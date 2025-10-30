ROD Kolejarz Zabrze – Rodzinny Ogród Działkowy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:06 pm• Ciekawostki

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Zabrzu to jedna z historycznych i prężnie działających enklaw zieleni w krajobrazie zindustrializowanego Śląska. Jest to miejsce o szczególnym znaczeniu społecznym i rekreacyjnym dla wielu mieszkańców, stanowiące azyl od miejskiego zgiełku i betonowej zabudowy. ROD „Kolejarz”, będący częścią struktury Polskiego Związku Działkowców (PZD), kontynuuje ideę ogrodnictwa działkowego, która na terenie Górnego Śląska ma wieloletnią tradycję, często sięgającą czasów przedwojennych i będąc ściśle związaną z rozwojem przemysłu i kolejnictwa, co sugeruje sama jego nazwa. Ogród ten przeszedł transformację z obszaru o potencjalnie zdegradowanym charakterze, typowym dla terenów poprzemysłowych lub nieużytków, w zorganizowaną i estetyczną przestrzeń służącą wypoczynkowi, rekreacji oraz, co istotne, ekologicznej uprawie owoców, warzyw i kwiatów przez działkowców.

ROD „Kolejarz” jest ważnym elementem lokalnej społeczności, aktywnie angażując się w życie kulturalne swoich użytkowników, czego wyrazem są coroczne, uroczyste obchody Dnia Działkowca, połączone z wręczaniem nagród i wyróżnień dla najbardziej zaangażowanych działkowców, a także z jubileuszami ogrodu, takimi jak niedawne 70-lecie istnienia. Wydarzenia te podkreślają rolę ogrodu nie tylko jako miejsca uprawy, ale przede wszystkim jako centrum integracji międzypokoleniowej. Na terenie ogrodu, dzięki staraniom Zarządu i samych działkowców, prowadzone są prace modernizacyjne i inwestycyjne, takie jak budowa i wymiana ogrodzenia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki całego terenu, co świadczy o ciągłym rozwoju i trosce o wspólne mienie. Samorządność i aktywność społeczna są kluczowe w funkcjonowaniu ROD „Kolejarz”, co widoczne jest w stałej dbałości o porządek i przestrzeganie regulaminu, mającego na celu zapobieganie powstawaniu nieestetycznych, chaotycznych zabudowań, a zamiast tego wspieranie idei uporządkowanej, zielonej przestrzeni.

Funkcjonowanie i lokalizacja rod kolejarz

Lokalizacja ROD „Kolejarz” w Zabrzu, przy ulicy Jana Łangowskiego, jest charakterystyczna dla wielu ogrodów działkowych, które są położone w stosunkowo łatwo dostępnych rejonach miasta, jednak zapewniają jednocześnie poczucie odosobnienia i kontaktu z naturą, co jest ich główną wartością dla działkowców. Ogród, podobnie jak inne Rodzinne Ogrody Działkowe, działa na zasadach określonych przez Ustawę o ROD oraz wewnętrzny regulamin, zarządzany przez Zarząd Ogrodu i podlegający pod Delegaturę Rejonową PZD w Zabrzu. Użytkownicy działek są zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, co gwarantuje im stabilność prawną użytkowania gruntów oraz możliwość korzystania ze wspólnych udogodnień i infrastruktury ogrodu, takich jak bramy wjazdowe, drogi wewnętrzne czy dostęp do mediów.

Działki na terenie ROD „Kolejarz” mają różną powierzchnię, lecz wszystkie służą przede wszystkim celom rekreacyjnym i ogrodniczym, zgodnie z ideą PZD, aby tereny te były wykorzystywane na potrzeby członków i ich rodzin, stanowiąc uzupełnienie budżetów domowych w produkty ogrodowe. Cisza i spokój, wynikające z położenia ogrodu i jego struktury, w której działki są często dobrze odizolowane od ruchu ulicznego, są wysoko cenione przez użytkowników, co czyni to miejsce atrakcyjnym i pożądanym na lokalnym rynku nieruchomości działkowych. Zarząd ogrodu regularnie informuje działkowców o bieżących sprawach, opłatach oraz terminach prac, dbając o transparentność i efektywność zarządzania tą rozległą, zieloną przestrzenią. ROD „Kolejarz” jest przykładem tego, jak sprawnie zarządzana wspólnota może przyczynić się do powstania i utrzymania wysokiej jakości terenów rekreacyjnych, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Pełne dane teleadresowe:

Nazwa: Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Zabrzu (ROD „Kolejarz”)

ul. Jana Łangowskiego, 41-800 Zabrze (b/n – bez numeru, adres ten wskazuje na lokalizację terenu ogrodu) Organizacja nadrzędna: Polski Związek Działkowców, Okręg Śląski w Katowicach, Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Polski Związek Działkowców, Okręg Śląski w Katowicach, Delegatura Rejonowa w Zabrzu Telefon Zarządu ROD: Brak publicznie dostępnego, stałego numeru telefonu Zarządu ROD; w sprawach administracyjnych należy kontaktować się z Delegaturą Rejonową PZD w Zabrzu lub szukać informacji na tablicach ogłoszeń na terenie ogrodu.

Brak publicznie dostępnego, stałego numeru telefonu Zarządu ROD; w sprawach administracyjnych należy kontaktować się z Delegaturą Rejonową PZD w Zabrzu lub szukać informacji na tablicach ogłoszeń na terenie ogrodu. Adres Zarządu (do korespondencji): ul. Łangowskiego b/n, 41-800 Zabrze

