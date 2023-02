Tarnowskie Góry: Zatrzymanie kierowcy BMW z narkotykami – Grozi mu do 2 lat więzienia

W Tarnowskich Górach w dniu 20 lutego, kilka minut przed godziną 17:00, policjanci przeprowadzili kontrolę osobowego BMW, którego kierowca poruszał się podejrzanie po drodze. 39-letni mieszkaniec Nowego Chechła, który prowadził pojazd, został poddany badaniu narkotestem, który wykazał obecność zabronionej substancji w jego organizmie. W trakcie kontroli, funkcjonariusze znaleźli przy nim amfetaminę i marihuanę. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania, zabezpieczono kolejne kilka działek marihuany.

Mężczyzna spędził noc w policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających oraz posiadania narkotyków. Oprócz odpowiedzialności za posiadanie zakazanej substancji, będzie odpowiadał za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Policjanci zauważyli podejrzane zachowanie kierowcy, co pozwoliło na szybką reakcję i zatrzymanie niebezpiecznego kierowcy, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.