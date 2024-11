Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:45 pm• Ciekawostki

Smyk to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych sieci sklepów z artykułami dla dzieci i niemowląt w Polsce. Mieszkańcy Zabrza mają do dyspozycji dwa salony Smyk, zlokalizowane w popularnych centrach handlowych: M1 oraz Platan. Sklepy te oferują bogaty wybór produktów dostosowanych do potrzeb najmłodszych i ich rodziców, obejmujący ubranka, zabawki, akcesoria pielęgnacyjne oraz wiele innych artykułów dziecięcych.

Sklepy Smyk w Zabrzu to miejsca, gdzie znajdziesz pełen wachlarz produktów dla dzieci w różnym wieku. Dogodne lokalizacje w Centrum Handlowym M1 i Centrum Handlowym Platan sprawiają, że dostęp do szerokiej oferty Smyka jest wyjątkowo łatwy i przyjemny. Dzięki wysokiej jakości asortymentowi, atrakcyjnym cenom i profesjonalnej obsłudze, Smyk cieszy się zaufaniem rodziców i dzieci w całej Polsce.

SMYK Zabrze M1

Adres: ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: (22) 448 00 00

SMYK Zabrze Platan

Adres: Plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Telefon: (22) 448 00 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00

9:00 – 21:00 Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00*

*Godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od aktualnych przepisów dotyczących handlu w niedziele.

Kompleksowa oferta dla najmłodszych w Smyk Zabrze

Szeroki asortyment produktów dziecięcych

Sklepy Smyk w Zabrzu oferują pełen asortyment produktów dla dzieci i niemowląt. W ofercie znajdują się m.in.:

Odzież i obuwie dziecięce: Smyk prezentuje szeroki wybór ubrań dla niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat. Oferowane kolekcje łączą w sobie wygodę, modne wzornictwo oraz wysoką jakość materiałów.

Smyk prezentuje szeroki wybór ubrań dla niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat. Oferowane kolekcje łączą w sobie wygodę, modne wzornictwo oraz wysoką jakość materiałów. Zabawki i gry: Dla maluchów w każdym wieku dostępne są zabawki edukacyjne, kreatywne, interaktywne, klocki, lalki, samochody oraz gry planszowe. Asortyment jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z najnowszymi trendami i popularnymi markami.

Dla maluchów w każdym wieku dostępne są zabawki edukacyjne, kreatywne, interaktywne, klocki, lalki, samochody oraz gry planszowe. Asortyment jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z najnowszymi trendami i popularnymi markami. Akcesoria pielęgnacyjne: W sklepach Smyk w Zabrzu znajdziemy artykuły do kąpieli i pielęgnacji niemowląt, takie jak wanienki, przewijaki, kosmetyki, pieluszki czy akcesoria do karmienia i higieny.

W sklepach Smyk w Zabrzu znajdziemy artykuły do kąpieli i pielęgnacji niemowląt, takie jak wanienki, przewijaki, kosmetyki, pieluszki czy akcesoria do karmienia i higieny. Wózki, foteliki samochodowe i meble dziecięce: Rodzice mogą liczyć na pomoc w wyborze bezpiecznych i funkcjonalnych wózków, fotelików samochodowych oraz mebli do pokoju dziecięcego.

Rodzice mogą liczyć na pomoc w wyborze bezpiecznych i funkcjonalnych wózków, fotelików samochodowych oraz mebli do pokoju dziecięcego. Artykuły szkolne i papiernicze: Dla starszych dzieci Smyk oferuje tornistry, plecaki, piórniki, przybory szkolne oraz zeszyty, które pomogą w przygotowaniu do szkoły.

Własne marki Smyk

Smyk posiada własne marki, które cieszą się zaufaniem klientów ze względu na wysoką jakość produktów i atrakcyjne ceny. Wśród nich można wymienić m.in.:

Cool Club: Odzież i obuwie dla dzieci w różnym wieku, łączące modny design z komfortem noszenia.

Odzież i obuwie dla dzieci w różnym wieku, łączące modny design z komfortem noszenia. Smiki: Marka zabawek stworzona z myślą o pobudzaniu wyobraźni i rozwijaniu kreatywności u dzieci.

Lokalizacje sklepów Smyk w Zabrzu

Smyk w Centrum Handlowym M1

Zakupy w sercu Zabrza

Salon Smyk w Centrum Handlowym M1 położony jest przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1. M1 to jedno z największych i najbardziej popularnych centrów handlowych w regionie, oferujące szeroki wybór sklepów, usług i rozrywki. Lokalizacja na terenie centrum handlowego zapewnia łatwy dostęp oraz komfortowe warunki zakupów dla całej rodziny.

Dogodny dojazd i parking

Centrum Handlowe M1 jest dobrze skomunikowane z resztą miasta, co ułatwia dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Dla zmotoryzowanych klientów przygotowano obszerny, bezpłatny parking.

Smyk w Centrum Handlowym Platan

Zakupy w nowoczesnym centrum

Drugi salon Smyk w Zabrzu mieści się w Centrum Handlowym Platan przy Placu Teatralnym 12. CH Platan to nowoczesne miejsce zakupów i rozrywki, zlokalizowane w samym centrum miasta. Znajduje się tu szeroki wybór sklepów, kawiarni oraz punktów usługowych, co czyni to miejsce idealnym dla rodzinnych wypadów na zakupy.

Łatwy dostęp i udogodnienia

Dojazd do Centrum Handlowego Platan jest prosty zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe, a także obszerny parking dla klientów.

Jak dojechać do sklepów Smyk w Zabrzu?

Dojazd do Smyk w CH M1

Samochodem: Centrum Handlowe M1 położone jest w pobliżu ważnych arterii miasta, co ułatwia dojazd z różnych części Zabrza i okolic. Dostępny jest duży, bezpłatny parking.

Centrum Handlowe M1 położone jest w pobliżu ważnych arterii miasta, co ułatwia dojazd z różnych części Zabrza i okolic. Dostępny jest duży, bezpłatny parking. Komunikacją miejską: Do centrum handlowego kursuje kilka linii autobusowych. Aktualne rozkłady jazdy można sprawdzić na stronie MZK Zabrze.

Dojazd do Smyk w CH Platan

Samochodem: Centrum Handlowe Platan mieści się w samym centrum Zabrza, przy Placu Teatralnym 12. W pobliżu znajdują się główne ulice miasta, a dla klientów dostępne są parkingi naziemne i podziemne.

Centrum Handlowe Platan mieści się w samym centrum Zabrza, przy Placu Teatralnym 12. W pobliżu znajdują się główne ulice miasta, a dla klientów dostępne są parkingi naziemne i podziemne. Komunikacją miejską: W bezpośredniej bliskości CH Platan znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe obsługujące różne linie. Dzięki temu dojazd z różnych części miasta jest szybki i wygodny.

Dlaczego warto wybrać Smyk?

Bogata oferta i wysoka jakość produktów

Smyk to miejsce, gdzie rodzice znajdą wszystko, czego potrzebują dla swoich pociech, w jednym miejscu. Sklepy oferują szeroką gamę produktów, od ubranek i obuwia, przez zabawki, po akcesoria pielęgnacyjne i meble dziecięce. Wszystkie produkty są starannie wyselekcjonowane i odznaczają się wysoką jakością wykonania.

Profesjonalna obsługa i doradztwo

Personel sklepu Smyk to zespół doświadczonych pracowników, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich produktów i udzielą fachowych porad. Ich zaangażowanie i wiedza sprawiają, że zakupy są przyjemne i satysfakcjonujące.

Atrakcyjne ceny i promocje

Smyk oferuje konkurencyjne ceny oraz regularnie organizuje promocje, wyprzedaże i specjalne oferty dla swoich klientów. Dzięki temu rodzice mogą zakupić niezbędne artykuły dla swoich dzieci w atrakcyjnych cenach, bez nadwyrężania rodzinnego budżetu.

O marce Smyk

Historia i rozwój

Smyk to polska marka z wieloletnim doświadczeniem w branży produktów dla dzieci. Pierwszy sklep Smyk powstał w 1977 roku w Warszawie. Od tego czasu sieć dynamicznie się rozwija, otwierając kolejne salony w całej Polsce oraz za granicą. Dziś Smyk to ponad 200 sklepów stacjonarnych i sklep internetowy, oferujący dostęp do szerokiej gamy artykułów dziecięcych.

Misja i wartości

Misją Smyka jest dostarczenie rodzicom i dzieciom najlepszych produktów, które nie tylko spełnią ich oczekiwania, ale także wzbogacą wspólnie spędzany czas. Marka stawia na jakość, bezpieczeństwo oraz rozwój, co przejawia się zarówno w doborze asortymentu, jak i obsłudze klienta. Poprzez programy lojalnościowe i promocje Smyk dba o to, by zakupy były przyjemne i korzystne dla każdej rodziny.

Visited 7 times, 5 visit(s) today