Wszystkich Świętych 2026 w Zabrzu. Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

Kierowcy odwiedzający zabrzańskie cmentarze w okresie Wszystkich Świętych muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Od soboty 31 października do niedzieli 1 listopada 2026 roku część ulic w Zabrzu będzie jednokierunkowa, a w wybranych miejscach zmienią się zasady parkowania. Miejski Zarząd Dróg opublikował już oficjalny wykaz utrudnień. Sprawdzamy, gdzie i kiedy będą obowiązywać ograniczenia.
Wszystkich Świętych to jeden z okresów w roku, w których ruch samochodowy w pobliżu cmentarzy znacząco wzrasta. Aby ułatwić dojazd do nekropolii i uporządkować ruch, w Zabrzu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
Zgodnie z komunikatem Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu z 23 października 2026 roku, zmiany obejmą kilka rejonów miasta. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co oznacza konieczność korzystania z innych tras dojazdu i wyjazdu.
Zmiany organizacji ruchu w Zabrzu na Wszystkich Świętych 2026. Lista ulic
Miejski Zarząd Dróg przedstawił wykaz ulic, na których kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.
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ul. Rogoźnicka – ruch jednokierunkowy od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Mendego.
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ul. Pokoju – ruch jednokierunkowy od ul. Piłsudskiego do ul. Ciupki.
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ul. Budowlana – ruch jednokierunkowy od ul. Wyszyńskiego do łącznika ul. Budowlanej z ul. Kosmowskiej.
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ul. Kopalniana – ruch jednokierunkowy od ul. Ofiar Katynia do garaży znajdujących się przy ul. Kopalnianej.
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ul. św. Józefa i ul. Czołgistów – ruch jednokierunkowy od ul. Roosevelta w kierunku ul. Matejki.
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ul. Lubelska – ruch jednokierunkowy od ul. Czołgistów do ul. Wita Stwosza.
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ul. Ptasia – ruch jednokierunkowy od ul. Biniasa do ul. św. Józefa.
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ul. Jasna – ruch jednokierunkowy od ul. Wita Stwosza do ul. Ptasiej.
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ul. Staromiejska – ruch jednokierunkowy od posesji nr 46 do skrzyżowania z ul. Trocera.
Dodatkowo przy ul. Cmentarnej dopuszczone zostanie parkowanie samochodów w rejonie cmentarza.
Zmiany dotyczą przede wszystkim bezpośredniego otoczenia nekropolii. Kierowcy przyzwyczajeni do codziennych tras powinni pamiętać, że w okresie świątecznym niektórymi ulicami nie będzie można przejechać w obu kierunkach.
Od kiedy obowiązują zmiany przy cmentarzach w Zabrzu?
Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z piątku 30 października na sobotę 31 października 2026 roku.
Ograniczenia będą obowiązywały przez sobotę oraz niedzielę 1 listopada. Przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu zaplanowano na noc z niedzieli 1 listopada na poniedziałek 2 listopada.
MZD nie wskazał dokładnych godzin rozpoczęcia i zakończenia zmian. Kierowcy powinni zatem kierować się oznakowaniem ustawionym na drogach.
Parkowanie przy cmentarzach. Na co zwrócić uwagę?
W okresie Wszystkich Świętych szczególnie istotne będzie przestrzeganie zasad parkowania w pobliżu nekropolii.
Miejski Zarząd Dróg potwierdził możliwość parkowania w rejonie cmentarza przy ul. Cmentarnej. Nie oznacza to jednak, że w pozostałych miejscach będzie można pozostawiać samochody poza wyznaczonymi stanowiskami.
Wybierając się na cmentarz, warto wcześniej sprawdzić trasę dojazdu, uwzględnić możliwe utrudnienia oraz nie zostawiać pojazdu w miejscu utrudniającym przejazd innym kierowcom i służbom.
Policja i zarządca dróg uzgodnili zmiany
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu, tymczasową organizację ruchu uzgodniono z zarządcą ruchu oraz Komendantem Miejskim Policji w Zabrzu.
Warto pamiętać, że w okresie Wszystkich Świętych sytuacja na drogach może się zmieniać wraz z natężeniem ruchu. Szczególną ostrożność należy zachować przy przejściach dla pieszych, parkingach i bramach cmentarzy.
Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać wyłącznie czasowo, a powrót do standardowych zasad zaplanowano na noc z 1 na 2 listopada 2026 roku.
źródło: Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu, komunikat z 23 października 2026 r.
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.