Top 5 Jarmarków Świątecznych Odwiedzisz je Lecąc z Lotniska w Katowicach

Święta to wyjątkowy czas pełen blasku i uroku, to czas, w którym magia wypełnia powietrze, a światła i kolory tworzą rodzinną atmosferę pełną ciepła i radości. Jarmarki świąteczne dodają tej magii niezwykłego charakteru. Wylatując z lotniska oraz parkując na parkingach lotniskowych w Katowicach, masz szansę odkryć najbardziej urzekające i atmosferyczne jarmarki w Europie. Przedstawiamy pięć wybranych jarmarków, które oferują nie tylko tradycyjne świąteczne wyroby, ale także niezwykłą atmosferę i doświadczenie kulturowe.

1. Wiedeń, Austria: Tradycja i Elegancja

Wiedeński jarmark świąteczny to esencja austriackiej elegancji. Główny jarmark na placu Rathausplatz to serce wiedeńskiej magii świątecznej, otulone piękną architekturą. Ogromna, świetlna choinka, tysiące lampek i starannie udekorowane stragany tworzą scenę niczym z bajki. Ten jarmark to idealne połączenie tradycji i nowoczesności, gdzie każdy zakątek przyciąga uwagę swoją unikalnością. Czekają tam na Ciebie:

strudle jabłkowe

chrupiące pierniki

tradycyjne austriackie wypieki – Sachertorte

malowane bombki

szklane ozdoby

inne wyroby rzemieślnicze stanowią idealne pamiątki z wiedeńskiego jarmarku.

Dla tych, co pragną uciec od miejskiego zgiełku i turystów też coś się znajdzie. We Wiedniu znajdziemy sporo kameralnych jarmarków, które są odwiedzane częściej przez mieszkańców. Gdzie? Na Prinz Eugen-Straße 27 – Znajduje się tutaj ponad 40 stoisk ze smakołykami i świątecznymi pamiątkami.

2. Norymberga, Niemcy: Historyczna Atmosfera

Jeden z najstarszych i największych jarmarków w Europie.

Aktualnie Jarmark w Norymberdze składa się z dwóch głównych obszarów oraz kilku mniejszych:

CHRISTKINDLESMARKT – to największy jarmark, który rozciąga się na głównym rynku miasta, znanym jako HAUPTMARKT.

– to jarmark, który rozciąga się na głównym rynku miasta, znanym jako HAUPTMARKT. KINDERWEIHNACHT – Jarmark dedykowany dzieciom.

– Jarmark dedykowany dzieciom. W okolicznych placach i uliczkach prowadzących do głównych części jarmarku dominują stragany z gluckweinem (grzaniec).

HANDWERKERHOF – położony na południu Starego Miasta, ten historyczny zakątek między murami i wieżami, znany jako Dziedziniec Rzemieślników, również stanowi istotny element świątecznego klimatu.

– położony na południu Starego Miasta, ten historyczny zakątek między murami i wieżami, znany jako Dziedziniec Rzemieślników, również stanowi istotny element świątecznego klimatu. Przechodząc przez Museum Bridge, napotykamy plac Narrenschiffbrunnen z interesującą rzeźbą „Statek Głupców”. Nad ulicą umieszczone są wskazówki, które prowadzą nas prosto na główny plac miasta lub w prawo, do jarmarku dla dzieci.

Jarmark rozpieszcza zapachami i różnym smakami. Szczególnie zadowoleni będą miłośnicy wszelkiego rodzaju kiełbas, ponieważ jest ona wszechobecna na jarmarku.

Na jarmarku znajdziesz:

małą grillowaną kiełbaskę, tworzona według starej receptury – zastrzeżony produkt tylko tego regionu półmetrowe parówki. Pierniki Św. Elżbiety Ceramika Wyroby w drewna Grzane wino (stoiska gdzie oddaje się tradycyjne grzane wino, są podświetlone na czerwono)

3. Praga, Czechy: Czeska Bajka

Miasto, które w okresie świątecznym zachwyca nie tylko pięknymi budynkami, mostami, piwem, ale i niesamowitą świąteczną atmosferą. Miano miasta świateł w tym okresie nabiera podwójną moc. Praskie jarmarki na Starym Mieście i Placu Wacława to prawdziwe czeskie perły. Jarmarki umieszczone są w sercu praskiej starówki, otoczone zabytkowymi budynkami i wąskimi uliczkami, co nadaje im wyjątkowy charakter. Kolorowe stragany, zapach grzanego wina i tradycyjnych czeskich smakołyków, budują niepowtarzalną atmosferę. Na jarmarku przy dźwięku kolęd i czeskiej muzyki ludowej znajdziesz:

szklane ozdoby

tradycyjną biżuterię

smakołyki takie jak trdelnik (w Polsce znany jako kołacz) czy langosz (drożdżowy placek z mąki i mleka z dodatkami). Idealne miejsce dla miłośników romantycznej atmosfery i lokalnych rękodzieł.

(w Polsce znany jako kołacz) (drożdżowy placek z mąki i mleka z dodatkami). Idealne miejsce dla miłośników romantycznej atmosfery i lokalnych rękodzieł. kaplicę betlejemską

Czeskie piwo, które warto spróbować zawsze (latem jak i zimą w formie grzanego piwa)

4. Budapeszt, Węgry: Węgierska Magia

Budapeszt, z jego urokliwymi jarmarkami świątecznymi, jest niczym perła Dunaju, której blask przyciąga miłośników świątecznej atmosfery z całego świata. Główny jarmark na placu Vörösmarty to serce węgierskich świąt, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.

Jarmark otoczony jest zabytkowymi budynkami, które w okresie świątecznym rozświetlone są tysiącami światełek, tworząc niepowtarzalny klimat. Węgierskie motywy ludowe i tradycyjne dekoracje dodają temu miejscu wyjątkowego charakteru. Znajdziesz tu:

gulasz

langosz

kurtoszkalacs (kołacz).

degustacji lokalnych win, które doskonale komponują się z zimową atmosferą.

haftowane ozdoby

kolorową ceramikę

drewniane zabawki

Każdy przedmiot jest unikatowy i opowiada historię węgierskiego rzemiosła. Jarmark w Budapeszcie to nie tylko zakupy i jedzenie, ale także liczne atrakcje, takie jak koncerty, występy folklorystyczne i warsztaty rękodzielnicze. Jest to idealne miejsce dla rodzin i par, które chcą poczuć świąteczną magię i zanurzyć się w bogactwie węgierskiej kultury.

5. Kopenhaga, Dania: Skandynawski Czar

Park Tivoli, jeden z najstarszych parków rozrywkowych na świecie, na święta przeobraża się w bajkowy świat. Setki tysięcy światełek dekoracyjnych rozbłyskują na każdym kroku, tworząc spektakularne widowisko. Drzewa i alejki parku ozdobione są girlandami świetlnymi, a kolorowe iluminacje oświetlają zabytkowe budynki, dodając im magicznego blasku.

Szczególną atrakcją są lokalne występy muzyczne i teatralne, które odbywają się na terenie parku, dodając świątecznej atmosferze jeszcze więcej uroku. Dania zaskoczy cię przepysznymi:

smørrebrød (duńskie kanapki)

grzane wino glögg

słynne duńskie ciastka

Różnorodność stoisk z jedzeniem zapewnia bogate doznania smakowe, od słodkich przekąsek po wykwintne dania.

