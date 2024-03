Tygrysek z opowieści Janoscha rozświetla Plac Wolności w Zabrzu

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:42 pm• Ważne w mieście

W sercu Zabrza, na tle miejskiego pejzażu, pojawił się nowy, niezwykły mieszkaniec – Tygrysek, znany z kochanych przez dzieci na całym świecie opowieści Janoscha. W otoczeniu placu Wolności, gdzie historie splatają się z codziennością, uroczyście odsłonięto postać literacką, która już teraz zdobi przestrzeń publiczną, a wkrótce dołączy do niej również postać Misia. To wydarzenie, które odbyło się dzisiaj, zgromadziło liczne grono uczestników, w tym najmłodszych mieszkańców miasta z Przedszkola nr 28 im. Janoscha oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 32. Po części artystycznej, wszyscy zaproszeni przenieśli się do Sali Historycznej Ratusza na wspólne świętowanie urodzin Janoscha przy urodzinowym torcie.

Odsłonięcie figury Tygryska – symbolika i znaczenie

Odsłonięcie figury Tygryska na Placu Wolności w Zabrzu to moment pełen symboliki. Miś i Tygrysek, jako bohaterowie opowieści Janoscha, od lat inspirują, uczą i bawią dzieci na całym świecie, przypominając o wartości przyjaźni i odwagi. Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, podkreśliła unikalność zabrzańskiego projektu, stawiając go w szeregu z innymi charakterystycznymi inicjatywami miejskimi, takimi jak wrocławskie krasnale czy katowickie beboki. Wskazała również na bogatą twórczość Honorowego Obywatela Miasta Zabrze, Horsta Eckerta (Janoscha), którego dzieła dla dzieci, przetłumaczone na dziesiątki języków, zyskują coraz większą popularność.

Janosch – życie i twórczość

Horst Eckert, znany szerzej jako Janosch, urodził się w 1931 roku w Zabrzu i to właśnie tutaj spędził swoje dzieciństwo. Jego życiowa ścieżka, która wiodła przez trudne czasy wojenne aż do Niemiec, obfituje w artystyczne sukcesy. Janosch jest autorem ponad 300 książek dla dzieci, które zachwycają młodych czytelników na całym świecie. W Polsce szczególnie ceniona jest jego powieść „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, ukazująca losy mieszkańców Górnego Śląska. W 2011 roku pisarz został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Zabrze, a obecnie mieszka na Teneryfie.

Książki Janoscha – okno na świat dla najmłodszych

Twórczość Janoscha to nie tylko opowieści o przygodach Misia i Tygryska, ale także ważne lekcje o życiu, przyjaźni i odkrywaniu świata. Książki te, pełne ciepła i mądrości, stają się przewodnikiem dla najmłodszych, ucząc ich, jak ważne jest mieć przyjaciela i jak radzić sobie z trudnościami.

Odsłonięcie figury Tygryska na Placu Wolności w Zabrzu to wydarzenie, które nie tylko wzbogaca przestrzeń miejską, ale także przypomina o bogatej literackiej spuściźnie Janoscha i jego wkładzie w kulturę dziecięcą. To symboliczny most łączący pokolenia, przypominający o wartościach, które są ważne w każdym wieku. Zabrzański projekt, łącząc sztukę z edukacją i zabawą, staje się wyjątkowym miejscem na mapie Polski, gdzie literatura ożywa, zachęcając do wspólnego odkrywania magii słowa.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki

