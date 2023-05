W dzień dziecka podziemia Sztolni Królowa Luiza… zamarzną!

– Nie chciałam słyszeć tego, co mówił do mnie lekarz. Było to dla mnie nierealne – opowiada Karolina. Prawie cztery lata temu usłyszała od onkologa, że jej córka Maja choruje na białaczkę. Na szczęście dziś to tylko nieprzyjemne wspomnienie. Maja jest już zdrowa, a życie uratował jej przeszczep od Dawcy niespokrewnionego. Dar życia – Lolek […]