Supermicro czy Dell – na którą markę zdecydować się przy poszukiwaniu serwera do biura?

Choć na rynku serwerowym jest kilku wiodących producentów sprzętu serwerowego, to w tym artykule skupimy się wyłącznie na dwóch: Supermicro oraz Dell. Porównując obie marki można dostać bólu głowy. Którą markę wybrać i w jakiej konfiguracji? Co jest lepsze? W niniejszym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze zalety i wady produktów danej marki oraz częściowo pomóc w wyborze odpowiedniego sprzętu do biura.

Serwery Supermicro

Zacznijmy od producenta Supermicro. Firma ta powstała w 1993 roku, więc na rynku IT działa już bardzo długo i, co warte podkreślenia, rozwija się w niesamowicie dynamicznym tempie.

Zalety serwerów Supermicro

Jedną z największych zalet Supermicro jest bardzo szeroka gama produktów serwerowych. Producent oferuje możliwość zakupu pojedynczych podzespołów, jak np. płyty główne, obudowy serwerowe czy całego dodatkowego osprzętu do samodzielnego montażu lub gotowe serwery tzw. kadłubki, gdzie również we własnym zakresie z wolnej ręki można kupić procesory, pamięć ram, dyski HDD lub SSD oraz pozostałe karty rozszerzeń. W ofercie Supermicro znajdziemy również gotowe zestawy składane przez producenta. Takie serwery zawierają zawsze zapis Complete System Only i do zamówienia ich w Supermicro wymagana jest np. minimalna konfiguracja danego serwera: 1x CPU, 2x DIMM oraz 1x dysk HDD/SSD.

Jak widać Supermicro oferuje bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o dobór sprzętu i skonfigurowanie go na własne potrzeby. Drugą najważniejszą zaletą przemawiającą za Supermicro jest cena, która w stosunku do innych producentów jest bardzo atrakcyjna. Trzecią zaś najważniejszą zaletą Supermicro jest wysoka jakość sprzętu i niemal bezawaryjność.

Wady serwerów Supermicro

Skoro przedstawiliśmy już kilka najważniejszych zalet Supermicro, to czas przedstawić również wady, choć jest ich naprawdę niewiele. Jedną z największych wad, a raczej ograniczeniem, jakie nakłada Supermicro na serwery sprzedawane w Polsce, to gwarancja. Producent nie posiada w Polsce własnego oddziału serwisowego, więc podstawowe gwarancje, jakie oferuje producent to 36 miesięcy z opcją przedłużenia do 60 miesięcy, ale bez gwarancji On-site lub zachowania dysków. Jeżeli klient wymaga lepszej gwarancji, z szybszym czasem naprawy, to jedyną drogą w Supermicro, jest skorzystanie z gwarancji oficjalnego partnera Supermicro. W Polsce jest ich kilku, w tym m.in. Bizserver.

Serwery Dell

Drugim producentem serwerowym, który chcemy przybliżyć jest Dell. Marki Dell nie trzeba przedstawiać, ponieważ jest ona obecna na całym świecie i ma swoich zwolenników oraz przeciwników.

Zalety serwerów Dell

Jedną z najważniejszych zalet serwerów Dell jest bez wątpienia ich bardzo wysoka jakość wykonania i dbałość o szczegóły. Serwery Dell, w przeciwieństwie do Supermicro, sprzedawane są tylko i wyłączenie jako gotowe i przetestowane maszyny. Dell posiada kilka modeli ze swojej linii serwerowej, które można konfigurować pod własne zapotrzebowanie, ale każda konfiguracja musi zostać zatwierdzona przez producenta.

Wśród największych zalet, jaka przemawiają za serwerami Dell, to bez wątpienia serwis producenta na urządzenia. Serwis można wykupić w wielu wariantach: od podstawowej wersji Next Bussines Day na 36 miesięcy, po gwarancję z rozszerzeniem do nawet 7 lat w wersji ProSupport Plus Mission Critical z czasem reakcji serwisu do 4 godzin!

Dell posiada w Polsce autoryzowanych partnerów serwisowych, a co za tym idzie każdy użytkownik z wykupioną odpowiednią gwarancją może być spokojny o swoje urządzenia i przechowywane na nich dane. W jednostkach publicznych lub dużych korporacjach odpowiednia gwarancja do zachowania ciągłości pracy serwerów jest niezbędna, więc gwarancja Dell na pewno przemawia na korzyść tej marki.

Wady serwerów Dell

Opisane zalety serwerów Dell prezentują się bardzo obiecująco, ale serwery Dell niestety nie są pozbawione wad. Naszym zdaniem największą z nich jest cena. Dell ceni swoją markę i odpowiednio za nią każe płacić. Serwery Dell nie należą do najtańszych, ponieważ Dell cały serwer branduje swoją marką. W środku znajdziemy pamięci RAM, dyski HDD, SSD itd. pod marką Dell, przez co cena jest wyższa w porównaniu do tych samych produktów od innych producentów.

Ponadto Dell do serwerów wgrywa swoje autorskie oprogramowanie firmware, przez co każdy klient w przypadku rozbudowy może się napotkać na problemy z kompatybilnością podzespołów firm trzecich. Rozbudowa każdego sprzętu Dell powinna się odbywać na dedykowanych przez producenta podzespołach.

Podsumowanie

Podsumowując, ciężko jest wskazać jednego producenta, którego warto wybrać. Zarówno serwery Supermicro i serwery Dell posiadają wiele zalet oraz wad. Wybór marki serwera uzależniony będzie od naszego zapotrzebowania, specyfikacji oraz środków, jakie zamierzamy przeznaczyć na zakup serwera. Na szczęście w Polsce jest wiele firm specjalizujących się w Supermicro oraz Dell i chętnie pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania dla każdego z nas.