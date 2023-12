Ruda Śląska: DZIECIAK W FILHARMONII – koncert umuzykalniający dla dzieci od 5 do 10 lat

Napisane przez mikolajczarnecki• 8:35 pm• Ruda Śląska

ŚLĄSKI TEATR IMPRESARYJNY im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej zaprasza…

10 grudnia 2023 /niedziela/ godz. 16.30

Z cyklu DZIECIAK W FILHARMONII

koncert umuzykalniający dla dzieci od 5 do 10 lat

W grudniu prezentowanym instrumentem będzie SAKSOFON.

„Dzieciak w Filharmonii” to propozycja dla najmłodszych. Po sukcesie „Maluchów w krainie dźwięku”, tym razem do wspólnej zabawy na scenie ŚTI zaprosimy dzieci nieco starsze – w wieku od 5 do 10 lat. Każdy koncert to prezentacja kolejnych instrumentów muzycznych występujących w orkiestrach symfonicznych. Słuchacze poznają ich budowę, zajrzą do ich wnętrza, często spróbują też wydobyć z nich dźwięki. Założeniem programu jest także ogólna edukacja muzyczna połączona z poznawaniem zasad obowiązujących podczas koncertów, spektakli czy przedstawień, prezentowana w sposób dostosowany do wieku odbiorców.

Wszystkie spotkania będą osobiście prowadzone przez ich autora, Mirosława Krause, dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej, pedagoga, animatora kultury, prelegenta, twórcy licznych projektów muzycznych, który zarazem stanie się akompaniatorem dla zaproszonych gości. Zaproszeni goście – muzycy śląskich orkiestr, pedagodzy szkół muzycznych i studenci Akademii Muzycznych, wykonają ciekawy program artystyczny, specjalnie dostosowany do wieku słuchaczy, ukazując możliwości każdego instrumentu. Na potrzeby cyklu powstała autorska piosenka z ciekawymi tekstami, pozwalającymi zapamiętać ważne słowa związane z prezentowanymi tematami.

„Dzieciak w Filharmonii” jest cyklicznym programem muzyczno-edukacyjnym. Każde kolejne spotkanie to okazja poznania jednego instrumentu, będzie także nawiązywać do poprzedniego, zawierać liczne zagadki, ciekawostki i anegdoty.

