Szczegółowy harmonogram atrakcji w mieście na najbliższe dni

Lato w Zabrzu nie zwalnia tempa! W nadchodzącym tygodniu mieszkańcy i goście miasta będą mieli okazję uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W programie m.in. warsztaty taneczne, rękodzieło, koncerty, kino plenerowe, a nawet spotkania z egzotycznymi zwierzętami.

Intensywny poniedziałek w Miejskim Ośrodku Kultury

Kreatywność i taniec dla najmłodszych

Już od poniedziałku, 21 lipca, Zabrze rozbrzmiewać będzie śmiechem i radością dzieci uczestniczących w wakacyjnych zajęciach. Miejski Ośrodek Kultury (MOK) przy ul. 3 Maja 91a przygotował bogaty program warsztatów pod nazwą „Wariacje na wakacje: MOKostrada do Gwiazd”.

O godzinie 9:30 rozpoczną się kreatywne zajęcia z tworzenia gier planszowych zatytułowane „DO-Końca i jedno pole dalej!”. To doskonała okazja, by najmłodsi mieszkańcy Zabrza mogli nie tylko wykazać się twórczą inicjatywą, ale również poznać zasady projektowania gier od podstaw.

Równolegle odbędą się taneczne warsztaty letniej edycji „Cha-cha, rumba”, które łączą elementy zabawy z nauką rytmu i ekspresji ciała. Zajęcia te są skierowane zarówno do dzieci, jak i młodzieży, a ich głównym celem jest integracja i rozwój umiejętności ruchowych.

Po południu – o 16:30 i 17:30 – dzieci mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych „DOK-lejanki”, które rozbudzają wyobraźnię i wspierają rozwój manualny.

Wtorkowe inspiracje – sztuka naiwna i kontynuacja warsztatów

Wernisaż „To się nie mieści w głowie!”

We wtorek, 22 lipca, MOK kontynuuje swoje działania w ramach cyklu „MOKostrada do Gwiazd”. Dzień rozpoczyna się podobnie jak poprzedni – warsztatami gier planszowych i tańca.

Kulminacją dnia będzie wernisaż wystawy „To się nie mieści w głowie!”, który rozpocznie się o godzinie 17:00. Ekspozycja prezentuje sztukę naiwną z kolekcji Muzeum Miejskiego w Zabrzu i jest zaproszeniem do świata bezpretensjonalnej twórczości artystów nieprofesjonalnych. Wystawa przyciąga zarówno pasjonatów sztuki, jak i osoby poszukujące oryginalnych form wyrazu.

Środa pełna kontrastów – od rękodzieła po punkowy koncert

Warsztaty rękodzielnicze i kulinarne

23 lipca (środa) to kolejny dzień intensywnych warsztatów w MOK i w DOK Pawłów przy ul. Sikorskiego 114. Od godziny 9:30 prowadzone będą zajęcia rękodzielnicze, metamorfozy wizerunkowe i warsztaty kulinarne, organizowane we współpracy z Centrum Sprawiedliwej Transformacji.

Działania te mają na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz wzmocnienie kompetencji praktycznych uczestników. Warto zaznaczyć, że wydarzenia te są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wieczór z muzyką alternatywną – koncert D.R.I.

Wieczorem, o godzinie 19:00, scena klubu CK Wiatrak przy ul. Wolności 395 zamieni się w centrum muzycznej energii. Wystąpi legenda amerykańskiego hardcore punka – D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles). To wydarzenie skierowane jest do fanów intensywnych brzmień i żywiołowych koncertów. Spotkanie z tak kultową formacją z pewnością zapisze się w historii zabrzańskiej sceny alternatywnej.

Czwartek z monotypią i koncertem w Arenie Zabrze

Warsztaty i twórcze działania w różnych dzielnicach

24 lipca również nie zabraknie atrakcji. Kontynuowane będą zajęcia taneczne w ramach „MOKostrady”, a także warsztaty w DOK Pawłów. Nowością w programie są spotkania z techniką graficzną monotypii, organizowane w DOK Kończyce przy ul. Dorotki 3. Odbędą się one o godzinie 13:00 i 17:00, oferując uczestnikom możliwość eksperymentowania z unikatowymi formami artystycznego wyrazu.

Muzyczne emocje – koncert Alien X Majtis

Wieczorem, o godzinie 17:00, w Arenie Zabrze przy ul. Roosevelta 81 wystąpi zwycięzca programu „Must Be The Music” – Alien X Majtis. To koncert pełen młodzieńczej energii, muzyki z pogranicza popu i elektroniki, który może przyciągnąć nie tylko fanów talent show, ale i poszukiwaczy świeżych muzycznych brzmień.

Piątek – pokaz tańca, zumba i kino plenerowe

Letnia prezentacja taneczna i maraton Zumby

Piątek, 25 lipca, przyniesie zarówno kontynuację warsztatów tanecznych, jak i ich kulminacyjny moment – pokaz edycji letniej Cha-cha, rumba o godz. 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury. To chwila, by uczestnicy zaprezentowali efekty swojej pracy i nauki.

O 18:00 odbędą się aż dwa wydarzenia – Wakacyjny maraton Zumby w DOK Biskupice (ul. W. Kossaka 23), który jest znakomitą propozycją dla osób aktywnych fizycznie, oraz Kino Plenerowe w Artystycznej przy ul. gen. De Gaulle’a 17, gdzie w letniej atmosferze będzie można obejrzeć film pod chmurką.

Sobota – sport i rekreacja w plenerze

Rowerowa przygoda i zabawa nad wodą

Sobota, 26 lipca, zapowiada się aktywnie. O godzinie 10:00 ruszają Kartelowe Wycieczki Rowerowe 2025 pod hasłem „Poleku z Kartelem na kole”, startujące z siedziby Kartelu Kulturalnego przy ul. Kornela Makuszyńskiego 7 w Rokitnicy.

Z kolei o 12:00 rodziny z dziećmi mogą spędzić czas na świeżym powietrzu w ramach akcji „Aktywna Rodzina” na Kąpielisku Leśnym przy ul. Srebrnej 10. Organizatorzy zapewniają animacje, gry, zabawy i wodne atrakcje dla wszystkich pokoleń.

Niedziela z jazzem i egzotyką

Zwierzęta i winyle – finał tygodnia z kulturą

27 lipca, czyli niedziela, to dzień spokojniejszy, ale wciąż pełen ciekawych wydarzeń. O godzinie 16:00 w „Chacie Skrzata – kawa i zabawa” przy ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 78 odbędą się zajęcia z egzotycznymi zwierzętami – to propozycja dla dzieci ciekawych świata i miłośników natury.

Również o 16:00 rozpocznie się nietuzinkowe spotkanie pod nazwą „Popołudnie z Twoim jazzowym winylem”, połączone z prezentacją sprzętu grającego w Społecznym Domu Kultury w Rokitnicy (ul. Wajzera 21). To wydarzenie skierowane do melomanów i kolekcjonerów, ale również do tych, którzy chcą po prostu spędzić czas w rytmach jazzu.

Zabrze – miasto, które żyje kulturą

Zbliżający się tydzień w Zabrzu pokazuje, jak różnorodna i bogata jest oferta kulturalna miasta. Od edukacji, przez rękodzieło i taniec, aż po koncerty i kino pod gwiazdami – każdy znajdzie coś dla siebie. Miejski Ośrodek Kultury, Domy Kultury w dzielnicach oraz organizacje społeczne i kulturalne wspólnie tworzą przestrzeń, w której mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje i spędzać wolny czas w wartościowy sposób.

Zachęcamy wszystkich zabrzan do aktywnego udziału – Zabrze naprawdę tętni życiem!

źródło: UM Zabrze

