Napisane przez 29 października, 2025 5:35 pm Ciekawostki

Wcześniejsze wypłaty z ZUS dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści otrzymują swoje świadczenia z ZUS w ustalonych terminach płatności. Niektórzy z nich mogą jednak spodziewać się przelewu bankowego lub wizyty listonosza nieco wcześniej niż zwykle, tak będzie z listopadowymi terminami wypłat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, świadczenie przekazywane jest wcześniej.

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 listopada mogą spodziewać się wypłaty do 30 października. Dotyczy to zarówno świadczeń dostarczanych przez, listonosza, jak i tych, przekazywanych na rachunki bankowe. – Dużo wcześniej swoje pieniądze z ZUS otrzymają te osoby, których termin płatności świadczenia przypada na 10 listopada. Wypłata nastąpi do 7 listopada. Z kolei listopadowe świadczenia należne 15 dnia miesiąca zostaną przekazane 13 listopada, ponieważ tego dnia  przypada sobota – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Rybniku.

Emeryci i renciści coraz częściej doceniają bezgotówkową formę otrzymywania świadczeń. Świadczenie na rachunek bankowy to swobodny i stały dostęp do pieniędzy, dzięki czemu nie muszą oni czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.

Visited 4 times, 4 visit(s) today

Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

Zobacz również  Rowery elektryczne – dlaczego warto z nich korzystać?
Poprzedni artykuł
Zmiany w organizacji ruchu w Zabrzu na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jak dojechać do cmentarzy bez stresu
Następny artykuł
Zabrze świętuje 40 lat od pierwszego przeszczepu serca w Polsce. Hołd dla prof. Zbigniewa Religi i pionierów transplantologii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij