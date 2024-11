Twoja droga do zdrowych jelit i lepszego samopoczucia prowadzi przez test wodorowo-metanowy w Centrum Terapii Jelit

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:44 pm• Ciekawostki

Czy wiesz, że Twoje samopoczucie w dużej mierze zależy od kondycji jelit? Układ pokarmowy, a zwłaszcza jelito cienkie, pełni ważną rolę w trawieniu, wchłanianiu składników odżywczych i ogólnym funkcjonowaniu organizmu. Jednak zaburzenia takie jak wzdęcia, zaparcia, biegunki czy przewlekłe bóle brzucha mogą sygnalizować poważniejsze problemy, w tym przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO). Jak jednak upewnić się, czy to właśnie SIBO jest źródłem Twoich dolegliwości?

Rozwiązaniem może być nowoczesny test wodorowo-metanowy. W Centrum Terapii Jelit skorzystasz z kompleksowej diagnostyki, która pozwoli Ci precyzyjnie zidentyfikować problem i rozpocząć skuteczną terapię.

Czym jest test wodorowo-metanowy?

Oddechowy test wodorowo-metanowy to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę obecności i poziomu wodoru oraz metanu w wydychanym powietrzu pacjenta. Te gazy powstają w wyniku fermentacji węglowodanów w jelicie cienkim, co jest charakterystyczne dla zaburzeń takich jak SIBO.

W trakcie testu pacjent wypija roztwór laktulozy – cukru, który w normalnych warunkach jest wchłaniany w jelicie cienkim. Jeśli w jelicie cienkim znajduje się nadmierna ilość bakterii, zaczynają one fermentować laktulozę, co prowadzi do wzrostu poziomu wodoru lub metanu w wydychanym powietrzu. Pomiar poziomu wodoru i metanu w regularnych odstępach czasu pozwala na ocenę funkcjonowania przewodu pokarmowego i wykrycie zaburzeń flory bakteryjnej jelita cienkiego.

Dla kogo przeznaczony jest wodorowy test oddechowy?

Test wodorowo-metanowy to doskonałe rozwiązanie dla osób borykających się z różnorodnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, takimi jak wzdęcia, bóle brzucha, biegunki, zaparcia czy uczucie przelewania w jelitach. Szczególnie poleca się go pacjentom z objawami zespołu jelita drażliwego (IBS), ponieważ pomaga precyzyjnie określić potencjalne przyczyny tych problemów. Badanie to znajduje również zastosowanie w diagnostyce SIBO – przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim, którego objawy często mylone są z innymi schorzeniami. Dzięki swojej precyzji test wodorowo-metanowy stanowi istotne narzędzie w wykrywaniu SIBO i wytyczaniu drogi do skutecznej terapii.

Jak przygotować się do badania?

Aby zapewnić wiarygodność wyników testu wodorowo-metanowego, ważne jest odpowiednie przygotowanie. Na kilka tygodni przed badaniem odstaw antybiotyki (co najmniej 4 tygodnie wcześniej), ponieważ mogą one zaburzyć równowagę flory bakteryjnej jelit. Tydzień przed badaniem zrezygnuj z przyjmowania probiotyków i środków przeczyszczających. W dniu poprzedzającym badanie zastosuj lekkostrawną dietę, unikając produktów zbożowych, nabiału, owoców i warzyw, a ostatni posiłek spożyj co najmniej 12 godzin przed testem. W dniu badania nie jedz, nie pij, nie żuj gumy ani nie myj zębów (umyj poprzedniego wieczoru), aby zminimalizować wpływ bakterii jamy ustnej. Unikaj również aktywności fizycznej i palenia papierosów, co mogłoby wpłynąć na dokładność wyników.

Jak przebiega badanie

Badanie wodorowo-metanowe trwa około trzech godzin i odbywa się w kilku prostych etapach. Na początku pobierana jest próbka wydychanego powietrza na czczo, aby ustalić bazowy poziom wodoru i metanu. Następnie pacjent wypija roztwór laktulozy, który stanowi istotny element testu. W regularnych odstępach, co 20 minut, pobierane są kolejne próbki wydychanego powietrza w celu monitorowania zmian w poziomie gazów. Podczas całego badania pacjent powinien unikać jedzenia, picia oraz wykonywania wysiłku fizycznego, co mogłoby wpłynąć na wyniki. Badanie jest całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne, zapewniając komfort i precyzję pomiarów.

Zalety wykonania testu w Centrum Terapii Jelit

Centrum Terapii Jelit wyróżnia się kompleksowym podejściem do diagnostyki i leczenia schorzeń układu pokarmowego. Wykonując test wodorowo-metanowy, otrzymujesz pełen pakiet diagnostyczny, który obejmuje nie tylko badanie, ale także konsultacje z dietetykiem i gastrologiem. Dzięki temu specjaliści mogą dokładnie przeanalizować wyniki i zaproponować skuteczną terapię dostosowaną do Twoich potrzeb. Doświadczenie i profesjonalizm zespołu gwarantują trafną diagnozę i rzetelną opiekę.

Dodatkowo, test wodorowo metanowy cena 699 zł daje Ci dostęp do usług wykraczających poza standardowy zakres badania, co czyni ofertę wyjątkowo atrakcyjną. Co więcej, możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych pozwala na omówienie wyników i terapii bez konieczności osobistej wizyty, zapewniając wygodę i oszczędność czasu.

Dlaczego warto wykonać test wodorowo-metanowy?

Wodorowy i metanowy test oddechowy to złoty standard w diagnostyce SIBO. Pozwala precyzyjnie określić poziom wodoru i metanu w wydychanym powietrzu, co jest bardzo ważne w rozpoznaniu przyczyn takich dolegliwości jak zaparcia, biegunki, wzdęcia czy bóle brzucha. Wczesna diagnoza umożliwia wdrożenie skutecznej terapii i znaczną poprawę jakości życia pacjenta.

Nie czekaj, jeśli zmagasz się z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Wybierz kompleksową diagnostykę w Centrum Terapii Jelit i zadbaj o swoje zdrowie. Skorzystaj z pakietu, który łączy test wodorowo-metanowy z konsultacjami specjalistów, aby mieć pewność, że otrzymasz najlepszą możliwą opiekę.

