Uczniowski Klub Sportowy (UKS) Spartakus Zabrze to ważny punkt na sportowej mapie miasta, skupiający się głównie na promowaniu i rozwijaniu siatkówki wśród młodzieży. Działalność klubu jest ściśle powiązana z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, co ułatwia rekrutację i systematyczny trening młodych sportowców. Jest to placówka, która stawia sobie za cel nie tylko osiąganie wyników sportowych, ale przede wszystkim wychowanie przez sport, wpajając młodym ludziom zasady fair play, odpowiedzialności i zdrowego stylu życia. Spartakus Zabrze koncentruje się na pracy z młodzieżą w różnych kategoriach wiekowych, od młodziczek po drużyny seniorek, aktywnie uczestnicząc w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej. Klub jest dowodem na to, że pasja do sportu, połączona z zaangażowaniem trenerów i lokalnym wsparciem, może prowadzić do powstawania silnych i dobrze zorganizowanych ośrodków szkoleniowych, przyczyniających się do rozwoju siatkówki na Śląsku.

Filozofia i główne sekcje sportowe

Główną i wiodącą sekcją w Uczniowskim Klubie Sportowym Spartakus Zabrze jest piłka siatkowa, ze szczególnym naciskiem na szkolenie dziewcząt i kobiet. Klub z sukcesami wystawia swoje zespoły w różnych ligach i turniejach młodzieżowych, takich jak rozgrywki młodziczek czy seniorki w II Lidze Śląskiej Kobiet. Filozofia klubu opiera się na systematycznej pracy u podstaw, co oznacza prowadzenie regularnych treningów, organizowanie zgrupowań i obozów sportowych, mających na celu doskonalenie techniki, taktyki oraz poprawę kondycji fizycznej zawodniczek. Trenerzy Spartakusa dążą do tego, by każda młoda siatkarka miała szansę na pełny rozwój swojego potencjału, zarówno sportowego, jak i osobistego. Poza aspektem czysto sportowym, UKS Spartakus Zabrze pełni ważną rolę społeczną, oferując młodzieży atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu, z dala od zagrożeń cywilizacyjnych, w środowisku sprzyjającym rozwojowi. Choć siatkówka jest trzonem działalności, charakter Uczniowskiego Klubu Sportowego pozwala na ewentualne rozszerzanie oferty o inne dyscypliny sportowo-rekreacyjne, jeśli tylko pojawi się takie zapotrzebowanie i możliwości infrastrukturalne.

Baza treningowa i codzienna działalność

UKS Spartakus Zabrze w swojej codziennej działalności wykorzystuje lokalną infrastrukturę sportową, co jest typowe dla Uczniowskich Klubów Sportowych w Polsce. Podstawową bazą treningową dla siatkarek jest sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 18 w Zabrzu, zlokalizowana w dzielnicy Kończyce. Taka lokalizacja umożliwia młodzieży łatwy dostęp do obiektu po zajęciach szkolnych, co jest kluczowe dla zachowania regularności treningów. Klub aktywnie uczestniczy w życiu sportowym regionu, organizując mecze ligowe, turnieje oraz spotkania sparingowe, które odbywają się na tym samym obiekcie przy ulicy Olchowej. Działalność klubowa to jednak nie tylko treningi i mecze, to także szereg działań organizacyjnych, takich jak zarządzanie zespołami w systemach rozgrywek, pozyskiwanie środków na działalność oraz bieżąca komunikacja z rodzicami i lokalną społecznością. Współpraca z placówką oświatową sprawia, że Spartakus jest głęboko zakorzeniony w lokalnym środowisku i ma stały dopływ młodych adeptów siatkówki.

Aktywność w rozgrywkach i poszukiwanie wsparcia

Drużyny UKS Spartakus Zabrze regularnie rywalizują z innymi klubami na poziomie regionalnym, w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej. Udział w lidze stanowi dla zawodniczek niezbędne doświadczenie, które pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności w warunkach meczowych i podnoszenie poziomu sportowego. Rywalizacja, choć zacięta, przebiega zawsze w duchu sportowej rywalizacji. Utrzymanie i rozwój klubu sportowego, zwłaszcza młodzieżowego, wymaga ciągłego poszukiwania wsparcia finansowego. Spartakus Zabrze jest aktywny w tym zakresie, starając się pozyskiwać sponsorów i partnerów, którzy widzą wartość w inwestowaniu w sport młodzieżowy. Klub otwarcie zachęca lokalne przedsiębiorstwa do współpracy, oferując w zamian ekspozycję marki na strojach sportowych, co jest korzystne dla firm, zwłaszcza ze względu na potencjalne ulgi podatkowe przysługujące sponsorom sportu. To zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy świadczy o profesjonalnym podejściu zarządu klubu do zarządzania organizacją sportową.

Podsumowanie i dane teleadresowe

UKS Spartakus Zabrze to dynamicznie rozwijający się klub, który z powodzeniem realizuje misję szkolenia siatkarskiego w Zabrzu, dając młodzieży szansę na sportową karierę i rozwijanie pasji. Stanowi on wzór efektywnego działania Uczniowskiego Klubu Sportowego, bazującego na zaangażowaniu, pasji i współpracy ze szkołą.

Pełna nazwa miejsca/placówki/obiektu/firmy: Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Zabrze

Pełne dane teleadresowe (siedziba/główna hala treningowa): Adres (miejsce treningów/meczów): ul. Olchowa 2, 41-806 Zabrze (Hala w Szkole Podstawowej nr 18 w Zabrzu) E-mail (do kontaktu w sprawie współpracy/sponsoringu): uksspartakuszabrze@gmail.com Województwo: Śląskie

