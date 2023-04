Święto Konstytucji w Zabrzu z prezydentem i przewodniczącą

Z okazji Narodowego Święta Konstytucji, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar oraz radni serdecznie zapraszają mieszkańców i gości do wzięcia udziału w uroczystościach, które odbędą się w środę, 3 maja.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00, kiedy to w Kościele pw. św. Anny odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu mszy, uczestnicy uroczystości złożą wieńce i kwiaty pod tablicą „Pamięci tych, co grobów nie mają” na placu kościelnym. To ważne miejsce, które przypomina o tych, którzy zginęli za Polskę i nie mają swojego grobu.

O godzinie 12.30 w ogrodach parafialnych rozpocznie się świąteczny piknik. Impreza będzie okazją do integracji i spędzenia czasu w miłej atmosferze. Będzie można skosztować tradycyjnych potraw, posłuchać muzyki i wziąć udział w różnorodnych zabawach.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z pełnym programem obchodów Narodowego Święta Konstytucji w Zabrzu na specjalnie przygotowanym plakacie. Serdecznie zachęcamy do udziału w uroczystościach i wspólnego świętowania 3 Maja.

źródło: UM Zabrze