PSB Smolnik Gierałtowice

Sklep budowlany Smolnik Grupa PSB w Gierałtowicach to miejsce, w którym od ponad 70 lat klienci mogą zaopatrzyć się w wysokiej jakości materiały i akcesoria budowlane. Rodzinna tradycja, rozpoczęta już w 1933 roku, łączy się tu z fachowym doradztwem i bogatym asortymentem produktów – od kruszyw i stali zbrojeniowej, aż po chemię budowlaną czy elementy izolacyjne. Wieloletnie doświadczenie w branży sprawia, że każdy inwestor, zarówno indywidualny, jak i komercyjny, z pewnością znajdzie tu wszystko, co niezbędne do realizacji swoich projektów budowlanych.

Rodzinna firma z wieloletnią tradycją

Początki sięgające 1933 roku

Hurtownia budowlana „Smolnik” może poszczycić się długą i ciekawą historią. Założył ją w 1933 roku Jan Smolnik – senior rodu, który dzięki przedsiębiorczości i innowacyjnemu podejściu szybko wypełnił lukę na ówczesnym rynku materiałów budowlanych. W okresie przedwojennym i latach powojennych zakład produkował m.in. papy, lepiki, kleje do parkietu oraz środki do konserwacji pokryć dachowych. Te produkty zyskały uznanie szerokiego grona odbiorców, stając się synonimem jakości i trwałości.

Trzecie pokolenie w biznesie

Dziś pieczę nad hurtownią sprawuje już trzecie pokolenie rodziny Smolnik, które nieustannie dba o to, by oferta pozostała dopasowana do potrzeb współczesnych klientów. Fakt, że firma wciąż prosperuje w tym samym miejscu, od ponad 70 lat, najlepiej świadczy o rzetelności i stabilnym rozwoju działalności. Niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych, fundamentem biznesu pozostaje indywidualne podejście do każdego zamówienia i fachowa pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań budowlanych.

Szeroki asortyment wysokiej jakości

Materiały budowlane i izolacyjne

Sklep budowlany Smolnik Grupa PSB słynie przede wszystkim z bogatej oferty materiałów wykorzystywanych przy wznoszeniu i wykończeniu obiektów. W asortymencie znajdują się m.in.:

Kruszywa – piasek, żwir, grys, niezbędne w pracach fundamentowych i drogowych,

– piasek, żwir, grys, niezbędne w pracach fundamentowych i drogowych, Stal zbrojeniowa – kluczowa przy zbrojeniach fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcyjnych,

– kluczowa przy zbrojeniach fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcyjnych, Chemia budowlana – kleje, zaprawy, środki do konserwacji, tynki strukturalne,

– kleje, zaprawy, środki do konserwacji, tynki strukturalne, Materiały izolacyjne – styropian, wełna mineralna, papy, lepiki oraz szeroki wybór pokryć dachowych,

– styropian, wełna mineralna, papy, lepiki oraz szeroki wybór pokryć dachowych, Ceramika ścienna, pustaki, beton komórkowy – niezbędne przy wznoszeniu murów i ścian działowych.

Narzędzia i akcesoria budowlane

W ofercie nie brakuje również szerokiego wachlarza narzędzi, sprzętu i drobnych akcesoriów, które w znacznym stopniu ułatwiają realizację prac budowlanych czy remontowych. Sklep współpracuje z renomowanymi producentami, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że zakupiony towar będzie służył przez długie lata, zachowując swoje właściwości.

Kompleksowa obsługa i usługi transportowe

Indywidualne podejście do klienta

Jednym z filarów działalności hurtowni „Smolnik” jest indywidualne traktowanie każdego zamówienia. Doświadczeni pracownicy, wywodzący się z kilku pokoleń rodziny Smolnik, chętnie służą doradztwem w kwestiach doboru materiałów czy technologii budowlanych. Ich wiedza i pasja przekładają się na jakość obsługi, co doceniają zarówno profesjonaliści z branży, jak i inwestorzy-amatorzy rozpoczynający swoją przygodę z budową lub remontem.

Transport materiałów i narzędzi

Doskonałym uzupełnieniem oferty jest możliwość zamówienia transportu zakupionych towarów bezpośrednio na plac budowy. Firma dysponuje zróżnicowaną flotą samochodów, przystosowanych do przewozu ładunków od 2 do nawet 24 ton – włącznie z opcją transportu międzynarodowego. Takie rozwiązanie oszczędza klientom czas i logistyczne trudności, a jednocześnie gwarantuje, że materiały dotrą w nienaruszonym stanie w wybrane miejsce.

Dlaczego warto wybrać hurtownię budowlaną Smolnik?

Wieloletnie doświadczenie

Już od 1933 roku firma odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku budowlanego, dzięki czemu doskonale zna tajniki branży i potrafi doradzić najlepsze rozwiązania. Rodzinna tradycja

Prowadzenie biznesu przez kolejne pokolenia rodziny Smolnik gwarantuje ciągłość i odpowiedzialność – klienci mogą liczyć na rzetelną obsługę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Bogata oferta produktów

W sklepie znaleźć można wszelkie niezbędne materiały i narzędzia – od kruszyw i stali, przez chemię budowlaną, po elementy izolacyjne i akcesoria dachowe. Kompleksowe usługi

Firma zapewnia nie tylko szeroki asortyment, lecz także wygodną formę transportu oraz fachowe doradztwo – wszystko to w jednym miejscu. Nieustanny rozwój i współpraca z czołowymi producentami

Od lat sklep Smolnik związany jest z renomowanymi dostawcami, co przekłada się na najwyższą jakość oferowanych produktów.

Lokalizacja i kontakt

Hurtownia budowlana „Smolnik” mieści się w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 149A (kod pocztowy 44-186). To dogodne położenie sprawia, że klienci z całego regionu mogą szybko i sprawnie dojechać na miejsce.

Dane kontaktowe:

Telefon: 513 246 400

W razie potrzeby konsultacji, zamówienia materiałów lub uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Mieszkańcy Gierałtowic i okolic mogą również odwiedzić hurtownię osobiście, aby zapoznać się z bogatą ekspozycją produktów i skorzystać z fachowego doradztwa pracowników.

