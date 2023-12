Spotkanie świąteczne w bytomskim Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:17 pm• Bytom

19 grudnia odbędzie się wyjątkowe spotkanie świąteczne, w którym wezmą udział osoby korzystające ze wsparcia bytomskiego Centrum DZWONI oraz Stanisław Czesak, franczyzobiorca McDonald’s prowadzący restauracje m.in. w Bytomiu i Rudzie Śląskiej, w których zatrudnienie znaleźli uczestnicy Centrum. Do tego grona dołączą także przedstawiciele firmy CMD Stanisław Czesak i kadra zarządzająca restauracjami. Spotkanie w formie warsztatów odbędzie się w siedzibie Centrum DZWONI w Bytomiu i będzie okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale również do otwartego dialogu.

Na co dzień bytomskie Centrum DZWONI wspiera firmy z różnych branż. Jedną z nich jest organizacja Stanisława Czesaka, franczyzobiorcy McDonald’s, który prowadzi 7 restauracji pod złotymi łukami na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Dzięki trwającej od 2019 roku współpracy Centrum z firmą CMD Stanisław Czesak, zatrudnienie w restauracjach McDonald’s w Bytomiu oraz Rudzie Śląskiej znalazło 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– W McDonald’s różnorodny zespół jest wartością. Jesteśmy otwarci na siebie i wspólnie tworzymy pozytywną atmosferę w pracy. Pracownicy zatrudnieni dzięki współpracy z Centrum DZWONI są niezastąpionymi i docenianymi członkami naszej załogi. Świetnie odnajdują się w miejscu pracy, szybko opanowują czynności na poszczególnych stanowiskach i integrują z zespołami – podkreśla Stanisław Czesak, franczyzobiorca McDonald’s Polska.

Świąteczne warsztaty

Podczas spotkania świątecznego będzie można poznać Panią Joannę i Paulinę oraz Pana Tomasza, Michała, Pawła, Antoniego, Wojciecha, Dawida, pracowników restauracji McDonald’s. Podzielą się oni swoimi historiami i opiniami na temat wykonywanej pracy. Uczestnicy spotkania przygotują również kartki świąteczne.

Stanisław Czesak przedstawi swoje doświadczenie ze współpracy z Centrum DZWONI oraz z integrowania różnorodnych zespołów i wykorzystania potencjału pracowników z niepełnosprawnością. Franczyzobiorca McDonald’s przekaże również darowiznę dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w wysokości 10 tys. zł. – Bardzo doceniam współpracę z Centrum DZWONI w Bytomiu i razem z moją kadrą chcemy ją kontynuować. Jestem dumny, że mam możliwość nadal wspierać realizację misji Centrum i jej uczetników – mówi Stanisław Czesak, franczyzobiorca McDonald’s Polska.

Spotkanie świąteczne dbędzie się 19 grudnia o godz. 12:00 w siedzibie Centrum DZWONI przy Placu Kościuszki 9/33 w Bytomiu.

Informacje o Centrum DZWONI:

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI – to niepubliczna agencja zatrudnienia oferująca bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością, a także doradztwa personalnego dla pracodawców. Prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – największą w Polsce, działającą od 55 lat organizację wspierającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Pani Joanna i Paulina, Pan Tomasz, Michał, Paweł, Antoni, Wojciech, Dawid – osoby z niepełnosprawnością, które przy wsparciu Centrum DZWONI podjęły zatrudnienie w restauracjach McDonald’s. Swoją postawą i zaangażowaniem udowadniają, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy. Lubią czuć się potrzebni i przebywać wśród ludzi. Praca pomaga im realizować swoje cele i pasje, być bardziej samodzielnymi. W chwili obecnej w restauracjach, w których pracują, odpowiadają przede wszytskim za czystość na lobby czy przygotowywanie kawy.

