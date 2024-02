Rodzaje materiałów paneli 3D: co warto o nich wiedzieć i jaką opcję wybrać?

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:03 pm• Ciekawostki

Panele ścienne 3D to nowoczesne rozwiązanie aranżacyjne, które z roku na rok zdobywa na coraz większej popularności. Wykorzystując trójwymiarowe wzory i różnorodne materiały, panele te nie tylko nadają ścianom unikalny charakter, ale także zmieniają sposób, w jaki postrzegamy daną przestrzeń. Dzięki zróżnicowanej gamie wzorów, kształtów i rodzajów materiałów panele 3D stanowią doskonałe narzędzie do kreowania nowoczesnych i stylowych wnętrz. Zobacz, z jakich wariantów możemy skorzystać i przekonaj się, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w Twoim wnętrzu.

Panele ścienne 3D – trójwymiarowa elegancja w połączeniu z funkcjonalnością

Mówiąc o panelach ściennych 3D, mamy na myśli nowoczesne elementy dekoracyjne, które w ostatnich latach są chętnie wybierane przez architektów i projektantów wnętrz. Nic w tym dziwnego, ponieważ umiejętne połączenie ogólnej estetyki pomieszczenia z tego typu dekoracjami pozwala na stworzenie naprawdę fantastycznego efektu wizualnego. Co ważne, panele 3D niosą za sobą szereg korzyści typowo użytkowych, takich jak np. możliwość poprawy akustyki pomieszczenia i optycznego jego powiększenia oraz ukrycie niedoskonałości ścian, takich jak chociażby pęknięcia i nierówności.

Warto również dodać, że panele ścienne 3D dają nam wręcz nieograniczone możliwości w projektowaniu wnętrz i ich personalizacji, co w rezultacie pozwala na tworzenie unikalnych zestawień w ciekawych konfiguracjach. Panele są też łatwe w utrzymaniu czystości, dzięki czemu ich pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do okresowego przecierania ich wilgotną ściereczką oraz oczyszczania z kurzu, np. przy pomocy miotełki.

Rodzaje materiałów paneli 3D – wybór należy do Ciebie!

Tym, co również skłania do wyboru paneli ściennych 3D, jest szeroki wybór rozwiązań, z których możemy skorzystać podczas aranżacji wnętrz. W efekcie każdy jest w stanie dopasować dla siebie taki produkt, który będzie zgodny ze stylem, w jakim utrzymane są jego przestrzenie. Najczęściej wybierane opcje to:

gips – król wśród materiałów paneli 3D, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i trwałością. Jego struktura umożliwia tworzenie pięknych, trójwymiarowych wzorów o niezwykłych walorach estetycznych;

– król wśród materiałów paneli 3D, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i trwałością. Jego struktura umożliwia tworzenie pięknych, trójwymiarowych wzorów o niezwykłych walorach estetycznych; płyta MDF – panele wykonane z mieszanki włókien drzewnych oraz żywicy gwarantują trwałość, odporność na odkształcenia i możliwość wyboru dowolnego koloru lub wykończenia;

– panele wykonane z mieszanki włókien drzewnych oraz żywicy gwarantują trwałość, odporność na odkształcenia i możliwość wyboru dowolnego koloru lub wykończenia; PVC – polichlorek winylu od lat jest ceniony ze względu na łatwość w utrzymaniu czystości i odporność na wilgoć. Takie panele są chętnie wybierane do wnętrz o podwyższonej wilgotności (np. kuchnia, łazienka);

– polichlorek winylu od lat jest ceniony ze względu na łatwość w utrzymaniu czystości i odporność na wilgoć. Takie panele są chętnie wybierane do wnętrz o podwyższonej wilgotności (np. kuchnia, łazienka); drewno – ich piękna struktura ociepla wnętrza i wprowadza do nich przytulny klimat. Panele drewniane mogą być wykonane z różnych gatunków drewna, przez co każdy może je z łatwością dopasować do swoich potrzeb;

– ich piękna struktura ociepla wnętrza i wprowadza do nich przytulny klimat. Panele drewniane mogą być wykonane z różnych gatunków drewna, przez co każdy może je z łatwością dopasować do swoich potrzeb; metal – stal nierdzewna i aluminium to najpopularniejsze metale, z których tworzy się panele ścienne 3D. Ich specyficzny wygląd sprawia, że wprowadzają do wnętrz nutkę postindustrialnej surowości;

– stal nierdzewna i aluminium to najpopularniejsze metale, z których tworzy się panele ścienne 3D. Ich specyficzny wygląd sprawia, że wprowadzają do wnętrz nutkę postindustrialnej surowości; kamień naturalny – marmur lub piaskowiec to doskonały wybór dla osób, które chcą stworzyć luksusowy klimat w swoich pomieszczeniach;

– marmur lub piaskowiec to doskonały wybór dla osób, które chcą stworzyć luksusowy klimat w swoich pomieszczeniach; tkanina – materiałowe panele ścienne są idealnym wyborem np. do pokoju dziecięcego, gdzie montowane są w pobliżu łóżka lub miejsc, w których maluch bawi się najczęściej.

Naturalny gips ceramiczny – nowy rodzaj materiału paneli 3D

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat nowych odsłon paneli ściennych 3D, czego przykładem są produkty oferowane przez polską markę FlexGips. Ich panele wykonane są z naturalnego gipsu ceramicznego, który odlewany jest na stołach wibracyjnych. Proces ten sprawia, że powierzchnia paneli jest gładka i przyjemna w dotyku, a same dekoracje mają zbitą, twardą i wytrzymałą strukturę.

W odróżnieniu od paneli wykonanych z klasycznego gipsu, panele z gipsu ceramicznego stworzone na bazie gipsu ceramicznego posiadają dodatkową warstwę mieszanki utwardzającej oraz warstwę włókna szklanego ciętego. Jest to zamierzone działanie, które ma na celu podwyższyć odporność paneli na kruszenie i zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Warto również dodać, że panele wykonane z naturalnego gipsu ceramicznego są poddawane suszeniu, co pozwala na pełne związanie i utwardzenie masy gipsowej. Zapobiega to powstawaniu pleśni i zagrzybień, dzięki czemu dekoracje te są w pełni bezpieczne dla naszego zdrowia.

Wszystkie wzory paneli ściennych 3D z gipsu ceramicznego można znaleźć w sklepie FlexGips: https://sklep.flexgips.com/panele_3D .

