XI Piknik w Rytmie Firmy: Spotkania Networkingowe w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu serdecznie zaprasza na inspirujące spotkania networkingowe, które staną się kluczowym elementem XI edycji Pikniku w Rytmie Firmy. To wyjątkowe wydarzenie, organizowane przez Prezydenta Miasta Zabrze oraz Radę Gospodarczą Przy Prezydencie Miasta Zabrze, odbędzie się 1 września o godz. 16:00 w Arenie Zabrze (Promenada, wejście obok wejścia VIP).

Będzie to okazja do nawiązania cennych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń oraz otwarcia się na nowe możliwości. Liczba miejsc jest ograniczona, więc konieczna jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz. Nie przegap szansy na rozwój swojej sieci kontaktów oraz pozyskanie inspiracji do działania. Rejestracja już otwarta!

źródło: um zabrze