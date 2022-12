Stoły industrialne Egen Platforma Mebli – czym się wyróżniają?

Stoły w stylu industrialnym to ostatnio bardzo modny dodatek do salonu lub jadalni. Jednym z czołowych producentów takich stołów jest Egen Platforma Mebli. Czym wyróżniają się stoły loftowe tego producenta? Na co zwrócić uwagę wybierając stół industrialny?

Stół loftowy czy inaczej mówiąc industrialny najczęściej występuje w postaci: metalowa podstawa i drewniany lub w dekorze drewna blat. Takie stół idealnie pasuje do klasycznej industrialnej aranżacji wnętrza, a także do nowoczesnego salonu lub jadalni. Przyciąga swoją uwagę niebanalnym kształtem podstawy oraz połączeniem koloru czarnego i drewnopodobnego. Jednym z większych producentów stołów industrialnych w Polsce jest firma Egen Platforma Mebli. Czym charakteryzują się ich produkty?

Firma Egen Platforma Mebli

Firma powstała jakiś czas temu jako rodzinny interes. Obecnie prowadzi sprzedaż nie tylko krajową , ale także zagraniczną. Mocną stroną produktów tej marki jest świetna jakość materiałów, idealny stosunek jakości do ceny oraz oryginalne wzornictwo. Dział projektowy firmy nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które by zachwyciły klientów i stanowiły urozmaicenie w aranżacji wnętrza loftowego. Innowacyjne pomysły są nie tylko ciekawe i designerskie, ale przede wszystkim praktyczne. Na przykład podstawa stołu z metalowych elementów daje ogromne możliwości jeśli chodzi o tworzenie niecodziennej formy, jednak projektanci dbają o to, by ta podstawa przede wszystkim była stabilna i umożliwiała komfortowe siedzenie przy stole każdej osobie. Oferta stołów industrialnych i stolików kawowych jest naprawdę ogromna.

Stoły industrialne, loftowe

Stoły loftowe oferowane przez firmę Egen wyróżniają trzy czynniki: dekory blatów, metalowe podstawy oraz jakość materiałów. Zajmijmy się dokładnie poszczególnymi elementami.

Dekory blatu. Bardzo często się zdarza, że stół loftowy industrialny do salonu, jadalni lub kuchni kupujemy oddzielnie w odniesieniu do pozostałych mebli. Chcemy jednak, aby wyposażenie wnętrza stanowiło spójną całość. Dlatego bardzo często szukamy dekoru stołu dopasowanego do pozostałych mebli. Firma Egen oferuje kilkanaście dekorów stołów – najbardziej popularnych w meblarstwie, ale także te mniej oczywiste. Wśród dostępnych dekorów możemy wymienić:

marmur bianco,

biel arktyczna,

czarny molet,

dąb lefkas ciemny,

dąb artisan,

dąb craft złoty,

dąb sonoma,

bellato szary,

smooth concrete,

dąb lancelot.

Na szczególną uwagę zasługuje dekor bellato szary, marmur bianco i smooth concrete. To dekory dedykowane osobom które lubią innowacyjne rozwiązania oraz mocny akcent położy na stół w aranżowaniu wnętrza.

Podstawy stołów. Do niedawna byliśmy przyzwyczajeni do klasycznego i wydawałoby się jedynego kształtu stołu: prostokątny lub okrągły blat wsparty na czterech nogach – mniej lub bardziej ozdobnych. Styl industrialny i wykorzystanie metalowych elementów do podstaw stołów zapoczątkował nową erę w designie stołów. Egen Platforma Mebli stara się zaskakiwać swoich klientów kształtem podstaw stołów – w ofercie znajdziemy stoły z tradycyjnymi nogami o grubym masywnym wyglądzie, z nogami wygiętymi w łuk, lub podstawie na kształt krzyżaka lub bardzo cienkich metalowych nóżkach. Wybór podstawy będzie zależał od efektu jaki chce się osiągnąć we wnętrzu. Masywna podstawa wygląda bardzo efektownie, ale może być zbyt przytłaczająca w małej przestrzeni. Natomiast lekki stół na cieniutkich nóżkach może „zginąć” w wielkim salonie lub jadalni.

Jakość materiałów. W procesie produkcji stołów loftowych dobór materiałów ma ogromne znaczenie. Firma Egen wybiera wysokiej jakości płyty laminowane, które są odporne na działanie światła, zarysowania i wysoką temperaturę. Blaty wykonane z takiej płyty są trwałe i bezproblemowe w użytkowaniu. Z kolei podstawy stołów wykonywane są z solidnej stali malowanej proszkowo – farba nie odpryskuje i świetnie wygląda przed długie lata.

Stoły w stylu industrialnym to piękne, trochę surowe, ale bardzo efektowne meble do salonu lub jadalni. Firma Egen od wielu lat dokłada starań, by poznać oczekiwania klientów i wychodzić im naprzeciw. Dlatego stoły loftowego tego producenta wyróżniają się jakością, trwałością, designem i mnogością opcji do wyboru.