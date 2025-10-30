Rzeczoznawca samochodowy Zabrze – lista profesjonalnych ekspertów motoryzacyjnych

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:16 pm• Ciekawostki

W dynamicznie rozwijającej się aglomeracji śląskiej, gdzie ruch drogowy jest intensywny, a rynek samochodowy stale się powiększa, usługi rzeczoznawców samochodowych w Zabrzu stają się nieodzowne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw. Rzeczoznawcy to certyfikowani specjaliści, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie wyceny pojazdów, szacowania kosztów napraw po wypadkach i kolizjach, a także w sporządzaniu ekspertyz technicznych pojazdów. Ich profesjonalna wiedza jest nieoceniona w sytuacjach spornych z ubezpieczycielami, przy transakcjach kupna-sprzedaży, a także podczas weryfikacji stanu technicznego maszyn. Wybór odpowiedniego rzeczoznawcy jest gwarancją rzetelnej, niezależnej i obiektywnej oceny, która stanowi mocny argument w każdej procedurze prawnej czy ubezpieczeniowej. Zabrze, jako duży ośrodek miejski, oferuje dostęp do licznych profesjonalistów w tej dziedzinie, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Lokalizacje rzeczoznawców samochodowych w zabrzu i okolicy

Poniżej przedstawiamy listę wybranych firm i zespołów rzeczoznawczych, które świadczą usługi rzeczoznawstwa samochodowego w Zabrzu oraz w najbliższym sąsiedztwie. Są to podmioty wyspecjalizowane w motoryzacji, oferujące kompleksowe usługi z zakresu ocen technicznych, szacowania wartości oraz sporządzania opinii powypadkowych.

Experto Robert Adamczyk – Rzeczoznawcy Opis działalności: Firma specjalizuje się w sporządzaniu ekspertyz motoryzacyjnych , w tym w wycenach samochodów, szacowaniu kosztów napraw powypadkowych oraz w sporządzaniu ocen technicznych pojazdów. Działalność jest ukierunkowana na wsparcie klientów w sprawach odszkodowawczych i finansowych związanych z uszkodzeniem lub utratą wartości pojazdu. Dane teleadresowe: Adres: ul. Koziorożca 23A, 41-800 Zabrze E-mail: experto@vp.pl Strona WWW: http://www.experto-robertadamczyk.pl



Consultor Rudolf Szyguda – rzeczoznawstwo motoryzacyjne Opis działalności: To biuro rzeczoznawcze świadczące usługi w zakresie motoryzacji i ruchu drogowego . Oferuje profesjonalne doradztwo techniczne i sporządzanie opinii niezbędnych np. w sprawach o odszkodowanie, weryfikacji szkód komunikacyjnych oraz oceny technicznej pojazdów zabytkowych i unikalnych. Dane teleadresowe: Adres: ul. Szczepaniakowej 16/5, 41-800 Zabrze



Complex – rzeczoznawstwo techniczne Opis działalności: Firma działa w obszarze szeroko pojętego rzeczoznawstwa , w tym motoryzacyjnego. Oferuje usługi doradcze i opiniowania technicznego dla klientów indywidualnych i biznesowych. Specjalizuje się w kompleksowym podejściu do oceny stanu pojazdów i maszyn. Dane teleadresowe: Adres: ul. Szczęść Boże 7, 41-800 Zabrze



Co obejmuje praca rzeczoznawcy samochodowego?

Zakres usług świadczonych przez rzeczoznawców samochodowych jest bardzo szeroki i wykracza poza standardową wycenę pojazdu do sprzedaży. Kluczowym obszarem jest likwidacja szkód komunikacyjnych, gdzie rzeczoznawca ustala rzeczywisty rozmiar uszkodzeń i na tej podstawie szacuje kosztorys naprawy. Jest to szczególnie istotne w przypadku zaniżenia odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Dodatkowo, rzeczoznawcy sporządzają opinie techniczne na potrzeby sądów, prokuratury czy policji w sprawach spornych dotyczących wypadków i ich przyczyn. Inne ważne obszary to weryfikacja stanu technicznego przed zakupem pojazdu używanego, która ma na celu wykrycie ukrytych wad i nieujawnionych uszkodzeń powypadkowych, a także wycena wartości rynkowej pojazdu do celów księgowych, leasingu czy kredytu. Profesjonalizm tych usług w Zabrzu pozwala na obiektywną ocenę motoryzacyjną w każdej sytuacji.

Wsparcie dla klienta indywidualnego i biznesowego

Rzeczoznawcy samochodowi w Zabrzu oferują wsparcie zarówno dla klientów indywidualnych, poszkodowanych w wypadkach drogowych i szukających niezależnej weryfikacji kosztów naprawy, jak i dla przedsiębiorstw. W przypadku firm, usługi rzeczoznawcze są często wykorzystywane do wyceny floty pojazdów, szacowania wartości rezydualnej w celach leasingowych, a także do kontroli jakości napraw w samochodach służbowych. Niezależnie od charakteru zlecenia, rolą rzeczoznawcy jest dostarczenie obiektywnej i popartej wiedzą techniczną opinii, która pomoże w podjęciu właściwych decyzji finansowych i prawnych. Dostęp do zaufanych specjalistów w Zabrzu umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązanie wszelkich problemów związanych z technicznym stanem i wartością pojazdów.

Jeśli jesteś rzeczoznawcą samochodowym lub reprezentujesz firmę z Zabrza i chciałbyś dodać swoją firmę do tej listy, prosimy o kontakt. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania zmian w danych teleadresowych lub opisach, jeśli zauważycie Państwo, że któreś informacje są nieaktualne. Dbamy o to, by nasza lista była zawsze precyzyjna i pomocna dla użytkowników.

