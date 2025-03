Ruszyła rekrutacja do przedszkoli w Zabrzu na rok szkolny 2025/2026 – wnioski można składać do 25 marca

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:23 pm• Ważne w mieście

Miasto Zabrze ogłosiło rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych na rok szkolny 2025/2026. Nabór trwa od 11 marca 2025 r. i potrwa do 25 marca 2025 r. do godziny 15:00.

Nabór do przedszkoli w Zabrzu – co warto wiedzieć?

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym mogą już składać wnioski o przyjęcie do placówek przedszkolnych w Zabrzu. Proces rekrutacyjny obejmuje zarówno samodzielne publiczne przedszkola, jak i oddziały przedszkolne działające w ramach publicznych szkół podstawowych, które są prowadzone przez Miasto Zabrze.

Rekrutacja dotyczy roku szkolnego 2025/2026 i prowadzona jest w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem dedykowanego systemu naboru online, co znacznie ułatwia proces i eliminuje konieczność osobistego składania dokumentów.

Terminy rekrutacji

Rozpoczęcie naboru: 11 marca 2025 r. od godziny 12:00

Zakończenie naboru: 25 marca 2025 r. do godziny 15:00

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dlatego ważne jest, by dopełnić formalności w wyznaczonym czasie.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Rekrutacja prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego, dostępnego pod adresem:

👉 https://przedszkola-zabrze.nabory.pl

Na platformie rodzice mogą:

zapoznać się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

sprawdzić liczbę dostępnych miejsc,

wypełnić i złożyć elektroniczny wniosek,

śledzić status postępowania rekrutacyjnego.

Nie czekaj na ostatnią chwilę – rozpocznij rekrutację już dziś i zapewnij swojemu dziecku miejsce w wybranym przedszkolu w Zabrzu na rok szkolny 2025/2026. źródło: UM Zabrze

