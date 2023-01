Ruszył nabór wniosków do nowej rozszerzonej edycji programu Maluch+, który potrwa do 19 lutego br. Budżet programu to 5,5 mld zł, dzięki którym powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. – To kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W […]