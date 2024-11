Ubezpieczenie ciągnika rolniczego w pigułce: przewodnik

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:53 pm• Ciekawostki

~artykuł sponsorowany

Ciągniki rolnicze – choć są nieodłączną częścią pracy w gospodarstwie – to mimo wszystko od czasu do czasu poruszają się po drogach publicznych. Z tego względu ich właściciele muszą pamiętać o obowiązujących przepisach. Jakie ubezpieczenie ciągnika rolniczego jest wymagane? Ile kosztuje i co grozi za jego brak? Oto najważniejsze informacje!

Czy ubezpieczenie ciągnika rolniczego jest obowiązkowe?

Tak, zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie ciągnika rolniczego jest obowiązkowe. Zasady posiadania polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) są regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Każdy zarejestrowany pojazd, nawet jeśli nie jest aktualnie użytkowany, musi mieć ważne ubezpieczenie.

Dlaczego OC jest wymagane?

Ciągnik rolniczy, podobnie jak samochód osobowy, może wziąć udział w wypadku drogowym. W tak stresującej sytuacji ubezpieczenie OC chroni właściciela pojazdu przed finansowymi konsekwencjami zdarzenia, a co za tym idzie – pokrywa koszty ewentualnej naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Niektóre gospodarstwa decydują się na wykupienie innych ubezpieczeń, takich jak np. autocasco (AC), które chroni pojazd właściciela, oraz NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ile wynosi kara za brak ubezpieczenia ciągnika rolniczego?

Brak obowiązkowego OC może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kary za niedopełnienie tego obowiązku nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), a ich wysokość zależy od liczby dni bez ważnej polisy oraz od rodzaju pojazdu.

Stawki za brak ubezpieczenia ciągnika rolniczego w 2024 roku wynoszące od 290 zł za opóźnienie wynoszące do 3 dni, aż do 1430 zł w sytuacji, gdy nie wykupisz polisy przez ponad 2 tygodnie.

Co więcej, pamiętaj, że w razie spowodowania wypadku nieubezpieczonym ciągnikiem właściciel pojazdu musi samodzielnie zająć się likwidacją szkody. Może to oznaczać bardzo wysokie koszty, szczególnie jeśli uszkodzone zostaną drogie pojazdy lub dojdzie do uszczerbku na zdrowiu innych osób.

Cena ubezpieczenia ciągnika rolniczego

Podobnie jak w przypadku innych polis, tak i koszt ubezpieczenia ciągnika rolniczego jest uzależniony od wielu czynników. Na cenę wpływa rok produkcji pojazdu, jego marka, konkretny model, a nawet wiek właściciela. Jeżeli chcesz mieć pewność, że wybierasz najlepszą ofertę, to odwiedź stronę www.agenci-online.pl, gdzie możesz porównać propozycje różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

