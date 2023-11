Wystawa dedykowana transplantacji w Muzeum Miejskim

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:54 pm• Kultura, Rozrywka, Ważne w mieście

Muzeum Miejskie w Zabrzu staje się areną ważnego społecznego przekazu poprzez sztukę. Do 10 listopada gości wystawę pod nazwą „Moje TAK dla Transplantacji”, która jest hołdem dla idei przeszczepiania narządów. Inauguracja wystawy miała miejsce 26 października, w Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, podkreślając jej znaczenie.

Twórczość Ryszarda Gancarza, artysty zmagającego się z chorobą serca, jest sercem tej ekspozycji. Jego dzieła, będące wyrazem wdzięczności dla Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, promują transplantację jako szansę na nowe życie. Gancarz, będąc pacjentem i beneficjentem programu „TAK dla Transplantacji”, przekuł swoje doświadczenia w grafiki, które teraz można podziwiać w muzeum.

Wystawa to nie tylko okazja do zapoznania się z unikalnymi pracami artysty, ale również moment refleksji nad wartością życia i doniosłością transplantacji. To przestrzeń, gdzie sztuka spotyka się z medycyną, a każdy odwiedzający może przemyśleć swoje stanowisko wobec darowania narządów.

źródło: urząd zabrze

