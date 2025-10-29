Wcześniejsze wypłaty z ZUS dla emerytów i rencistów

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:35 pm• Ciekawostki

Emeryci i renciści otrzymują swoje świadczenia z ZUS w ustalonych terminach płatności. Niektórzy z nich mogą jednak spodziewać się przelewu bankowego lub wizyty listonosza nieco wcześniej niż zwykle, tak będzie z listopadowymi terminami wypłat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, świadczenie przekazywane jest wcześniej.

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 listopada mogą spodziewać się wypłaty do 30 października. Dotyczy to zarówno świadczeń dostarczanych przez, listonosza, jak i tych, przekazywanych na rachunki bankowe. – Dużo wcześniej swoje pieniądze z ZUS otrzymają te osoby, których termin płatności świadczenia przypada na 10 listopada. Wypłata nastąpi do 7 listopada. Z kolei listopadowe świadczenia należne 15 dnia miesiąca zostaną przekazane 13 listopada, ponieważ tego dnia przypada sobota – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Rybniku.

Emeryci i renciści coraz częściej doceniają bezgotówkową formę otrzymywania świadczeń. Świadczenie na rachunek bankowy to swobodny i stały dostęp do pieniędzy, dzięki czemu nie muszą oni czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.

