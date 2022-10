Sprawdź, czy Twoje opony zimowe nadają się na kolejny sezon

Wymiany opon z letnich na zimowe lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę. Jeśli kierowca ma komplet ogumienia na zimę, którego używa już od kilku sezonów, to warto przyjrzeć się stanowi bieżnika. Może się bowiem okazać, że stare opony nie nadają się do ponownego użytku, a wówczas trzeba będzie zamówić nowy komplet z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. A po czym można poznać, że opony zimowe są zużyte?

Sprawdź wiek Twojego ogumienia

Choć w ostatnich latach zimy są wyjątkowo łagodne, to nie oznacza, że opony zimowe nie ulegają zużyciu. Żywotność ogumienia może zależeć od wielu wzajemnie na siebie oddziałujących czynników, a jednym z nich jest bez wątpienia ich wiek. Opony są wykonane z mieszanki różnych gatunków gumy. Ten wyspecjalizowany materiał z czasem traci swoje właściwości i twardnieje, co bezpośrednio przekłada się na gorszą przyczepność i utrudnia bezpieczne kierowanie samochodem. A skąd wiadomo, ile opona ma lat? Rok produkcji danej opony można odczytać z czterocyfrowego kodu znajdującego się na jej boku. Pierwsze dwie cyfry informują użytkownika o tygodniu, a kolejne dwie o roku, w którym wyprodukowano oponę. Producenci zalecają, aby na jednym komplecie opon zimowych nie jeździć dłużej niż przez 10 lat. Jednak w praktyce ogumienie zużywa się dużo szybciej i większość kierowców wymienia zimówki już po 5-6 latach od ich zakupu.

Zweryfikuj stan każdej opony

Przed sezonem zimowym warto dokładnie umyć opony, by móc ocenić ich wygląd zewnętrzny. Niepokojące dla kierowcy powinny być przede wszystkim głębokie rysy, mocne otarcia i inne większe ubytki. Na powierzchni gumy mogą się pojawić również wybrzuszenia lub widoczne pęknięcia. Niektóre uszkodzenia zewnętrzne można z powodzeniem naprawić, oddając zimówki do sprawdzonego wulkanizatora, który sprawnie usunie gwóźdź lub uszczelni wybraną oponę. Jeśli ubytek jest znaczny lub nie nadaje się do naprawy, to znak, że najwyższy czas zaopatrzyć się w nowy komplet opon zimowych.

Oceń stopień zużycia bieżnika

Podstawowym parametrem, który świadczy o stanie opony, jest głębokość bieżnika, która w zimówkach nie może wynosić mniej niż 4 mm. Stan bieżnika można ocenić przy pomocy dedykowanych narzędzi takich jak miernik i suwmiarka lub używając zwykłych przedmiotów codziennego użytku o odpowiednich wymiarach typu moneta czy zapałka. Przy okazji warto zwrócić uwagę, czy bieżnik ściera się równomiernie oraz, czy nie zużył się zbyt szybko, ponieważ taki objaw może świadczyć o nieprawidłowym ciśnieniu w oponach lub o poważnej usterce. Jeśli bieżnik nie będzie spełniał obowiązujących standardów, to należy wymienić opony na nowe.

Dlaczego nie warto ryzykować jazdy na zużytych oponach?

Pogoda w zimie może się gwałtownie zmienić z dnia na dzień, dlatego to ważne, by jeździć na sprawdzonych i bezpiecznych oponach. Jeśli konstrukcja gumy jest naruszona, to szansa na jej niekontrolowane pęknięcie znacznie wzrasta. Poza tym zużyte opony pogarszają właściwości jezdne samochodu i mają słabszą przyczepność, co może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem podczas pokonywania ostrzejszych zakrętów. Opony powinny być także poprawnie założone, a w tym celu najlepiej będzie udać się do sprawdzonego warsztatu samochodowego.

Wymień opony w dobrym warsztacie samochodowym

Po skontrolowaniu stanu opon można umówić się na ich wymianę i warto zrobić to wcześniej, aby uniknąć długich kolejek. Ogumienie musi zostać poprawnie założone i precyzyjnie wyważone, dlatego najlepiej, aby wymianą opon zajął się dobry warsztat samochodowy.

Stan ogumienia można sprawdzić już w październiku, aby zdążyć, zamówić nowy komplet przed przyjściem pierwszych przymrozków. Dobre ogumienie zapewni kierowcy bezpieczeństwo, nawet podczas bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych, a jazda na takich zimówkach będzie bezproblemowa i komfortowa.