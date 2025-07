Wspólnie dla pasji i równości – trwa zbiórka na specjalistyczny samochód dla Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:52 pm• Ważne w mieście

Górnik Zabrze to więcej niż piłkarska drużyna – to silna społeczność, którą tworzą ludzie z sercem, lojalnością i odwagą. Jedną z najbardziej wyjątkowych grup kibiców są członkowie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze, którzy mimo licznych barier z ogromnym zaangażowaniem wspierają swój ukochany klub. Dziś to oni potrzebują naszego wsparcia – trwa zbiórka na zakup specjalistycznego samochodu, który pozwoli im dalej aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym i społecznym.

Siła wspólnoty – kim są Kibice Niepełnosprawni Górnika Zabrze?

Klub Kibiców Niepełnosprawnych (KKN) Górnika Zabrze to grupa niezwykle zaangażowanych fanów, którzy od lat stanowią nieodłączną część stadionowej atmosfery. Na co dzień poruszają się na wózkach inwalidzkich, ale ich energia i oddanie drużynie często przewyższa niejednego kibica z trybuny głównej.

Kibicowanie bez granic

Członkowie KKN to osoby, które nie tylko regularnie pojawiają się na domowych meczach Górnika, ale także organizują wyjazdy na mecze ligowe w całej Polsce. Dla wielu z nich udział w takich wydarzeniach to nie tylko sportowa przygoda, ale także forma integracji społecznej, motywacji do codziennego działania i poczucia bycia częścią większej wspólnoty.

Dlaczego potrzebny jest nowy samochód?

Obecnie Klub boryka się z poważnym problemem logistycznym. Dotychczasowy pojazd, którym przewożono członków KKN, jest zużyty, niefunkcjonalny i nie spełnia już standardów bezpiecznego transportu osób z niepełnosprawnościami.

Nowy pojazd – klucz do aktywności i niezależności

Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich to nie tylko komfort, ale przede wszystkim możliwość kontynuowania aktywnego kibicowania i uczestnictwa w życiu społecznym. Taki pojazd daje szansę na:

bezpieczny i wygodny transport na mecze wyjazdowe i wydarzenia klubowe,

udział w integracyjnych spotkaniach kibiców,

eliminację barier w mobilności i samodzielności,

aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez sport i wspólne pasje.

Jak można pomóc? Zrzutka wciąż trwa!

Zbiórkę na zakup specjalistycznego pojazdu prowadzi sam Klub Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze. Liczy się każda złotówka – nawet najmniejszy gest solidarności może pomóc w realizacji tego niezwykle ważnego celu.

Link do zbiórki:

👉 https://zrzutka.pl/w4g2zd

Organizatorzy podkreślają, że transparentność i rozliczalność zbiórki są dla nich kluczowe. Każda wpłata zostanie udokumentowana, a darczyńcy mogą liczyć na informacje o postępach akcji.

„Niepełnosprawność nie wyklucza – pasja nas łączy”

To jedno z haseł, które przyświeca działalności KKN Górnika Zabrze. Ich obecność na stadionie to nie tylko kwestia lojalności wobec klubu – to manifest aktywnego życia, mimo ograniczeń fizycznych. Ich postawa inspiruje, pokazuje, że bariery są po to, by je przekraczać.

Wspieranie kibiców to wspieranie wartości

W świecie pełnym podziałów i napięć, wsparcie dla takich inicjatyw jak działalność KKN to realny wkład w budowanie społeczeństwa otwartego, wrażliwego i inkluzywnego. Klub pokazuje, że piłka nożna może być przestrzenią prawdziwej równości i wzajemnego szacunku.

Górnik Zabrze i jego kibice – jedna drużyna, jedno serce

Zarówno piłkarze, jak i zarząd Górnika Zabrze od lat doceniają obecność i wsparcie KKN. Wspólne zdjęcia, dedykacje, osobiste spotkania – to wszystko buduje więź, która wykracza poza granice sportu. Klub wielokrotnie udowadniał, że społeczna odpowiedzialność to nie pusty slogan, ale codzienna praktyka.

Społeczność kibiców reaguje

W odpowiedzi na apel KKN, społeczność kibiców, lokalne organizacje i mieszkańcy Zabrza już zaczęli wspierać zbiórkę. W mediach społecznościowych pojawiają się apele, zdjęcia, hasła promujące akcję – wszystko po to, by pomóc tym, którzy na co dzień dają tak wiele z siebie innym.

Pomagając – budujemy silniejszą wspólnotę

Pomoc dla Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze to coś więcej niż wsparcie logistyczne. To symboliczny gest uznania, solidarności i szacunku dla ludzi, którzy mimo trudności nie rezygnują z pasji, aktywności i bycia częścią lokalnej społeczności.

Podsumowanie – jak możesz pomóc?

✅ Wejdź na stronę zbiórki: https://zrzutka.pl/w4g2zd

✅ Wpłać dowolną kwotę – nawet symboliczna złotówka ma znaczenie

✅ Udostępnij link znajomym i w mediach społecznościowych

✅ Zainspiruj innych do działania

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą, jeśli towarzyszy jej wsparcie i życzliwość innych. Pomóżmy wspólnie KKN Górnika Zabrze kontynuować swoją piękną kibicowską drogę. Razem możemy sprawić, że marzenie o specjalistycznym samochodzie stanie się rzeczywistością.

źródło: UM Zabrze

