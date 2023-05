Rekrutacja do szkół średnich 2023 – harmonogram i terminy

Wielkimi krokami zbliża się egzamin ósmoklasisty, wieńczący ważny etap w życiu uczniów oraz ich rodziców. Nastolatki po ośmiu latach kończą swoją przygodę ze szkołą podstawową i otwierają nowy rozdział w swoim życiu. Wybranie odpowiedniej szkoły średniej oraz proces rekrutacji to doświadczenie dostarczające niemałej ilości stresu zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Jakie są poszczególne etapy rekrutacji do szkół średnich w 2023 roku?

Wielkimi krokami zbliża się egzamin ósmoklasisty, wieńczący ważny etap w życiu uczniów oraz ich rodziców. Nastolatki po ośmiu latach kończą swoją przygodę ze szkołą podstawową i otwierają nowy rozdział w swoim życiu. Wybranie odpowiedniej szkoły średniej oraz proces rekrutacji to doświadczenie dostarczające niemałej ilości stresu zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Jakie są poszczególne etapy rekrutacji do szkół średnich w 2023 roku?

Rekrutacja do szkół średnich zbliża się wielkimi krokami

Ósmoklasiści przystąpią do egzaminu wieńczącego ich nauczanie podstawowe już we wtorek 23 maja. Najpierw zmierzą się z zadaniami z języka polskiego, w środę 24 maja staną do walki z matematyką, a w czwartek 25 maja zakończą okres egzaminacyjny potyczką z wybranym językiem obcym nowożytnym. I chociaż do szkoły będą chodzić po egzaminie jeszcze przez miesiąc, to nie to będzie ich największym zmartwieniem – lada chwila rozpocznie się czas rekrutacji do szkół średnich. Co będzie lepszym wyborem: licem, technikum, czy może szkoła branżowa? To pytanie z pewnością zadają sobie setki tysięcy ósmoklasistów. Od tygodni szkoły średnie kuszą dniami otwartymi, chcąc zachęcić do swojej oferty jak największą liczbę osób. Podjęcie odpowiedniej decyzji nie będzie łatwe. O wyniku rekrutacji zadecyduje to, jak dobrze dany uczeń napisał egzamin oraz jakie oceny otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Nie można zapomnieć też o dodatkowych osiągnięciach w różnorodnych konkursach oraz o otrzymaniu statusu finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady. Jakich terminów należy się trzymać, aby złożyć papiery do swojej wymarzonej szkoły? Podpowiadamy.

Rekrutacja do szkół średnich w Zabrzu i województwie śląskim – harmonogram

Uczniowie z województwa śląskiego proces rekrutacji rozpoczną jeszcze przed egzaminem – od 15 maja składać można wnioski o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru. Czas na złożenie tego wniosku mają do 19 czerwca 2023, do godziny 15:00. Tyczy się to liceów i techników – ci, którzy chcą wybrać się do szkoły oddziału międzynarodowego, szkoły oddziału dwujęzycznego, szkoły przygotowania wojskowego czy szkoły mistrzostwa sportowego mają nieco mniejsze okno czasowe, bo swój wniosek muszą tam złożyć najpóźniej 29 maja 2023 do godziny 15:00. Od 23 czerwca do 12 lipca uczniowie mają czas na uzupełnienie swojego wniosku o przyjęcie do szkoły średniej o swoje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie przedstawiające szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty. W tym samym terminie istnieje możliwość zmiany przed kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły i złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których próbuje się dostać. Osoby udające się do szkół dwujęzycznych, artystycznych lub sportowych muszą przejść przez sprawdzian kompetencji językowych, odpowiednich uzdolnień kierunkowych (na przykład sprawdzian umiejętności malarskich) lub przez próby sprawności fizycznej. Od 30 maja egzaminy przeprowadzane są: do 12 czerwca w 1. terminie lub do 5 lipca w 2. terminie. Wyniki sprawdzianów umiejętności językowych czy kierunkowych oraz prób sprawności fizycznych również publikowane są w dwóch terminach: do 14 czerwca lub do 6 lipca. Wreszcie, wszystkie szkoły średnie są zobowiązane opublikować listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 18 lipca 2023. Od tego momentu uczniowie mają czas do 25 lipca do godziny 15:00 na potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole. Finalna lista komisji rekrutacyjnej informująca o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych musi być podana do publicznej wiadomości najpóźniej 26 lipca do godziny 14:00. Do 27 lipca szkoły muszą podać informacje o liczbie wolnych miejsc. Uczniowie nie zgadzający się z wynikami rekrutacji mogą do 31 lipca 2023 wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia i się do niego odwołać. Ci, którym nie udało się dostać do wybranych szkół między 25 lipca a 1 sierpnia mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

