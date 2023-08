Spacer po Zabrzu: Mikulczyce i Stacja Uzdatniania Wody – najbliższa sobota 26 sierpnia

Miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie natury, uwaga! Zabrzańskie Muzeum Miejskie ma dla Was propozycję – spacer miejski w dniu 26 sierpnia. Wyjątkową trasą będą malownicze zakątki dzielnicy Mikulczyce, ze wskazaniem na urokliwą ulicę Leśną. Kulminacyjnym momentem wyprawy będzie wizyta w Stacji Uzdatniania Wody, cennej części zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dołączenie do grupy nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Startujemy punktualnie o 10.00, a nasze miejsce zbiórki to ul. Nowodworska 3, tuż obok znanej piekarni „Roker”.

W trakcie spaceru uczestników zaskoczy mnóstwo fascynujących anegdot i opowieści. A co najważniejsze, udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy.

Jeżeli tylko aura dopisze, przy Stacji Uzdatniania Wody uczestników czeka chwila relaksu oraz mini piknik. W trakcie tego przerwy, organizatorzy przygotowali dla Was miłą niespodziankę – losowanie atrakcyjnego upominku od Muzeum.

Podróż powrotna zaplanowana jest malowniczymi trasami: przez gęsty las i idylliczną ścieżkę polną, towarzyszącą ulicy Leśnej. Z tego miejsca rozciga się niezapomniany krajobraz Mikulczyc. Dla tych, którzy po pikniku zapragną kontynuować indywidualne odkrywanie, ulica Leśna będzie doskonałą opcją.

Nasza miejska wyprawa dobiegnie końca na przecięciu ulic Nowodworskiej i 11 Listopada. W tym miejscu, jeśli ktoś zechce, może skorzystać z miejskich środków transportu – przystanki autobusowe są na wyciągnięcie ręki.

Pamiętajcie o zabraniu własnych napojów i przekąsek. Oczywiście, na trasie będzie okazja do uzupełnienia zapasów. Zapraszamy do wspólnego odkrywania Zabrza!

