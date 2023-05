Spotkanie Autorskie z Jędrzejem Pasierskim w Kuźni, już jutro 17 Maja

W ramach kontynuacji cyklu wydarzeń promujących literaturę, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zaprasza na spotkanie z renomowanym autorem kryminałów. Wydarzenie, które odbywa się w nietuzinkowym miejscu – przemysłowej przestrzeni Kuźni, zlokalizowanej w Strefie Carnall przy ul. Wolności 408, odbędzie się 17 maja o godzinie 17.00. Tym razem na scenie pojawi się znany i ceniony pisarz – Jędrzej Pasierski.

Pasierski, który zdobył uznanie czytelników dzięki swoim przejmującym i intrygującym powieściom, jest autorem tak znakomitych dzieł jak thriller „W imię natury” oraz cykl kryminalnych powieści o charakterystycznej bohaterce – Ninie Warwiłow. Wśród tych powieści znajdują się takie tytuły jak „Dom bez klamek”, „Roztopy”, „Czerwony świt”, „Kłamczuch” oraz „Gniazdo”.

Pasierski, nie tylko posiada na swoim koncie porywające powieści, ale również liczne osiągnięcia literackie. „Roztopy”, jeden z tomów serii o Ninie Warwiłow, przyniósł mu prestiżową Nagrodę Wielkiego Kalibru za najlepszą powieść kryminalną w 2019 roku. Dodatkowo, jego twórcza kreacja postaci komisarz Niny Warwiłow została doceniona podczas Poznańskiego Festiwalu Kryminału „Granda”, gdzie zdobył drugie wyróżnienie w konkursie Czarny Kapelusz.

Należy również wspomnieć o „Czerwonym świcie”, za który Pasierski zdobył nominację do Nagrody Złotego Pocisku i tytuł kryminału roku 2020 według „Książek. Magazynu do czytania”. Kolejna z jego powieści, „Kłamczuch”, zdobyła wyróżnienie w konkursie o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa. Pasierski nie ogranicza się jedynie do pisania książek, jest również autorem superprodukcji audio „Wodnik”, w której główne role zagrali Andrzej Chyra i Agnieszka Żulewska.

To spotkanie autorskie jest częścią większego projektu, zatytułowanego „Kryminalne zagadki Śląska vol. 5”. Projekt ten, mający na celu promocję literatury kryminalnej, jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.