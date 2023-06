Wakacyjne Imprezy Kulturalne: Carnall Festival, Zabrze Summer Festival i więcej!

Minionego piątku, czyli 23 czerwca, dzwonek w szkołach zadzwonił po raz ostatni, oznaczając oficjalny początek wakacji. Nadchodzące tygodnie nie tylko będą czasem odpoczynku i podróży, ale także pełne miejskich imprez kulturalnych. Bo lato w mieście może być bardzo interesujące!

Miesiące lipiec i sierpień będą pełne cyklicznych wydarzeń, które warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu. To doskonała okazja do wakacyjnego relaksu, nie tylko dla uczniów cieszących się przerwą od szkoły, ale również dla dorosłych!

Festiwal Carnall III

Już w ten nadchodzący weekend najbardziej industrialna strefa kultury w Polsce wypełni się dźwiękami muzyki. Pierwszy koncert trzeciej edycji Festiwalu Carnall odbędzie się w zrewitalizowanej strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza. W niedzielę, 2 lipca, na scenie zaprezentują się Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Miętha i Igo. Wstęp jest wolny!

23 lipca wystąpią Orkiestra MGW, Rosalie i Vito Bambino;

6 sierpnia pojawią się na scenie Orkiestra Muzeum, Mikromusic oraz Karaś/Rogucki;

Trzecią edycję Festiwalu Carnall zakończymy wspólnie 27 sierpnia z Orkiestrą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, WaluśKraksaKryzys i Brodką!

Dla wszystkich miłośników muzyki przygotowano również strefę gastro – Pub Zmiękczalnia, obowiązkowy punkt na turystyczno-gastronomicznej mapie Śląska, gdzie serwowane są unikalne regionalne piwa, czarne pierogi i śląska nutella!

Festiwal Letni w Zabrzu

14 lipca rozpocznie się cykl letnich koncertów organizowanych w ramach kolejnej edycji Festiwalu Letniego w Zabrzu. Jako pierwsze przed zabrzańską publicznością wystąpią gwiazdy muzyki disco-polo. Na scenie usłyszymy: Pięknych i Młodych z Magdaleną Narożną, Miłego Pana oraz zespół Menelaos. Wstęp na wszystkie koncerty jest BEZPŁATNY!

W poprzednim roku, podczas Festiwalu Letniego w Zabrzu, mieliśmy okazję bawić się na koncertach takich artystów jak Zenon Martyniuk, Michał Wiśniewski, Kamil Bednarek, DJ Hazel i Bueno Clinic. Kto został zaproszony w tym roku?

W piątek, 14 lipca, na scenie zobaczymy gwiazdy disco-polo. Wystąpią Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną, Miły Pan oraz zespół Menelaos.

Kolejny koncert z cyklu odbędzie się w niedzielę, 13 sierpnia. Czeka nas prawdziwy powrót do przeszłości z zespołami Jamal, Farba, Verba, Sumptuastic i Mezo. Możemy spodziewać się usłyszenia znanych utworów, takich jak „Policeman”, „Mogliśmy”, „Chce tu zostać”, „Sacrum” czy „Kołysanka”. W piątek, 25 sierpnia, czekają nas hip-hopowe brzmienia. Tego dnia w Zabrzu wystąpią Kubańczyk, Smolasty oraz B.R.O – Next Level. Na zakończenie tegorocznej edycji Festiwalu Letniego w Zabrzu w sobotę, 26 sierpnia, wystąpią: Prisoners Show, Bueno Clinic, Michał Lazar oraz support: Ro-Bee, Camillo, Dave, White, Max Kolankov, Chojrak i Ado. Dodatkowo zaplanowano pokaz laserów.

Spędź czas na świeżym powietrzu!

Wakacyjne chillouty powracają na dziedziniec Szybu Maciej w Zabrzu. W każdy piątek (aż do 1 września) od godziny 18:00 możemy cieszyć się letnim chilloutem dzięki atrakcjom przygotowanym przez organizatorów imprezy oraz doskonałemu jedzeniu podawanemu przez Szefa Kuchni! Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więcej informacji można znaleźć na stronie: https://szybmaciej.pl/chillout-2023/

Kawiarnia Artystyczna zaprasza na cykliczne pokazy filmowe pod nazwą „Kino Plenerowe”. Jest to propozycja dla miłośników dobrego kina oraz dla tych, którzy dawno nie mieli okazji odwiedzić kina, teraz mogą połączyć przyjemność z oglądaniem filmów z rekreacją na świeżym powietrzu. Przed Domem Muzyki i Tańca czekają na nas grill, leżaki i mnóstwo dobrej zabawy. 1 lipca będziemy mieli okazję zobaczyć dwa filmy – o godzinie 20:30 zostanie wyświetlony „Madagaskar”, a o godzinie 22:00 „Palm Springs”.

Mamy piękną słoneczną pogodę, a sezon na Kąpielisko Leśne trwa w pełni. Ceny biletów wstępu są atrakcyjne, a po godzinie 16:00 można je zakupić jeszcze taniej. Ponadto w tym roku parking samochodowy i rowerowy jest bezpłatny.

W Grzybowcach, od czerwca, został otwarty Geopark, który powstał na terenach dawnej glinianki. Geopark został podzielony na część północną i południową. Na terenie projektu powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza glinianki, a także pomost umożliwiający dostęp do ścieżek edukacyjnych Geoparku. Zainstalowane zostały również tablice informacyjne dotyczące dziedzictwa geologicznego i przemysłowego. W południowej części terenu postawiono elementy małej architektury, takie jak ławki i wiaty rekreacyjne. Istniejące zbiorniki wodne zostały oczyszczone, a obok nich wybudowano drewniane pomosty. Odwiedzający to miejsce mogą odpocząć na trawiastej plaży, gdzie ustawiono leżaki.

Lato w Miejskim Ogrodzie Botanicznym!

Przed nami gorące i słoneczne weekendy, a jednym z najlepszych sposobów na ich spędzenie jest spacer w otoczeniu pięknej przyrody. Zachęcamy do odwiedzenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, który w tej porze roku zachwyca różnorodnością kwitnących roślin. Nasz ogród jest otwarty dla zwiedzających od 1 maja do 31 października. W każdą niedzielę czeka na odwiedzających dodatkowa atrakcja – plenerowy koncert Orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Koncerty będą odbywać się w każdą pogodną niedzielę od maja do sierpnia, o godzinie 16:00.

Muzealnicy z Zabrza zachęcają również do odwiedzenia wystaw zorganizowanych w naszym mieście. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć wystaw prezentowanych przez Muzeum Miejskie w Zabrzu, przypominamy, że czekają tam aż trzy ekspozycje.

Wystawa „Marzyciele. Historia Arsenalu Mikulczyce” jest dostępna do końca sierpnia w siedzibie Muzeum Miejskiego w Zabrzu, przy ulicy Powstańców Śląskich 3. To ekspozycja poświęcona klubowi, który narodził się z marzeń, determinacji i pasji do futbolu. Przedstawiona historia amatorskiego zespołu, który jest unikatowy na sportowej mapie Zabrza, daje okazję do przyjrzenia się bogatym dziejom tego klubu. Jego sukcesy potwierdzają imponujące kolekcje pamiątek, trofeów oraz starannie prowadzone kroniki. Piłkarze Arsenalu często grali zawodowo, głównie w Sparcie Zabrze, ale także w Górniku Zabrze i Szombierkach Bytom. Na wystawie poruszono również tematy związane z inspiracją drużyny, czyli legendarnym londyńskim klubem – Arsenalem.

„Wolni Polacy! Związek Polaków w Niemczech” to kolejna wystawa, która prezentuje Dzielnicę I Związku Polaków w Niemczech. Wystawę przygotowali Renata Skoczek z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i dr Iwona Demczyszak z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. Plansze wstępne zostały przygotowane przez dr. Pawła Warota z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Muzeum Miejskie w Zabrzu uzupełnia ekspozycję oryginalnymi eksponatami ze swojej kolekcji.

„Kruche Światy” – Muzeum Miejskie w Zabrzu posiada jedną z największych i najważniejszych w kraju kolekcji sztuki nieprofesjonalnej, zwanej także samorodną, naiwną, intuicyjną czy nieokrzesaną (fr. art brut). Artyści naiwni, którzy ufają światu, znajdują się pomiędzy dwoma determinizmami: ludowym i akademickim, ale nie jest to stan zawieszenia, a raczej wolność, która pozwala im na swobodny wybór techniki i tematu. Samorodne malarstwo na szkle jest tego doskonałym przykładem. Żywe, nasycone kolory, kontrasty, złoceń i bujność ornamentu, które czasem przysłaniają treść, są charakterystyczne dla ludowego malarstwa na szkle w jego samorodnej odmianie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.muzeumzabrze.pl.

źródło: UM Zabrze