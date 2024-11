Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:55 pm• Ciekawostki

Sleeping Expert to salon specjalizujący się w sprzedaży najwyższej jakości łóżek i materacy, pomagający klientom w Zabrzu i okolicach zapewnić sobie spokojny i zdrowy sen. Zlokalizowany w popularnym Centrum Handlowym M1, sklep oferuje szeroki wybór produktów do sypialni, w tym materace, łóżka, stelaże oraz akcesoria sypialniane. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać odpowiedni produkt, dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji każdego klienta

Sleeping Expert w Zabrzu to miejsce, gdzie znajdziesz najwyższej jakości łóżka i materace, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające zdrowy i spokojny sen. Dogodna lokalizacja w Centrum Handlowym M1, profesjonalna obsługa, szeroki asortyment produktów oraz atrakcyjne ceny sprawiają, że zakupy w Sleeping Expert to prawdziwa przyjemność. Jeżeli marzysz o idealnej sypialni i chcesz zadbać o swój komfort snu, koniecznie odwiedź salon Sleeping Expert w Zabrzu.

Sleeping Expert Zabrze – CH M1

Adres: Centrum Handlowe M1, ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 535 900 442

Szeroka oferta materaców i łóżek w Sleeping Expert

Materace dopasowane do Twoich potrzeb

W Sleeping Expert Zabrze klienci znajdą bogaty wybór materaców renomowanych producentów, różniących się budową, twardością oraz rodzajem zastosowanych materiałów. W ofercie dostępne są m.in.:

Materace sprężynowe: Zapewniające elastyczną i równomierną podporę ciała, dedykowane osobom ceniącym sobie wysoki komfort snu.

Zapewniające elastyczną i równomierną podporę ciała, dedykowane osobom ceniącym sobie wysoki komfort snu. Materace piankowe: Wykonane z nowoczesnych pianek o różnej gęstości, doskonale dopasowują się do kształtu ciała i zapewniają odpowiednią wentylację.

Wykonane z nowoczesnych pianek o różnej gęstości, doskonale dopasowują się do kształtu ciała i zapewniają odpowiednią wentylację. Materace lateksowe: Naturalne i antybakteryjne, rekomendowane alergikom i osobom poszukującym produktu przyjaznego dla środowiska.

Naturalne i antybakteryjne, rekomendowane alergikom i osobom poszukującym produktu przyjaznego dla środowiska. Materace kieszeniowe: Charakteryzujące się cichą pracą i indywidualnym podparciem każdej partii ciała, idealne dla par o różnych gabarytach.

Łóżka i stelaże najwyższej jakości

Salon Sleeping Expert oferuje również szeroki wybór łóżek i stelaży, wykonanych z różnych materiałów i w różnych stylach. Dostępne modele uwzględniają najnowsze trendy wzornicze, dzięki czemu można idealnie dopasować łóżko do wystroju sypialni. W ofercie znajdują się:

Łóżka tapicerowane: O nowoczesnym designie i wysokim komforcie użytkowania, oferowane w różnych kolorach i rodzajach tkanin.

O nowoczesnym designie i wysokim komforcie użytkowania, oferowane w różnych kolorach i rodzajach tkanin. Łóżka drewniane: Klasyczne i trwałe, wykonane z naturalnego drewna, które doda przytulności i ciepła każdej sypialni.

Klasyczne i trwałe, wykonane z naturalnego drewna, które doda przytulności i ciepła każdej sypialni. Łóżka kontynentalne: Zapewniające luksusowy wygląd i wyjątkowy komfort snu, dzięki kilku warstwom materacy i dodatkowym udogodnieniom.

Zapewniające luksusowy wygląd i wyjątkowy komfort snu, dzięki kilku warstwom materacy i dodatkowym udogodnieniom. Stelaże regulowane: Dostosowane do indywidualnych potrzeb, pozwalające na ustawienie preferowanego kąta nachylenia poszczególnych segmentów łóżka.

Akcesoria sypialniane

W Sleeping Expert Zabrze klientom oferowane są również akcesoria sypialniane, takie jak poduszki ortopedyczne, kołdry antyalergiczne, ochraniacze na materac czy prześcieradła z gumką. Dzięki temu klienci mogą kompleksowo wyposażyć swoją sypialnię w produkty poprawiające komfort i jakość snu.

Profesjonalna obsługa i doradztwo

Indywidualne podejście do klienta

Doświadczeni doradcy w salonie Sleeping Expert w Zabrzu zawsze służą pomocą w doborze odpowiedniego materaca czy łóżka. Każdy klient jest traktowany indywidualnie, a dobór produktów opiera się na szczegółowej analizie potrzeb i preferencji, takich jak waga, wzrost, ulubiona pozycja snu czy problemy zdrowotne.

Testowanie materaców na miejscu

Sklep Sleeping Expert umożliwia klientom sprawdzenie i przetestowanie materaców na miejscu, co pozwala na dokładne ocenienie ich wygody i dopasowania do ciała. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że wybrany produkt spełni ich oczekiwania i zapewni komfortowy sen.

Lokalizacja i dojazd do Sleeping Expert w Zabrzu

Salon w Centrum Handlowym M1

Sleeping Expert zlokalizowany jest w popularnym Centrum Handlowym M1 w Zabrzu, które oferuje szeroki wybór sklepów, restauracji i usług. Adres sklepu to ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze.

Dogodny dojazd i parking

Centrum Handlowe M1 jest doskonale skomunikowane z resztą miasta, co ułatwia dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską:

Samochodem: M1 położone jest w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych Zabrza, a obszerny, bezpłatny parking zapewnia wygodne parkowanie.

M1 położone jest w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych Zabrza, a obszerny, bezpłatny parking zapewnia wygodne parkowanie. Komunikacją miejską: W pobliżu centrum znajdują się przystanki autobusowe obsługiwane przez MZK Zabrze, co pozwala na łatwe dotarcie z różnych części miasta.

Dlaczego warto wybrać Sleeping Expert?

Gwarancja jakości i satysfakcji

Sleeping Expert współpracuje wyłącznie z renomowanymi producentami materaców i łóżek, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo sklep oferuje gwarancję satysfakcji z zakupionego towaru, dzięki czemu klienci mogą być pewni, że inwestują w produkty, które będą służyć przez lata.

Konkurencyjne ceny i promocje

Salon Sleeping Expert dba o to, aby oferować swoim klientom konkurencyjne ceny, dostosowane do różnych budżetów. Regularnie organizowane są promocje i wyprzedaże, dzięki którym można zakupić wysokiej jakości produkty w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach.

Fachowe doradztwo w zakresie zdrowego snu

Personel Sleeping Expert to zespół pasjonatów zdrowego snu, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Doradcy pomagają klientom nie tylko w wyborze odpowiedniego materaca czy łóżka, ale także udzielają porad w zakresie higieny snu i profilaktyki dolegliwości wynikających z niewłaściwego doboru produktów sypialnianych.

