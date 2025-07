Rozbój w Parku Dubiela. Dwóch 15-latków zatrzymanych przez policję – o ich losie zdecyduje sąd rodzinny

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:58 pm• Ważne w mieście

Zabrzańscy policjanci zatrzymali dwóch nieletnich podejrzewanych o dokonanie rozboju na 16-letnim chłopcu. Do zdarzenia doszło wieczorem w Parku Dubiela. Sprawcy, działając wspólnie i używając przemocy, doprowadzili ofiarę do stanu bezbronności i zabrali mu 25 złotych. Przypadek ten ponownie uruchamia debatę na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i potrzeby większej czujności społecznej wobec młodzieżowej przestępczości.

Brutalny rozbój w centrum miasta

Do niepokojącego zdarzenia doszło we wtorek, 22 lipca 2025 roku, około godziny 19:00, na terenie Parku Dubiela w Zabrzu – popularnego miejsca spacerów i spotkań młodzieży. Jak ustalili policjanci z zabrzańskiej komendy, dwóch 15-letnich chłopców zaczepiło 16-latka, a następnie z użyciem przemocy doprowadziło go do stanu bezbronności. Nastolatkowie zabrali mu pieniądze w kwocie 25 złotych i oddalili się z miejsca zdarzenia.

Policjanci szybko podjęli działania operacyjne. Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego, podejrzewanych udało się zidentyfikować i zatrzymać jeszcze tego samego dnia. Obaj sprawcy zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację procesową.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Ponieważ zatrzymani sprawcy są osobami niepełnoletnimi, o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. W takich przypadkach możliwe są różne środki wychowawcze, m.in. nadzór kuratora, umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub – w skrajnych przypadkach – skierowanie do ośrodka wychowawczego lub poprawczego.

Zabrzańska policja podkreśla, że choć sprawa dotyczy niewielkiej kwoty, to kwalifikacja prawna czynu – rozbój – jest bardzo poważna, ponieważ wiąże się z użyciem przemocy fizycznej. Tego rodzaju przestępstwa wśród nieletnich są szczególnie niepokojące, ponieważ mogą świadczyć o głębszych problemach wychowawczych i demoralizacji.

Kim jest nieletni i kiedy odpowiada za swoje czyny?

Definicje prawne – nieletni, małoletni, młodociany

W polskim prawodawstwie status nieletniego i jego odpowiedzialność reguluje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeks karny. W praktyce wyróżnia się trzy kategorie:

Nieletni – osoba do ukończenia 18. roku życia , przy czym od 13. roku życia może ponosić odpowiedzialność za czyny zabronione jako czyny karalne .

Małoletni – osoba poniżej 13. roku życia , która nie ponosi odpowiedzialności karnej za swoje zachowanie, ale może zostać objęta środkami wychowawczymi.

Młodociany – osoba w wieku od 17 do 21 lat, traktowana w szczególny sposób w kontekście odpowiedzialności karnej.

Warto dodać, że w wyjątkowych przypadkach, na podstawie art. 10 §2 Kodeksu karnego, także osoba, która ukończyła 15 lat, może odpowiadać jak dorosły, jeśli dopuściła się poważnych przestępstw – np. zabójstwa, gwałtu, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Czym jest czyn karalny i demoralizacja?

Czyn karalny

To każde zachowanie nieletniego, które w myśl prawa karnego zostało zabronione jako przestępstwo, wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W przypadku rozboju, jak miało to miejsce w Parku Dubiela, mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z urzędu.

Demoralizacja – kiedy interweniuje sąd rodzinny?

Zachowania wskazujące na demoralizację nieletniego to m.in.:

notoryczne wagary i unikanie nauki,

spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków,

przynależność do grup przestępczych,

używanie przemocy, wulgaryzmów, agresja w rodzinie,

udział w czynach zabronionych, takich jak kradzieże, włóczęgostwo czy rozboje.

W przypadku stwierdzenia demoralizacji, sąd rodzinny ma możliwość zastosowania środków takich jak:

upomnienie ,

nadzór kuratora sądowego ,

zobowiązanie do określonego zachowania (np. uczęszczanie na terapię),

umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej lub zakładzie poprawczym.

Odpowiedzialność rodziców i opiekunów

W przypadku dzieci powyżej 13. roku życia, zgodnie z polskim prawem, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieletniego ponosi on sam. Rodzice lub opiekunowie mogą jednak odpowiadać cywilnie, jeśli nie dopełnili należytego nadzoru nad małoletnim. Jest to określone w art. 427 Kodeksu cywilnego.

W sytuacji rozboju, nawet jeśli sąd nie orzeknie środka poprawczego, poszkodowany lub jego opiekunowie mogą dochodzić odszkodowania z tytułu szkody majątkowej lub niemajątkowej w drodze postępowania cywilnego.

Dlaczego młodzież dopuszcza się przestępstw?

Przyczyny przemocy wśród nieletnich

Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży narasta od kilku lat. Do najczęstszych przyczyn należą:

zaniedbania wychowawcze i brak autorytetu dorosłych,

brak kontroli nad spędzanym czasem wolnym ,

wpływ środowiska rówieśniczego – często negatywny i nacechowany przemocą,

brak wsparcia psychologicznego i profilaktyki w szkołach,

nadmierna ekspozycja na przemoc w mediach i grach komputerowych.

Rozboje, jak ten w Parku Dubiela, są często skutkiem tzw. zachowań impulsywnych, w których młodzi ludzie nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań.

Co można zrobić, by zapobiegać takim sytuacjom?

Wczesna interwencja, edukacja i wsparcie

Walka z przestępczością nieletnich wymaga kompleksowego podejścia. Kluczowe są:

działania profilaktyczne w szkołach , uwrażliwiające na przemoc i uczące odpowiedzialności,

programy wsparcia rodzin z problemami wychowawczymi ,

większa obecność pedagogów i psychologów w placówkach edukacyjnych ,

szybka reakcja środowiska lokalnego – sąsiadów, nauczycieli, opiekunów.

Zabrzańska policja zapowiada kolejne działania mające na celu ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, w tym cykliczne spotkania z młodzieżą i kampanie edukacyjne.

Podsumowanie: jeden rozbój, wiele konsekwencji

Rozbój, do którego doszło w Parku Dubiela, to nie tylko poważne naruszenie prawa – to również sygnał alarmowy dla całego społeczeństwa. Dwoje 15-latków dopuściło się przestępstwa, które może zaważyć na ich dalszym życiu. Ich los zależy teraz od sądu rodzinnego, który oceni zarówno okoliczności czynu, jak i stopień demoralizacji sprawców.

Odpowiedzialność za wychowanie młodych ludzi spoczywa na nas wszystkich – rodzinach, szkołach, instytucjach i społeczeństwie. Tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie przeciwdziałać eskalacji przemocy i zapewnić młodzieży warunki do zdrowego, bezpiecznego rozwoju.

źródło: Policja Zabrze

