Z czym zestawiać sukienki dzianinowe?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:45 pm• Ciekawostki

Sukienki dzianinowe od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Są wygodne, miękkie i praktyczne, a jednocześnie potrafią podkreślić kobiecą sylwetkę. Dzięki swojej uniwersalności świetnie sprawdzają się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i w bardziej eleganckich zestawach. Wszystko zależy od tego, z czym je połączymy. Jakie buty, dodatki i okrycia najlepiej do nich pasują?

Jak nosić sukienkę dzianinową na co dzień?

Na co dzień liczy się przede wszystkim wygoda, dlatego sukienka dzianinowa powinna być zestawiona z elementami garderoby, które zapewniają swobodę ruchów i lekkość stylizacji. Doskonałym wyborem będą sneakersy lub trampki – dodadzą świeżości i miejskiego luzu. Jeśli jednak wolisz coś bardziej wyrazistego, płaskie botki czy kowbojki również świetnie się sprawdzą.

Kiedy chodzi o okrycia wierzchnie, wybór zależy od pory roku. Wiosną i latem niezawodna będzie kurtka dżinsowa, która nada całości młodzieżowego charakteru. Jesienią i zimą można sięgnąć po ramoneskę, a w chłodniejsze dni świetnym wyborem jest długi, miękki kardigan. Do tego wszystkiego wystarczy duża torba typu shopper, proste kolczyki lub zegarek i miękki szal. Taka stylizacja sprawia, że sukienka dzianinowa staje się bazą, którą można nosić niemal codziennie, nie rezygnując ani ze stylu, ani z komfort

Z czym zestawić sukienkę dzianinową do pracy?

Wbrew pozorom sukienka dzianinowa to nie tylko element garderoby na weekend. Jeśli odpowiednio ją wystylizujesz, może być idealna również do pracy. Kluczem jest zachowanie eleganckiego, ale niezbyt formalnego charakteru. Dobrym wyborem będą botki na niewielkim obcasie, mokasyny lub kozaki, które dodają sylwetce lekkości.

Okrycie wierzchnie również odgrywa tu ogromną rolę. Klasyczna marynarka w neutralnym kolorze nada całości profesjonalnego wyglądu, a długi trencz wprowadzi elegancką nutę. Jesienią i zimą niezawodny będzie prosty wełniany płaszcz, który świetnie komponuje się z fakturą dzianiny.

Całość warto uzupełnić o skórzaną torebkę w minimalistycznym stylu oraz delikatną biżuterię – cienki łańcuszek, kolczyki w kształcie kół lub subtelny zegarek. Jeśli sukienka ma prosty krój, dobrze sprawdzi się pasek w talii, który doda jej kobiecego charakteru i podkreśli proporcje sylwetki. Dzięki takiej stylizacji dzianinowa sukienka staje się elementem garderoby, który z powodzeniem można nosić również w biurowym dress code.

Jak stworzyć wieczorową stylizację z sukienką dzianinową?

Sukienka dzianinowa na wieczorne wyjście? Zdecydowanie tak! Dzianina nie musi być zarezerwowana wyłącznie dla codziennych stylizacji. Wystarczy wybrać model o dopasowanym kroju, najlepiej w ciemnym kolorze – czerni, bordo czy granacie – i zestawić go z odpowiednimi dodatkami.

Buty na obcasie są tutaj obowiązkowe. Szpilki dodają klasy, a botki na wysokim słupku wprowadzają bardziej nowoczesny charakter. Do tego można dobrać krótką skórzaną kurtkę, która przełamie elegancję, lub elegancki płaszcz, jeśli stylizacja ma być bardziej szykowna. W chłodniejsze wieczory świetnie sprawdzi się także sztuczne futerko, które nada całej stylizacji luksusowego charakteru.

Nie zapominajmy o dodatkach. Mała kopertówka zastąpi dużą torbę, a biżuteria w formie masywnych kolczyków, błyszczącej bransoletki czy wyrazistego naszyjnika stanie się punktem centralnym całej stylizacji. Dzięki temu nawet prosta sukienka dzianinowa zyska wieczorowy sznyt i świetnie sprawdzi się podczas kolacji, spotkania ze znajomymi czy wyjścia na imprezę.

Czy sukienka dzianinowa sprawdzi się w sportowym stylu?

Odpowiedź brzmi: tak! Sukienki dzianinowe mogą być idealnym elementem sportowej stylizacji, szczególnie jeśli cenisz sobie wygodę i lubisz bawić się modą. Wystarczy zestawić je z wygodnymi butami, takimi jak adidasy czy masywne trapery, które nadadzą całości młodzieżowego, lekko buntowniczego charakteru.

Na wierzch można narzucić bomberkę, pikowaną kurtkę albo sportową bluzę z kapturem, co sprawi, że sukienka będzie wyglądała mniej elegancko, a bardziej casualowo. Zamiast torebki wybierz plecak, który dodatkowo podkreśli sportowy charakter stylizacji. Dobrym uzupełnieniem całości będzie czapka typu beanie, duży szal lub sportowy zegarek.

Taki zestaw sprawdzi się na weekendowe wypady, spacer po mieście czy spotkanie ze znajomymi. Co ważne, sukienka dzianinowa w sportowym wydaniu łączy w sobie kobiecy urok z wygodą, dlatego świetnie nadaje się na dni, w których chcesz wyglądać modnie, ale nie rezygnować z komfortu.

