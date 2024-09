Napisane przez mikolajczarnecki• 11:51 am• Ciekawostki

Biura podróży TUI w Zabrzu to miejsca, gdzie marzenia o idealnych wakacjach stają się rzeczywistością. Znana na całym świecie marka oferuje szeroki wybór wycieczek, wczasów i podróży egzotycznych, dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.

Biuro podróży TUI Zabrze M1

ul. Ryszarda Szkubacza 1

CH M1

41-800 Zabrze

Telefon: 32 733 81 66

E-mail: zabrze@tui.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

TUI M1 Zabrze – Lokalizacja

Biuro zlokalizowane w Centrum Handlowym M1 to idealne miejsce dla osób ceniących sobie wygodę i możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu.

Jak dojechać?

Samochodem : Centrum M1 znajduje się przy ul. Ryszarda Szkubacza 1, z obszernym parkingiem dla klientów.

: Centrum M1 znajduje się przy ul. Ryszarda Szkubacza 1, z obszernym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111.

Biuro podróży TUI Zabrze Platan

ul. Plac Teatralny 12

41-800 Zabrze

Telefon: 32 733 89 46

E-mail: platan@tui.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

TUI CH Platan – Lokalizacja

Biuro w Centrum Handlowym Platan położone jest w sercu miasta, co czyni je łatwo dostępnym dla mieszkańców Zabrza.

Jak dojechać?

Samochodem : Adres ul. Plac Teatralny 12, dostępny parking dla klientów.

: Adres ul. Plac Teatralny 12, dostępny parking dla klientów. Komunikacją miejską: Bliskość przystanków autobusowych i tramwajowych umożliwia wygodny dojazd z różnych części miasta.

TUI – lider wśród biur podróży

TUI to międzynarodowy koncern turystyczny z ponad 50-letnią tradycją, obecny w ponad 180 krajach na świecie. Firma oferuje szeroką gamę usług turystycznych, w tym wycieczki zorganizowane, przeloty, rezerwacje hotelowe oraz usługi związane z transportem i atrakcjami na miejscu. Misją TUI jest spełnianie wakacyjnych marzeń swoich klientów, dostarczając im niezapomnianych wrażeń i najwyższej jakości obsługi.

Oferta biur TUI w Zabrzu

Biura TUI w Zabrzu to doskonałe miejsca dla osób planujących niezapomniane wakacje. Szeroka oferta kierunków, profesjonalna obsługa oraz atrakcyjne promocje sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy marzysz o leniwym wypoczynku na plaży, czy aktywnym zwiedzaniu egzotycznych miejsc, TUI pomoże spełnić Twoje podróżnicze marzenia.

Szeroki wybór kierunków

Biura TUI w Zabrzu oferują wycieczki do najpopularniejszych destynacji turystycznych, takich jak:

Kraje śródziemnomorskie : Grecja, Hiszpania, Włochy, Turcja.

: Grecja, Hiszpania, Włochy, Turcja. Egzotyczne kierunki : Dominikana, Meksyk, Tajlandia, Malediwy.

: Dominikana, Meksyk, Tajlandia, Malediwy. Wycieczki objazdowe : Pozwalające na zwiedzanie najpiękniejszych miejsc i poznanie lokalnej kultury.

: Pozwalające na zwiedzanie najpiękniejszych miejsc i poznanie lokalnej kultury. Wakacje rodzinne: Ośrodki z atrakcjami dla dzieci i programami animacyjnymi.

Usługi dodatkowe

Ubezpieczenia turystyczne : Zapewniające bezpieczeństwo podczas podróży.

: Zapewniające bezpieczeństwo podczas podróży. Wynajem samochodów : Ułatwiający zwiedzanie na własną rękę.

: Ułatwiający zwiedzanie na własną rękę. Rezerwacje biletów lotniczych : Zarówno w ramach pakietów, jak i indywidualnie.

: Zarówno w ramach pakietów, jak i indywidualnie. Porady ekspertów: Doświadczeni konsultanci pomogą w wyborze najlepszej oferty.

Dlaczego warto wybrać TUI?

Doświadczenie i zaufanie

TUI to marka o ugruntowanej pozycji na rynku turystycznym, co gwarantuje wysoką jakość usług i bezpieczeństwo podczas podróży.

Indywidualne podejście

Konsultanci w biurach TUI w Zabrzu to doświadczeni specjaliści, którzy z pasją podchodzą do planowania wakacji. Pomogą dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta.

Atrakcyjne promocje

TUI regularnie oferuje promocje, takie jak:

First Minute : Korzystne ceny dla osób rezerwujących z wyprzedzeniem.

: Korzystne ceny dla osób rezerwujących z wyprzedzeniem. Last Minute : Okazje dla spontanicznych podróżników.

: Okazje dla spontanicznych podróżników. Zniżki dla rodzin i grup: Specjalne oferty dla większych grup podróżujących razem.

Jak zarezerwować wymarzone wakacje?

Wizyta w biurze

Zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych biur w Zabrzu, gdzie konsultanci pomogą w wyborze oferty i dokonaniu rezerwacji.

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy

TUI M1 Zabrze Telefon: 32 733 81 66 E-mail: zabrze@tui.pl

TUI CH Platan Telefon: 32 733 89 46 E-mail: platan@tui.pl



Rezerwacja online

Na stronie www.tui.pl można samodzielnie przeglądać oferty i dokonywać rezerwacji w dogodnym dla siebie czasie.

TUI – więcej niż biuro podróży

Odpowiedzialność społeczna

TUI angażuje się w działania na rzecz zrównoważonej turystyki, dbając o środowisko naturalne i wspierając lokalne społeczności w miejscach, do których organizuje wycieczki.

Bezpieczeństwo i jakość

Firma stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa, zarówno w zakresie transportu, jak i zakwaterowania. Współpracuje tylko z sprawdzonymi hotelami i przewoźnikami.

