowo określone wyroby medyczne osobom spełniającym warunki przewidziane w przepisach. Refundacja może obejmować między innymi wyroby chłonne, zaopatrzenie stomijne, wybrane wyroby ortopedyczne oraz pomoce ułatwiające poruszanie się.

Podstawą uzyskania zaopatrzenia jest zlecenie wystawione przez lekarza lub inną osobę uprawnioną do zlecania danego rodzaju wyrobu. Określa ono potrzebne zaopatrzenie, a uprawnienia pacjenta są weryfikowane w systemie NFZ.

Wysokość finansowania zależy między innymi od rodzaju wyrobu, obowiązującego limitu oraz uprawnień pacjenta. Refundacja nie zawsze pokrywa całą cenę zakupu. Dopłata może wynikać z przewidzianego udziału własnego pacjenta lub z wyboru wyrobu, którego cena przekracza limit finansowania.

Sklep medyczny w Zabrzu – kiedy warto skorzystać z punktu stacjonarnego?

Wizyta w sklepie medycznym może być pomocna wtedy, gdy zaopatrzenie wymaga pomiarów, przymierzenia albo porównania wymiarów i parametrów. Dotyczy to między innymi wyboru wózka inwalidzkiego, balkonika czy ortezy zgodnie z wystawionym zleceniem.

W punkcie stacjonarnym można uzyskać informacje o dostępnych rozmiarach, sposobie regulacji i zasadach użytkowania wynikających z instrukcji producenta. Dobór zaopatrzenia powinien uwzględniać zlecenie oraz zalecenia osoby sprawującej opiekę medyczną nad pacjentem.

Na Śląsku działa wiele sklepów medycznych np. Relax-Med, zajmująca się zaopatrzeniem ortopedycznym, rehabilitacyjnym i pomocniczym. Przed przyjazdem warto ustalić dostępność potrzebnego zaopatrzenia oraz możliwość realizacji konkretnego zlecenia.

Nie wszystkie zamówienia wymagają jednak wizyty osobistej. Przy wybranych wyrobach, zwłaszcza zamawianych regularnie, można skorzystać z obsługi na odległość.

Realizacja zlecenia NFZ przez internet – jak to działa?

Dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i opiekunów pacjentów zdalna realizacja zlecenia może ograniczyć potrzebę dojazdów do sklepu. Warunkiem jest możliwość otrzymania danego rodzaju zaopatrzenia w tej formie.

Serwis ortomedico.pl umożliwia sprawdzenie danych zlecenia oraz wyliczenie kwoty zamówienia z uwzględnieniem refundacji NFZ i ewentualnej dopłaty pacjenta. Za jego pośrednictwem można także zamówić wybrane wyroby medyczne z dostawą do domu. Możliwość realizacji zależy od rodzaju zaopatrzenia, uprawnień pacjenta, prawidłowości zlecenia oraz obowiązujących zasad refundacji.

Obsługa zamówienia obejmuje podanie danych potrzebnych do weryfikacji zlecenia, wybór odpowiedniego zaopatrzenia oraz sprawdzenie kwoty do zapłaty. Przed zatwierdzeniem zamówienia należy również uzupełnić dane odbiorcy i ustalić dostępny sposób dostawy.

Elektroniczna postać zlecenia nie oznacza, że każdy objęty nim wyrób można otrzymać przesyłką. Realizacja zlecenia drogą wysyłkową jest możliwa wyłącznie dla wyrobów, dla których przewidują ją obowiązujące przepisy, i odbywa się za pośrednictwem podmiotu mającego odpowiednią umowę z NFZ.

Jak przygotować się do realizacji e-zlecenia?

Do realizacji e-zlecenia zazwyczaj potrzebne są numer PESEL oraz czterocyfrowy kod dostępu. Można również posłużyć się drukiem informacyjnym otrzymanym od osoby wystawiającej zlecenie.

E-zlecenie jest co do zasady weryfikowane elektronicznie podczas wystawiania. Po pozytywnej weryfikacji nie trzeba dodatkowo potwierdzać go osobiście w oddziale NFZ. W przypadku problemów z weryfikacją sposób dalszego postępowania warto ustalić z osobą wystawiającą zlecenie lub z Funduszem.

Przed rozpoczęciem realizacji warto:

sprawdzić, jakiego rodzaju zaopatrzenia dotyczy zlecenie;

upewnić się, że zlecenie może zostać zrealizowane w wybranym terminie;

ustalić wysokość refundacji i ewentualnej dopłaty;

zweryfikować, czy dany wyrób można otrzymać drogą wysyłkową;

przygotować informacje potrzebne do dobrania rozmiaru i parametrów wyrobu.

Jeżeli wątpliwości dotyczą rodzaju potrzebnego zaopatrzenia albo zaleceń dotyczących jego stosowania, należy wyjaśnić je z osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia lub specjalistą prowadzącym pacjenta.

Stacjonarnie czy online – co wybrać?

Wybór sposobu realizacji zlecenia powinien zależeć od rodzaju zaopatrzenia i potrzeb pacjenta. Punkt stacjonarny może być szczególnie pomocny przy sprzęcie wymagającym przymierzenia, pomiarów lub indywidualnego dopasowania. Realizacja przez internet może ułatwić regularne zamawianie wybranych wyrobów, jeżeli dopuszczona jest ich dostawa wysyłkowa.

Mieszkańcy Zabrza nie są ograniczeni do placówek znajdujących się w swoim mieście. Pacjent może wybrać punkt mający umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia objętego zleceniem, również poza miejscem zamieszkania.

Przed wizytą lub złożeniem zamówienia warto ustalić trzy kwestie: czy wybrany punkt realizuje dane zlecenie, jaka będzie ewentualna dopłata oraz w jaki sposób można odebrać zaopatrzenie. Pozwala to przygotować potrzebne dane i wybrać formę obsługi odpowiednią do konkretnego wyrobu.

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