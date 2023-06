Ruda Śląska: Basen letni w Nowym Bytomiu otwiera się już jutro 08.06.23

Już od najbliższego czwartku, tj. 8 czerwca, o godzinie 9:00 wszyscy miłośnicy pływania, plażowania i opalania będą mieli możliwość korzystania z letniego basenu zlokalizowanego przy ulicy Ratowników 2 w dzielnicy Nowy Bytom. Jest to kolejny sezon funkcjonowania zmodernizowanego kąpieliska rudzkiego, który przeszedł modernizację w roku 2015.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich entuzjastów sportów wodnych i rekreacji na nasz kompleks basenowy. Jesteśmy całkowicie przygotowani, aby gościć was – powiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, Aleksandra Poloczek.

Rozpoczynając od 8 do 11 czerwca, basen będzie otwarty w godzinach od 9:00 do 19:00. Następnie, począwszy od 12 czerwca, aż do zakończenia roku szkolnego, tj. 23 czerwca, basen będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00, zaś w weekendy od 9:00 do 19:00. Od 24 czerwca do 3 września basen będzie otwarty codziennie w godzinach 9:00 – 19:00.

Cennik pozostaje niezmieniony w porównaniu do ubiegłego roku:

Dzieci do lat 5 - wstęp bezpłatny Bi let normalny dla dorosłych - 18 złotych za dzień Bi let ulgowy - 10 złotych za dzień (obejmuje dzieci i młodzież szkolną, studentów do 25 lat, emerytów powyżej 60 roku życia oraz rencistów) Osoby niepeł nosprawne (w stopniu znacznym) oraz opiekunowie - 8 złotych za dzień Grupy zorganizowane powyżej 15 osó b (kolonie, półkolonie, itp.) - 8 złotych za dzień na osobę Rudzka Karta Rodzina 3 + - 50 % zniżki na bi let wst ępu Rudzka Karta Seniora 60 + - 10 złotych za dzień Wynajem leżaka - 20 złotych za dzień (dostępny tylko w strefie leżakowej) Szafka depozytowa - 5 złotych za dzień Bi let popo łudniowy po godzinie 17 : 00 (osoby dorosłe) - 10 złotych za dzień Pieluchomajtki - 5 złotych za sztukę Wynajem salki rekreacyjnej - 250 złotych za dobę lub 35 złotych za godzinę Wynajem obiektu na imprezy komercyjny - do ustalenia

Korzystanie z pięcioosobowej sauny fińskiej – 50 złotych za godzinę.

Na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej dostępny jest szczegółowy cennik.

Basen letni przy ulicy Ratowników 2 w Nowym Bytomiu przeszedł kompleksową modernizację w 2015 roku. W ramach inwestycji o wartości prawie 16,8 mln złotych powstał 25-metrowy basen sportowy o maksymalnej głębokości 1,8 metra, wyposażony w oddzielne tory pływackie, o pojemności 476 tysięcy litrów. Dodatkowo, powstał basen rekreacyjny o wymiarach 46 na 23 metry, o głębokości od 0,6 do 1,2 metra, o pojemności 936 tysięcy litrów. Basen rekreacyjny został wyposażony w różne atrakcje wodne, w tym trzy zjeżdżalnie, w tym jedną trzytorową. Niezwykłą atrakcją jest platforma do opalania, na której znajduje się 35 leżaków. Dla najmłodszych przygotowano brodzik o głębokości od 0,15 do 0,4 metra oraz obszerny plac zabaw. W ramach kompleksowej modernizacji kąpieliska zainstalowano również panele fotowoltaiczne, które dostarczają energii elektrycznej do zasilania obiektu oraz podgrzewania wody basenowej.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu przeprowadzono wszystkie niezbędne prace techniczne, w tym niezbędne naprawy, sprawdzono działanie technologii wody basenowej i instalacji, dokonano przeglądu zjeżdżalni oraz zadbania o czystość i estetyczny wygląd całego obiektu.