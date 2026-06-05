Sprzedaż mieszkania w Bytomiu – ile trwa i co wpływa na cenę

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:05 pm• Ciekawostki

Bytom to sąsiad Zabrza i jedno z miast aglomeracji śląskiej o najniższych cenach mieszkań – a zarazem o najbardziej zróżnicowanym rynku. To miasto pogórnicze z bogatą historią i charakterystyczną zabudową: od reprezentacyjnych kamienic w Śródmieściu po blokowiska z wielkiej płyty i stare familoki. W tym artykule wyjaśniamy, ile realnie trwa sprzedaż mieszkania w Bytomiu, co wpływa na cenę i jakie opcje ma właściciel, gdy klasyczna droga się przeciąga.

Bytomski rynek mieszkaniowy w skrócie

Bytom dzieli się na dzielnice o bardzo różnym charakterze – od centralnego Śródmieścia, przez Szombierki, Miechowice, Karb, Bobrek, po Stroszek i Rozbark. Każda ma własny profil cenowy. Wspólny mianownik to pogórnicza przeszłość, która zostawiła miastu dużą liczbę starych zasobów – kamienic i familoków wymagających modernizacji.

Ceny należą do najniższych wśród dużych miast regionu – średnia na rynku wtórnym to ok. 5 000 zł/m², ale rozpiętość między dzielnicami jest ogromna: od ponad 5 300 zł/m² w Szombierkach czy Miechowicach do poniżej 3 000 zł/m² w częściach Bobrka. Dla kupujących to okazja, dla sprzedających sygnał, że rynek jest mniej płynny – niższy popyt oznacza dłuższy czas oczekiwania na kupca.

Ile trwa sprzedaż mieszkania w Bytomiu

Mieszkanie w przyzwoitym stanie, z czystą sytuacją prawną i realną ceną, sprzedaje się klasyczną drogą średnio w cztery do sześciu miesięcy – dłużej niż w Katowicach, bo grono kupujących jest węższe. Mieszkanie z problemem – zadłużone, ze spadku, do generalnego remontu – potrafi czekać znacznie dłużej, a czasem nie znajduje kupca wcale.

Przyczyna jest strukturalna. Większość kupujących finansuje zakup kredytem hipotecznym, a bank nie udzieli kredytu na mieszkanie z wpisem komorniczym, nieuregulowaną księgą wieczystą czy w stanie wykluczającym zamieszkanie. Takie mieszkanie trafia więc do wąskiej grupy kupujących gotówkowych i inwestorów, których w Bytomiu jest mniej niż w większych miastach.

Co wpływa na cenę mieszkania w Bytomiu

Pierwszy i najważniejszy czynnik to stan techniczny i typ zabudowy. Mieszkanie w bloku po termomodernizacji wyceniane jest wyraźnie wyżej niż lokal w starej kamienicy czy familoku do generalnego remontu – różnica między mieszkaniem gotowym do wprowadzenia a takim do kapitalnego remontu sięga 30-40% ceny.

Drugi czynnik to sytuacja prawna. W bytomskich zasobach – zwłaszcza starszych – częste są mieszkania spółdzielcze bez wyodrębnionej księgi wieczystej, zaległości czynszowe narastające latami oraz nieuregulowane sprawy spadkowe. Bytom należy do miast o szczególnie wysokim poziomie zaległości czynszowych w starszych zasobach, co bezpośrednio przekłada się na trudności przy sprzedaży.

Trzeci to standardowe elementy: piętro, winda, balkon, ekspozycja, stan całego budynku i jego otoczenia.

Gdy klasyczna sprzedaż zawodzi – realne opcje

Jeśli mieszkanie ma obciążenia albo właściciel jest pod presją czasu, w grę wchodzą trzy drogi. Pierwsza to uregulowanie problemu przed sprzedażą – spłata długów, sprawa spadkowa, remont. Realne, ale czasochłonne i kosztowne. Druga to obniżanie ceny i czekanie, co przy problemie prawnym rzadko pomaga, bo bariera nie leży w cenie. Trzecia to sprzedaż do skupu nieruchomości, który kupuje mieszkanie w stanie zastanym, za gotówkę.

Ta ostatnia droga jest najszybsza – zwykle 7-14 dni – choć cena jest niższa od rynkowej, bo to kupujący przejmuje ryzyko, długi i koszty formalności. Dla mieszkania, którego klasyczny rynek nie chce, bywa to jednak najszybsze i najmniej stresujące wyjście. W Bytomiu działa w tym modelu m.in. skup mieszkań Bytom, prowadzony przez firmę z biurem w pobliskim Chorzowie.

Mieszkania z problemami – co da się rozwiązać

Wbrew obawom wielu właścicieli, większość trudnych sytuacji ma rozwiązanie. Długi można spłacić bezpośrednio z ceny sprzedaży u notariusza – wpis komorniczy czy hipoteka zostają wykreślone, a sprzedający dostaje resztę kwoty. Skomplikowany spadek z kilkoma spadkobiercami można rozwiązać przez sprzedaż udziałów, bez konieczności zgody wszystkich. Mieszkanie do remontu da się sprzedać w stanie zastanym, bez inwestowania w remont, który i tak rzadko zwraca się w pełnej wysokości.

Kluczowe jest, by wybrać firmę działającą lokalnie, która zna realne ceny bytomskiego rynku dzielnica po dzielnicy i uczciwie tłumaczy, skąd bierze się proponowana kwota – zamiast obiecywać sto procent wartości rynkowej, co nie jest możliwe przy skupie za gotówkę.

Podsumowanie

Sprzedaż mieszkania w Bytomiu w standardowej sytuacji trwa kilka miesięcy, a przy mieszkaniu z problemem może się mocno przeciągnąć. Niskie ceny rynkowe sprzyjają kupującym, ale sprzedającym każą realnie ocenić stan i sytuację prawną mieszkania. Przed decyzją warto porównać dwie ścieżki – klasyczną sprzedaż z wyższą ceną i dłuższym czasem oraz skup za gotówkę z niższą ceną, ale szybkością i przejęciem formalności – i wybrać tę, która lepiej pasuje do konkretnej sytuacji.

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