Wystartowało najnowocześniejsze w Europie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab

Dzień 14 września 2023 r. z pewnością zapisze się na kartach historii polskiej muzyki

i nauki. Wszystko za sprawą otwarcia wyjątkowego, najnowocześniejszego w Europie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Oficjalne otwarcie odbyło się w trakcie konferencji prasowej

w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Miejsce wyróżnia się zastosowaniem najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii w muzyce, które dają niespotykane dotychczas możliwości twórcze artystom oraz naukowcom. Partnerami wydarzenia są Tauron, Volvo Euro Kas, a także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, natomiast darczyńcami została Fundacja Orlen oraz Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

W konferencji prasowej inaugurującej otwarcie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab udział wzięli Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski, prof. Grzegorz Hańderek – rektor ASP w Katowicach, Paweł Szczeszek – prezes zarządu Tauron Polska Energia, Artur Warzocha – wiceprezes zarządu

ds. korporacyjnych Tauron Polska Energia, Stanisław Dojs – rzecznik prasowy Volvo Car Poland, a także Paweł Pindur – założyciel fundacji Soundscape.

Wyjątkowe miejsce na mapie Miasta Muzyki UNESCO

– Tauron Lab to wyjątkowe miejsce na mapie Katowic, Polski i Europy wyróżniają najnowsze

i najbardziej zaawansowane technologie dostępne obecnie na rynku w branży audio-wizualnej, które dają niespotykane dotychczas możliwości twórcze artystom oraz naukowcom. Autorski interfejs

z systemem modularnym, światowej klasy nagłośnienie immersyjne oraz system wirtualnej akustyki. To wszystko ma w sobie innowacyjne w skali Europy Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab.

W Laboratorium planowane są liczne rezydencje artystyczne, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży

oraz eksperymentalne projekty z zakresu nowych mediów i dźwięku – tłumaczył na konferencji prasowej Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape oraz pomysłodawca Tauron Lab.

Stworzenie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab, a także realizacja innych projektów fundacji, nie odbyłyby się bez świetnej współpracy i przychylności władz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Przedstawiciele fundacji podkreślają, że ASP w Katowicach było jedynym miejscem na Śląsku, gdzie można było połączyć najnowsze systemy muzyczne z naukowym podejściem, co stworzyło szerokie pole do eksperymentów w dziedzinie technologii i nauki. Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab ma szansę stać się centralnym miejscem dla artystów, naukowców i pasjonatów sztuki nowych mediów w Polsce oraz Europie.

– Cieszę się, że Tauron jest częścią największego eksperymentu muzycznego w Polsce. Wspieramy wielkie wydarzenia muzyczne, takie jak Festiwal TAURON Nowa Muzyka, ale też sami aranżujemy działania wspierające edukację m.in. Zielone Laboratoria czy Bezpieczniki Taurona – wyjaśniał Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Liczymy, że Tauron Lab stanie się miejscem muzycznych eksperymentów najbardziej kreatywnych artystów z całej Europy i będzie wizytówką dynamicznie zmieniającego się Śląska – dodał prezes katowickiego koncernu.

Zaplecze audio w połączeniu ze studiem filmowo-eksperymentalnym Akademii Sztuk Pięknych

w Katowicach od teraz stanowią niepowtarzalną przestrzeń twórczą i naukową dla artystów, studentów oraz naukowców. Takiego miejsca w Europie do tej pory nie było, ale już jest

– w Katowicach, w Mieście Muzyki UNESCO.

– Bardzo się cieszę, że nasze drogi się spotkały i dzięki współpracy z fundacją Soundscape powstało

w Akademii takie miejsce jak Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Ta unikatowa na skalę europejską przestrzeń łącząca aspekty wizualne i dźwiękowe otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości działania w obszarze audiosfery – obszaru, który jest w szkole obecny od dłuższego czasu.

Jestem przekonany, że Laboratorium będzie miało istotny wpływ na kierunek rozwoju naszej uczelni

w najbliższym czasie ­– powiedział prof. Grzegorz Hańderek, rektor ASP w Katowicach

Tonarium – jedyny taki instrument w Polsce

W trakcie konferencji prasowej przedstawiciele fundacji Soundscape zaprezentowali również jedyny

w Polsce instrument, jakim jest „Tonarium”. Pozwala on na stworzenie wyjątkowych warunków pracy do tworzenia muzycznych eksperymentów. Od teraz muzycy z Polski i z zagranicy mogą zrealizować swoje nagrania oraz koncerty w najlepszych na świecie systemach dźwięku przestrzennego. Jest to efekt szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej, gdzie różne elementy tego jedynego na świecie instrumentu były tworzone w kilku krajach, a jego intuicyjny interfejs pozwala na korzystanie

z niego zarówno doświadczonym muzykom, jak i osobom bez wcześniejszego doświadczenia

w dziedzinie elektroniki czy tworzenia dźwięku.

Dni otwarte Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab

Z okazji otwarcia Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab, ASP w Katowicach oraz fundacja Soundscape zapraszają mieszkańców Katowic i nie tylko do uczestnictwa w dniach otwartych, które odbędą się 16 i 17 września o godzinie 11:00 oraz 15:00. 15 września zostaną przygotowane otwarte sesje dla studentów oraz pracowników ASP w Katowicach. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję poznać m.in. innowacyjne systemy odtwarzania dźwięku 3D i wirtualnej akustyki. To świetna okazja dla wszystkich miłośników muzyki, by odkryć to, co ma w sobie to niezwykłe miejsce na muzycznej mapie Polski i Europy.

Organizatorzy i partnerzy:

Wydarzenie jest organizowane przez fundację Soundscape, która od lat wspiera rozwój dziedziny dźwięku i nowych mediów, a także Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Partnerami wydarzenia są Tauron Lab, Tauron, Volvo Euro Kas, a także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, natomiast darczyńcami Fundacja Orlen oraz Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Volvo Cars to marka osadzona na wartościach takich jak bezpieczeństwo, ekologia, ergonomia

i komfort. Z tym ostatnim wiąże się dźwięk. Nasi klienci mają do wyboru zarówno systemy nagłośnieniowe Harman Kardon, jak i Bowers&Wilkins. Najbardziej zaawansowany system znajduje się na pokładzie modelu Volvo EX90. Ma aż 25 głośników o łącznej mocy 1610 W. Dwa z tych głośników umieszczono w przednich zagłówkach. Jeden z nich jest umieszczony na środku deski rozdzielczej

i zwrócony w kierunku kierowcy. W ten sposób projektanci uniknęli odbić dźwięku od przedniej szyby. Dźwięk to niedoceniona przestrzeń naszego życia. Dobre dźwięki pozwalają wypoczywać, inne pozwalają rozwijać wyobraźnię. Współpraca z fundacją Soundscape to dla nas naturalny kierunek,

bo dźwięk to jest nasza przestrzeń – podsumował Stanisław Dojs, rzecznik prasowy Volvo Car Poland.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.