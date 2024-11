sinsay zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:06 am• Ciekawostki

Sklepy Sinsay w Zabrzu to miejsca, gdzie modna odzież i akcesoria dostępne są dla każdego, bez względu na wiek i styl. Dogodne lokalizacje w Centrum Handlowym Platan i Centrum Handlowym M1 sprawiają, że zakupy w Sinsay są przyjemne i łatwo dostępne. Dzięki szerokiej ofercie produktów, atrakcyjnym cenom i profesjonalnej obsłudze, Sinsay cieszy się popularnością wśród mieszkańców Zabrza i okolic.

SINSAY Centrum Handlowe Platan Zabrze

Adres: pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Telefon: 785 003 915

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00

Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00

SINSAY Centrum Handlowe M1 Zabrze

Adres: ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 785 003 758

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00

Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00

Modna i przystępna oferta Sinsay w Zabrzu

O marce Sinsay

Sinsay to polska marka odzieżowa należąca do grupy LPP, jednego z największych producentów odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstała w 2013 roku, szybko zyskała popularność wśród młodych kobiet dzięki połączeniu najnowszych trendów z przystępnymi cenami. Obecnie Sinsay oferuje szeroki asortyment ubrań i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci, nie zapominając o artykułach dekoracyjnych do domu.

Oferta Sinsay dla całej rodziny

W salonach Sinsay w Zabrzu klienci mogą liczyć na bogatą ofertę:

Odzież damska : modne sukienki, koszulki, spodnie, swetry i kurtki w najnowszych trendach.

: modne sukienki, koszulki, spodnie, swetry i kurtki w najnowszych trendach. Odzież męska : wygodne i stylowe ubrania dla nowoczesnego mężczyzny, takie jak koszule, jeansy, bluzy i T-shirty.

: wygodne i stylowe ubrania dla nowoczesnego mężczyzny, takie jak koszule, jeansy, bluzy i T-shirty. Odzież dziecięca : kolekcje dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym oraz nastolatków, zapewniające komfort i styl dla najmłodszych.

: kolekcje dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym oraz nastolatków, zapewniające komfort i styl dla najmłodszych. Akcesoria i dodatki : torebki, plecaki, biżuteria, obuwie oraz akcesoria kosmetyczne uzupełniające każdą stylizację.

: torebki, plecaki, biżuteria, obuwie oraz akcesoria kosmetyczne uzupełniające każdą stylizację. Home & Deco: artykuły do dekoracji wnętrz, takie jak poduszki, zasłony, organizery czy zestawy stołowe, pozwalające na wprowadzenie modnych akcentów do wnętrza domu.

Lokalizacje salonów Sinsay w Zabrzu

Sinsay w Centrum Handlowym Platan

Zakupy w sercu miasta

Salon Sinsay w Centrum Handlowym Platan zlokalizowany jest przy pl. Teatralnym 12, w samym centrum Zabrza. Platan to nowoczesny kompleks handlowo-usługowy, w którym klienci znajdą szeroką gamę sklepów, restauracji i punktów usługowych. Dzięki tej dogodnej lokalizacji, zakupy w Sinsay można połączyć z innymi sprawunkami w jednym miejscu.

Profesjonalna obsługa i komfortowe zakupy

Personel sklepu w CH Platan to zespół doświadczonych doradców, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich produktów i stylizacji. Dzięki przyjaznej atmosferze i przejrzystej ekspozycji asortymentu, zakupy w Sinsay są wygodne i przyjemne.

Sinsay w Centrum Handlowym M1

Zakupy w jednym z największych centrów handlowych

Drugi salon Sinsay w Zabrzu mieści się w Centrum Handlowym M1 przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1. M1 to popularne miejsce zakupowe w regionie, oferujące szeroki wybór sklepów, restauracji oraz punktów rozrywkowych, co czyni go idealnym miejscem na weekendowe zakupy z rodziną czy przyjaciółmi.

Łatwy dojazd i udogodnienia dla klientów

Centrum Handlowe M1 jest doskonale skomunikowane z resztą miasta, co ułatwia dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Obszerny, bezpłatny parking oraz liczne przystanki autobusowe i tramwajowe w pobliżu centrum zapewniają wygodny dostęp dla wszystkich klientów. Ponadto, M1 oferuje udogodnienia takie jak strefa restauracyjna, toalety dla dzieci czy pokój do karmienia, dzięki czemu zakupy stają się jeszcze bardziej komfortowe.

Jak dojechać do salonów Sinsay w Zabrzu?

Dojazd do Sinsay w CH Platan

Samochodem : Centrum Handlowe Platan położone jest w samym sercu Zabrza. Klienci mają do dyspozycji parking podziemny i naziemny, co zapewnia wygodne parkowanie. Dojazd z różnych części miasta ułatwiają liczne główne arterie komunikacyjne.

: Centrum Handlowe Platan położone jest w samym sercu Zabrza. Klienci mają do dyspozycji parking podziemny i naziemny, co zapewnia wygodne parkowanie. Dojazd z różnych części miasta ułatwiają liczne główne arterie komunikacyjne. Komunikacją miejską: W pobliżu Placu Teatralnego znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, obsługiwane przez różne linie łączące centrum miasta z innymi dzielnicami Zabrza i okolicznymi miejscowościami.

Dojazd do Sinsay w CH M1

Samochodem : Centrum Handlowe M1 jest dogodnie położone przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, w pobliżu głównych dróg łączących Zabrze z innymi miastami w regionie. Klienci mają do dyspozycji duży, bezpłatny parking.

: Centrum Handlowe M1 jest dogodnie położone przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, w pobliżu głównych dróg łączących Zabrze z innymi miastami w regionie. Klienci mają do dyspozycji duży, bezpłatny parking. Komunikacją miejską: Do M1 kursuje wiele linii autobusowych obsługiwanych przez MZK Zabrze. Przystanki znajdują się w pobliżu wejścia do centrum, co ułatwia wygodny dojazd bez konieczności długiego spaceru.

Dlaczego warto wybrać Sinsay?

Modne kolekcje w przystępnych cenach

Sinsay wyróżnia się połączeniem najnowszych trendów z atrakcyjnymi cenami, dzięki czemu każdy może pozwolić sobie na odświeżenie garderoby bez dużych wydatków. Regularnie pojawiające się nowe kolekcje pozwalają na ciągłe odkrywanie modnych i inspirujących stylizacji.

Szeroka oferta dla całej rodziny

Choć Sinsay początkowo skupiał się na odzieży damskiej, dzisiaj oferuje ubrania i akcesoria dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Dzięki temu cała rodzina może znaleźć coś dla siebie w jednym miejscu, co jest wygodnym rozwiązaniem dla zabieganych rodziców.

Zaangażowanie w zrównoważoną modę

Marka Sinsay, jako część grupy LPP, angażuje się w działania na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonej mody. Firma wprowadza nowe, przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne w produkcji i dystrybucji odzieży, a także współpracuje z organizacjami ekologicznymi.

Profesjonalna obsługa i program lojalnościowy

Personel salonów Sinsay to zespół doświadczonych doradców, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich produktów i stylizacji. Marka oferuje również program lojalnościowy, dzięki któremu klienci mogą zbierać punkty za zakupy i wymieniać je na zniżki oraz inne korzyści.

O marce Sinsay

Historia i rozwój

Sinsay została założona w 2013 roku i szybko zyskała popularność wśród młodych kobiet dzięki oferowaniu modnych produktów w przystępnych cenach. Marka stale się rozwija, poszerzając swoją ofertę i otwierając kolejne salony w Polsce i za granicą. Dziś Sinsay to jedną z najdynamiczniej rozwijających się marek grupy LPP, oferująca produkty dla całej rodziny.

Misja i wartości

Misją Sinsay jest dostarczanie klientom najnowszych trendów w modzie w przystępnych cenach. Marka stawia na kreatywność, różnorodność i autentyczność, aby każdy mógł wyrazić swoją osobowość za pomocą ubrań i akcesoriów. Wspieranie zrównoważonej mody i troska o środowisko są również ważnymi elementami filozofii marki.

