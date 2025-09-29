Wielki jubileusz nauczycieli w Zabrzu: 80 lat Oddziału ZNP i 120 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:06 pm• Ważne w mieście

W miniony piątek, 26 września 2025 roku, w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Świętowano dwa jubileusze – 80-lecie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zabrzu oraz 120-lecie istnienia całej organizacji. Wydarzenie stało się okazją do refleksji nad rolą edukacji, wkładem nauczycieli w życie społeczne i kulturowe miasta, a także do uhonorowania tych, którzy przez dziesięciolecia służyli polskiej oświacie.

ZNP – ponad wiek tradycji i zaangażowania

Związek Nauczycielstwa Polskiego, założony w 1905 roku, od ponad 120 lat stoi na straży interesów nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. To jedna z najstarszych i najważniejszych organizacji związkowych w Polsce, której działalność miała ogromny wpływ na kształtowanie systemu edukacji, obronę praw pracowniczych oraz rozwój polskiej szkoły.

Oddział ZNP w Zabrzu powstał 80 lat temu, a jego historia nierozerwalnie wiąże się z powojennym rozwojem miasta i odbudową systemu edukacji. Kolejne pokolenia nauczycieli i działaczy społecznych tworzyły wspólnotę, która odgrywała i nadal odgrywa znaczącą rolę w życiu lokalnej społeczności.

Uroczystość pełna wspomnień i emocji

Jubileuszowa gala w Teatrze Nowym zgromadziła wielu nauczycieli, emerytowanych pedagogów, działaczy związkowych, przedstawicieli władz miasta oraz instytucji związanych z edukacją. Spotkanie otworzył recital 16-letniej wokalistki, pianistki i kompozytorki Ani Laskowskiej, którego artystyczna oprawa nadała wydarzeniu wzruszający i podniosły charakter.

Gospodynią uroczystości była Jolanta Jaskółka, Prezes Oddziału ZNP w Zabrzu, która w swoim wystąpieniu przypomniała o wartościach, jakie od dziesięcioleci wyznaczają działalność związku – solidarności, zaangażowaniu i trosce o dobro wspólne.

Zofia Golemo – symbol tradycji i oddania

Jednym z najbardziej poruszających momentów jubileuszu była obecność Zofii Golemo, która jest członkinią Związku od 74 lat. Jej wieloletnia działalność stała się symbolem nieprzerwanego zaangażowania oraz dowodem na to, jak silne więzi potrafi budować wspólnota nauczycielska.

Podczas uroczystości wręczono także liczne odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania osobom szczególnie zasłużonym dla oświaty i pracy związkowej. Doceniono zarówno tych, którzy aktywnie działają dziś, jak i tych, którzy przez dekady kształtowali środowisko nauczycielskie w Zabrzu.

Sztuka jako zwieńczenie jubileuszu

Na zakończenie wieczoru widzowie obejrzeli spektakl „Archiwum 59” w wykonaniu aktorów Teatru Nowego. Przedstawienie nadało uroczystości wyjątkowej, artystycznej oprawy i było symbolicznym ukoronowaniem jubileuszowego spotkania.

Edukacja jako fundament społeczeństwa

Jubileusz zabrzańskiego ZNP to nie tylko wspomnienia, ale także okazja do podkreślenia znaczenia edukacji i roli nauczycieli w kształtowaniu kolejnych pokoleń. To właśnie pedagodzy i wychowawcy przekazują wartości, które budują społeczeństwo – od patriotyzmu i odpowiedzialności, po otwartość i szacunek dla tradycji.

Święto było hołdem dla wszystkich, którzy przez lata pracowali w zabrzańskich szkołach, wychowując kolejne generacje mieszkańców miasta.

Wspólnota, która trwa

ZNP w Zabrzu to dziś nie tylko organizacja związkowa, ale także przestrzeń integracji środowiska nauczycielskiego. Obchody jubileuszowe udowodniły, że solidarność i wzajemne wsparcie są wartościami, które nadal odgrywają kluczową rolę w życiu lokalnej oświaty.

Refleksja na przyszłość

Jubileuszowe spotkanie stało się również momentem zadumy nad przyszłością edukacji w Polsce. W obliczu nowych wyzwań, takich jak cyfryzacja nauczania, zmieniające się potrzeby uczniów czy sytuacja zawodowa nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego pozostaje organizacją, która – tak jak od 120 lat – wspiera, integruje i broni praw pedagogów.

źródło: UM Zabrze

Visited 10 times, 3 visit(s) today