Samsung S90F OLED — pełna recenzja znakomitego modelu telewizora na polskim rynku

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:13 pm• Ciekawostki

Zastanawiasz się nad zakupem nowego telewizora i chcesz uniknąć kompromisów? To dobrze, bo Samsung S90F OLED pojawia się na rynku jako model, który niemal w każdym aspekcie pokazuje, jak bardzo może się dziś wyróżniać sprzęt średniej-wyższej półki. Choć nie jest flagowcem całej linii, to dzięki technologii QD-OLED, wysokiej częstotliwości odświeżania oraz licznym funkcjom gamingowym i Smart TV staje się realną alternatywą dla modeli z najwyższej półki.

Na rynku telewizorów OLED coraz trudniej o model, który potrafi zaskoczyć jakością obrazu bez konieczności wydawania fortuny. Samsung S90F to właśnie taki przypadek – sprzęt, który w praktyce łączy zalety flagowych rozwiązań z atrakcyjną ceną i bardzo dobrą funkcjonalnością. Choć nie jest najwyższym modelem w portfolio producenta, w testach wypada na tyle dobrze, że śmiało można go uznać za jeden z najbardziej opłacalnych telewizorów w swojej klasie.

Technologia i jakość obrazu

Model S90F wykorzystuje panel QD-OLED – technologię łączącą mocne strony OLED-a z kropkami kwantowymi. Dzięki temu telewizor osiąga znakomity kontrast, głęboką czerń i intensywne, a przy tym naturalne kolory. Obraz ma dużą głębię, szczególnie w scenach HDR, gdzie jasność przekracza standardowe wartości znane z klasycznych OLED-ów. Niezależne testy podkreślają, że w tym przedziale cenowym S90F prezentuje jakość zbliżoną do modeli z wyższej półki. Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor NQ4 AI Gen3, który inteligentnie analizuje sceny, poprawia ostrość i kolory, a także skutecznie eliminuje szumy. W codziennym użytkowaniu daje to efekt naturalnego, a zarazem wyrazistego obrazu, który świetnie sprawdza się zarówno przy filmach, jak i programach telewizyjnych.

Samsung S90F to także świetny wybór dla graczy. Niski input lag, częstotliwość odświeżania do 144 Hz oraz pełna obsługa HDMI 2.1 sprawiają, że gry wyglądają płynnie i reagują natychmiast na każdy ruch. Telewizor obsługuje również technologie VRR i ALLM, co eliminuje zacięcia i opóźnienia, a jednocześnie pozwala wykorzystać pełen potencjał nowoczesnych konsol.

W codziennym użytkowaniu S90F wypada równie dobrze. System Smart TV oparty na Tizenie działa płynnie i intuicyjnie. Menu reaguje szybko, aplikacje uruchamiają się bez opóźnień, a integracja z popularnymi serwisami streamingowymi jest bezproblemowa. Użytkownicy docenią też pilot zasilany energią słoneczną lub przez USB-C, który eliminuje konieczność wymiany baterii.

Samsung OLED S90F to telewizor, który bardzo dobrze pokazuje, jak daleko zaszła technologia QD-OLED w modelach ze średniej półki cenowej. Oferuje znakomity kontrast, głęboką czerń i barwy o wyjątkowej intensywności, co sprawia, że oglądanie filmów czy transmisji sportowych staje się czystą przyjemnością. Jak zauważyła redakcja portalu Wybierz.TV, „S90F w wersji 65-calowej to telewizor, który pokazuje, jak duży skok jakościowy może dać zastosowanie matrycy QD-OLED w średniopółkowym modelu” – i trudno się z tym nie zgodzić, bo różnica między tym ekranem a tradycyjnymi panelami LED widoczna jest od pierwszej chwili.

Dźwięk i codzienna wygoda

Choć system audio wbudowany w telewizor jest solidny, nie należy oczekiwać kinowych wrażeń. Brzmienie jest czyste i wystarczające do codziennego oglądania, jednak dla pełni efektu warto pomyśleć o soundbarze lub zestawie głośników zewnętrznych. Z kolei dzięki funkcji Q-Symphony, telewizor potrafi zsynchronizować się z soundbarem Samsunga, tworząc pełniejszy dźwięk przestrzenny.

Największym atutem S90F jest jakość obrazu – czernie i kontrast stoją tu na poziomie modeli klasy premium, a kolory są niezwykle nasycone. Telewizor znakomicie radzi sobie z dynamicznymi scenami sportowymi i filmowymi, zachowując płynność ruchu nawet przy szybkim montażu. Warto jednak pamiętać, że – jak większość modeli Samsunga – nie obsługuje formatu Dolby Vision. Dla większości użytkowników nie będzie to problem, ale osoby korzystające z platform preferujących ten standard mogą to odczuć.

Samsung OLED S90F to telewizor, który doskonale wpisuje się w potrzeby współczesnego użytkownika. Łączy efektowny obraz, znakomite osiągi w grach i nowoczesny system Smart TV z rozsądną ceną. To sprzęt, który sprawdzi się zarówno w salonie miłośnika filmów, jak i w pokoju gracza. Jeśli szukasz telewizora OLED oferującego jakość bliską flagowym modelom, ale w znacznie niższej cenie, S90F będzie jednym z najbardziej racjonalnych wyborów w 2025 roku.

Visited 9 times, 9 visit(s) today