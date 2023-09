Wernisaż wystawy prac pedagogów zabrzańskiego plastyka

Przez 27 lat istnienia zabrzańskiego plastyka, w murach szkoły uczyło młodzież wielu wybitnych i znanych artystów – pedagogów, którzy dzielili się swoją pasją oraz postawą twórczą z uczniami.

Jedną z metod dydaktycznych nauczania sztuki jest obserwacja i czynny udział w procesie twórczym mistrza, której uwieńczenie stanowi prezentacja dorobku artystycznego.

Wystawa pt. 5 LAT RAZEM jest rodzajem lekcji skierowanej do uczniów Liceum Sztuk Plastycznych, którego mury w tym roku opuści pięcioletnia klasa. To właśnie ta dyplomowa klasa stała się wskaźnikiem formującym kształt obecnej wystawy. Artystki i artyści prezentujący swoje prace to pedagożki i pedagodzy, którzy kształcą wrażliwość młodych ludzi.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace o charakterze multimedialnym i wieloznacznym, bowiem każdy z artystów i artystek porusza się w indywidualnej przestrzeni twórczej, tym samym swoim doświadczeniem artystycznym poszerza ramy szkolnego odbioru sztuki pokazując jej wielowątkowość. To również osobowości artystyczne związane z miastem Zabrze, nie tylko zawodowo, jako pedagodzy Liceum Sztuk Plastycznych, ale również poprzez praktykę twórczą, którą wzbogacają pejzaż kulturalny miasta.

Grono artystów uczących od roku szkolnego 2019/2020 w Liceum Sztuk Plastycznych swoją obecnością wesprze Tomasz Tobolewski, który w karierze zawodowej nauczał w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Zabrzu w latach 2002 – 2007. Zapraszając artystę do udziału w wystawie chcielibyśmy ukłonić się wszystkim pedagogom i pedagożkom, którzy przez lata tworzyli obraz współczesnego zabrzańskiego plastyka.

Artyści:

Adam Andryszczak

Beata Ferenc

Małgorzata Gwiazdonik – Muller

Adam Janicki

Edyta Lego

Agnieszka Lubina

Iwona Olbrecht – Kozieł

Piotr Proba

Justyna Respondek – Muc

Tomasz Szulik

Stanisław Tarasek

Tomasz Tobolewski

Anna Ulczok

Małgorzata Wieczorek

Ewa Zajler – Płatek

Wernisaż wystawy odbędzie się 8 września 2023 r. o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Café Silesia Muzeum Miejskiego w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 6.