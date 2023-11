Wywóz gruzu – kiedy jest potrzebny i jak przebiega?

Napisane przez mikolajczarnecki• 6:09 pm• Ciekawostki

Wykonywanie prac budowlanych i remontowych nierozłącznie wiąże się z powstawaniem śmieci. Odpady wielkogabarytowe oraz gruz nie mogą zostać wyrzucone do zwykłego śmietnika. Co więc powinniśmy zrobić, gdy planujemy odświeżanie mieszkania lub domu? Na co uważać wybierając i zamawiając kontenery na odpady budowlane i w jaki sposób poprawnie z nich korzystać?

Odpady budowlane – co się do nich kwalifikuje?

Odpady budowlane powstają w czasie, gdy przeprowadzamy remont lub też budujemy dom czy wykańczamy mieszkanie pod klucz. Zalicza się do nich wiele różnych przedmiotów, jak na przykład pokruszone płytki glazury i terakoty, cegły, pustaki oraz tynk, ale także opakowania po klejach, farbach i innych środkach służących do prac remontowych. Ponieważ wiele z wymienionych rzeczy nie jest obojętne dla środowiska, nie możemy umieścić ich w kontenerach na odpady komunalne. Z tego powodu należy wynająć odpowiedni kontener na gruz, a także umówić się z firmą go obsługującą na wywiezienie śmieci po pracach wykończeniowych i ich właściwa utylizację.

Wywóz gruzu Zabrze – kiedy jest konieczny?

Wynajem kontenerów Zabrze jest konieczny zawsze wtedy, gdy wykonujemy w domu lub mieszkaniu prace, w wyniku których powstają wymienione wcześniej odpady. Jeżeli tego nie zrobimy, musimy liczyć się ze stosowną karą. Ile kosztuje wywóz gruzu? Wszystko zależy od jego ilości i tego, jak duży kontener wynajmiemy. Warto również zwrócić uwagę na lokalizację firmy zajmującej się dostarczeniem pojemnika, ponieważ w przypadku dużej odległości możemy zostać dodatkowo policzeni za dojazd i odbiór. Jeżeli nie wiemy, jak oszacować wielkość kontenera, warto zwrócić się z pytaniem do firmy, na której usługi się zdecydowaliśmy – na pewno doradzą nam, jaka opcja będzie najlepsza.

Wynajem kontenerów – na co uważać?

Wynajem kontenera na odpady budowlane to jeszcze nie wszystko. Jeżeli nie wyląduje on na naszej prywatnej posesji, musimy zadbać o jego ustawienie w takim miejscu, aby nie przeszkadzał innym mieszkańcom – jest to szczególnie ważne w przypadku remontów dokonywanych w blokach, gdzie ilość wolnej przestrzeni jest ograniczona. Kontener powinien być też w takim miejscu, aby przy okazji jego użytkowania nie poczynić żadnych szkód, jak na przykład zarysowanie czyjegoś samochodu czy pobrudzenie elewacji. Po zakończeniu prac firma, z którą nawiążemy współpracę, odbierze od nas pojemnik i zutylizuje śmieci po pracach budowlanych w należyty sposób.

O czym jeszcze pamiętać przy utylizowaniu odpadów budowlanych?

Wywóz odpadów budowlanych jest naszym obowiązkiem, jeżeli zdecydowaliśmy się na prace remontowe. Ich wyrzucenie do niewłaściwego kontenera lub też porzucenie może wiązać się z nałożeniem na nas kary. Powinniśmy więc zadbać o to, aby zamówić kontener z odpowiednim wyprzedzeniem, jak i umówić się na jego późniejszy odbiór. Poszukując firmy zajmującej się wywozem gruzu zwróćmy uwagę na dzielącą nas odległość oraz dostępne pojemności kontenerów. Jeżeli dobrze to zaplanujemy, prace remontowe, jak i sprzątanie po nich, pójdą nam sprawnie i szybko, bez dodatkowych problemów i opóźnień.

Wywóz i transport gruzu obejmuje wiele różnych materiałów, które pozostają po remontach i innych pracach budowlanych. Jeżeli więc właśnie odświeżamy mieszkanie czy dom, musimy zadbać o ich odpowiednią utylizację.

