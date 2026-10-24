Wszystkich Świętych 2026 w Zabrzu. Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:40 pm• Ważne w mieście

Kierowcy odwiedzający zabrzańskie cmentarze w okresie Wszystkich Świętych muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Od soboty 31 października do niedzieli 1 listopada 2026 roku część ulic w Zabrzu będzie jednokierunkowa, a w wybranych miejscach zmienią się zasady parkowania. Miejski Zarząd Dróg opublikował już oficjalny wykaz utrudnień. Sprawdzamy, gdzie i kiedy będą obowiązywać ograniczenia.

Wszystkich Świętych to jeden z okresów w roku, w których ruch samochodowy w pobliżu cmentarzy znacząco wzrasta. Aby ułatwić dojazd do nekropolii i uporządkować ruch, w Zabrzu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Zgodnie z komunikatem Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu z 23 października 2026 roku, zmiany obejmą kilka rejonów miasta. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co oznacza konieczność korzystania z innych tras dojazdu i wyjazdu.

Zmiany organizacji ruchu w Zabrzu na Wszystkich Świętych 2026. Lista ulic

Miejski Zarząd Dróg przedstawił wykaz ulic, na których kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.

ul. Rogoźnicka – ruch jednokierunkowy od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Mendego.

ul. Pokoju – ruch jednokierunkowy od ul. Piłsudskiego do ul. Ciupki.

ul. Budowlana – ruch jednokierunkowy od ul. Wyszyńskiego do łącznika ul. Budowlanej z ul. Kosmowskiej.

ul. Kopalniana – ruch jednokierunkowy od ul. Ofiar Katynia do garaży znajdujących się przy ul. Kopalnianej.

ul. św. Józefa i ul. Czołgistów – ruch jednokierunkowy od ul. Roosevelta w kierunku ul. Matejki.

ul. Lubelska – ruch jednokierunkowy od ul. Czołgistów do ul. Wita Stwosza.

ul. Ptasia – ruch jednokierunkowy od ul. Biniasa do ul. św. Józefa.

ul. Jasna – ruch jednokierunkowy od ul. Wita Stwosza do ul. Ptasiej.

ul. Staromiejska – ruch jednokierunkowy od posesji nr 46 do skrzyżowania z ul. Trocera.

Dodatkowo przy ul. Cmentarnej dopuszczone zostanie parkowanie samochodów w rejonie cmentarza.

Zmiany dotyczą przede wszystkim bezpośredniego otoczenia nekropolii. Kierowcy przyzwyczajeni do codziennych tras powinni pamiętać, że w okresie świątecznym niektórymi ulicami nie będzie można przejechać w obu kierunkach.

Od kiedy obowiązują zmiany przy cmentarzach w Zabrzu?

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z piątku 30 października na sobotę 31 października 2026 roku.

Ograniczenia będą obowiązywały przez sobotę oraz niedzielę 1 listopada. Przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu zaplanowano na noc z niedzieli 1 listopada na poniedziałek 2 listopada.

MZD nie wskazał dokładnych godzin rozpoczęcia i zakończenia zmian. Kierowcy powinni zatem kierować się oznakowaniem ustawionym na drogach.

Parkowanie przy cmentarzach. Na co zwrócić uwagę?

W okresie Wszystkich Świętych szczególnie istotne będzie przestrzeganie zasad parkowania w pobliżu nekropolii.

Miejski Zarząd Dróg potwierdził możliwość parkowania w rejonie cmentarza przy ul. Cmentarnej. Nie oznacza to jednak, że w pozostałych miejscach będzie można pozostawiać samochody poza wyznaczonymi stanowiskami.

Wybierając się na cmentarz, warto wcześniej sprawdzić trasę dojazdu, uwzględnić możliwe utrudnienia oraz nie zostawiać pojazdu w miejscu utrudniającym przejazd innym kierowcom i służbom.

Policja i zarządca dróg uzgodnili zmiany

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu, tymczasową organizację ruchu uzgodniono z zarządcą ruchu oraz Komendantem Miejskim Policji w Zabrzu.

Warto pamiętać, że w okresie Wszystkich Świętych sytuacja na drogach może się zmieniać wraz z natężeniem ruchu. Szczególną ostrożność należy zachować przy przejściach dla pieszych, parkingach i bramach cmentarzy.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać wyłącznie czasowo, a powrót do standardowych zasad zaplanowano na noc z 1 na 2 listopada 2026 roku.

źródło: Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu, komunikat z 23 października 2026 r.

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