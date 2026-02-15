Ruszają konsultacje społeczne projektu planu ogólnego miasta Zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:36 pm• Ważne w mieście

Od 16 stycznia do 16 lutego 2026 roku mieszkańcy Zabrza mogą brać udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego miasta Zabrze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. To kluczowy etap prac nad dokumentem, który określi kierunki rozwoju przestrzennego miasta w nadchodzących latach.

Konsultacje dla każdego mieszkańca

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza zabrzan do aktywnego udziału w procesie konsultacyjnym. Każdy mieszkaniec ma prawo zapoznać się z projektem planu oraz zgłosić swoje uwagi — zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Uwagi można składać od 16 stycznia do 16 lutego 2026 roku, korzystając z oficjalnego formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej UM Zabrze (link do formularza) lub w formie papierowej w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Powstańców Śląskich 5–7.

Formularze można przesłać:

pocztą tradycyjną,

złożyć osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego,

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: planogolny@um.zabrze.pl.

Spotkania otwarte i dyżury projektantów

W ramach konsultacji zaplanowano kilka spotkań i dyżurów, które mają ułatwić mieszkańcom bezpośredni kontakt z autorami projektu.

28 stycznia 2026 r. odbędzie się spotkanie stacjonarne w Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 (sala 207) . Początek o godz. 16:00.

29 stycznia 2026 r. zaplanowano spotkanie online poprzez platformę Microsoft Teams (link dostępny w ogłoszeniu BIP).

Dyżury projektantów będą miały miejsce w dniach 22 stycznia oraz 3, 5 i 10 lutego 2026 r. , również w CUS przy ul. Stalmacha 7 (sala 206), w godzinach 16:00–18:00 .

Dodatkowo, w dni robocze w godz. 14:00–16:00 projektanci będą dostępni telefonicznie pod numerem 606 628 602.

Gdzie zapoznać się z projektem planu

Projekt planu ogólnego miasta Zabrze wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko można znaleźć:

na stronie BIP Urzędu Miasta Zabrze w zakładce Planowanie Przestrzenne (link do projektu),

stacjonarnie – w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zabrze, pokój 519, ul. Powstańców Śląskich 5–7.

Biuro jest czynne w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00–17:00

wtorek–czwartek: 8:00–15:00

piątek: 8:00–13:00

Dodatkowo, mieszkańcy mogą obejrzeć dane przestrzenne projektu online poprzez rządowy serwis aplikacje.gov.pl.

Czym jest plan ogólny miasta

Projekt planu ogólnego to dokument strategiczny, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Określa on główne założenia dotyczące rozwoju przestrzennego miasta – w tym rozmieszczenie zabudowy, terenów zielonych, inwestycji publicznych i infrastruktury.

W Zabrzu plan ogólny ma stanowić fundament dla przyszłych planów miejscowych i decyzji inwestycyjnych. Jego przyjęcie pozwoli na bardziej spójne planowanie przestrzeni miejskiej, zgodnie z potrzebami mieszkańców i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jak zostaną wykorzystane wyniki konsultacji

Po zakończeniu konsultacji Prezydent Miasta Zabrze przygotuje raport podsumowujący, w którym znajdzie się wykaz wszystkich zgłoszonych uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia. Raport zostanie udostępniony publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi złożone po 16 lutego 2026 r. nie będą rozpatrywane.

Informacje i kontakt

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego UM Zabrze, tel. 32 373 35 80, lub na stronie bip.miastozabrze.pl.

Materiały edukacyjne dotyczące planowania przestrzennego dostępne są również w serwisie gov.pl:

Konsultacje projektu planu ogólnego miasta Zabrze to ważna okazja, by każdy mieszkaniec miał realny wpływ na przyszłość swojego miasta. Warto wziąć udział, zgłosić swoje pomysły i wspólnie kształtować przestrzeń, w której żyjemy.

źródło: UM Zabrze

Visited 3 times, 3 visit(s) today